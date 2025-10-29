“ON AIR!” – PUGLIESE: “Ferguson con due chili in più ogni volta che torna dall’Irlanda”, PRUZZO: “Stasera non ripeterei l’esperimento Dybala centravanti”, CORSI: “Spalletti? Se fa il pazzo può affossare la Juve”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Parma è una squadra che non ha mai segnato fuori casa, e che mette il pullman davanti la porta. Il tema è che la Roma fatica contro squadre così. Lì le cose sono due: cerchi l’uno contro uno, e allora è sbagliato tenere fuori Bailey, e poi sarebbe sbagliato tenere fuori il centravanti. E in questo caso vedo meglio Ferguson, che mi sembra un che fa più a sportellate rispetto a Dovbyk, che è più moscio. Non dare punti di riferimenti può funzionare contro una difesa che ti segue, non contro una schierata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Peccato per quel rigore sbagliato ieri dal Lecce, ma non perchè la Roma possa lottare col Napoli, siamo onesti, altrimenti ci facciamo prendere in giro. Se la Roma vincesse stasera, direi “che bello, abbiamo preso due punti a Milan e Atalanta“, piuttosto di “che bello siamo primi in classifica“. Stasera secondo me giocano Dybala e Soulè insieme. E secondo me rigiocano Cristante, El Aynaoui e Konè…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Bailey farà sicuramente parte della gara di stasera. Farlo giocare dal via di nuovo potrebbe essere un problema, avrà un po’ di ruggine dopo la presenza contro il Sassuolo. Io mi aspetto 20-30 minuti a gara in corso, anche perchè a Milano può essere titolare. Angelino? Problema che attiene alla sua privacy, non posso entrare nello specifico. E’ un punto interrogativo, si può risolvere in una settimana come in un mese. Si sta allenando per conto suo, ma non con il gruppo…Ferguson? Massara sta pensando di rimandarlo indietro se dovesse continuare a perdere considerazione da parte del tecnico. Da quello che so, ogni volta che torna dal ritiro irlandese lo fa con un paio di chili in più…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Che Zalewski fosse la spia nello spogliatoio lo sapevamo. Ora invece c’è un discorso di tradimenti di ragazze, lui avrebbe “rubato” la donna a un suo intimo amico, e per una cosa del genere ai tempi miei si poteva anche finire male male, ora invece si è preso lo striscione… Spalletti? Il primo alla Roma è stato un grande allenatore, il secondo invece fece cose allucinanti. A Napoli ha fatto la storia con uno scudetto, ma con la nazionale ha fatto ridere, proprio perchè è pazzo. Bisogna capire che Spalletti è: se è Spalletti il pazzo, la Juve crolla, se è lo Spalletti bravo, qualcosa di più fa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Spero che la Roma prenda slancio dalla vittoria di Sassuolo, perchè nei turni infrasettimanali ci sono sempre delle sorprese. Dybala falso nove è la conferma che ci aspettiamo un po’ tutti, anche per la tenuta fisica che sta avendo l’argentino. Più difficile invece rivedere Cristante incursore, ma immagino si aggiungerà più qualità con Soulè e Pellegrini sulla trequarti. Può essere la serata di Soulè che è uno dei giocatori più importanti in rosa, e deve tornare a essere incisivo con assist e gol…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dovbyk contro il Sassuolo qualcosa c’ha fatto vedere, mi è sembrato vivo per lo meno, e se devo pensare a un centrocampo in campo penso a lui più che a Ferguson. Fare le formazioni della Roma è sempre molto complicato, perchè ne può fare tantissime…Scelte in ottica Milan? Non penso che Gasp lo farà. Vincere stasera ti consentirebbe di andare a San Siro da capolista con tre punti di vantaggio sui rossoneri e una bella botta di entusiasmo. Gasperini ragionerà sul Parma, come è giusto che sia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non ripeterei l’esperimento di Sassuolo, con Dybala falso nove e con Cristante trequartista, perchè non trovi sempre i Matic. Io penso che debba giocare Dovbyk, serve un centravanti dentro l’area, non è il top, ma abbiamo visto che fatica si fa a segnare. Soulè è un ragazzo che deve tirare fuori personalità…Quando giocavo, i primi dieci palloni dicevo sempre ai miei compagni di passarli a me, lo facevo per entrare in partita, perchè spesso si sente dire che un attaccante tocca palla dopo 30 minuti. Sono dei dettagli che vanno tenuti a mente, così puoi agevolare Dovbyk a giocare una partita diversa. E lo stesso vale anche per Soulè…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Giocare o meno con la punta stasera? Dipende che partita vuole fare Gasp. Avere un punto di riferimento in attacco può esserti utile, e da Dovbyk io penso si possa ancora tirare fuori qualcosa. Non è il miglior centravanti, ma nemmeno il peggiore. In tanti in Serie A hanno il problema del bomber. Dovbyk può fare bene in un match come quello di stasera, ma devi metterlo nelle condizioni di colpire. La Roma sugli esterni sta crescendo, e questo può agevolarlo. In attacco però hai tante soluzioni ora con Dybalka e Bailey, Gasperini ha scelta…”

