Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: avviati i primi contatti con lo United per Zirkzee

La Roma guarda già al mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo. L’infortunio di Evan Ferguson ha complicato i piani di Gian Piero Gasperini, costringendo la dirigenza a valutare nuove soluzioni in avanti. Nonostante il ritorno al gol di Artem Dovbyk contro il Parma, a Trigoria si vuole garantire maggiore profondità e alternative in attacco.

Secondo quanto riportato dal portale inglese talkSPORT, la Roma avrebbe avviato i primi contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 in cerca di spazio. L’idea è quella di un prestito fino a fine stagione, formula che permetterebbe al club giallorosso di inserire un profilo giovane ma già formato, capace di integrarsi nel sistema di gioco di Gasperini e alternarsi con Dovbyk nel cuore dell’attacco.

La concorrenza, però, non manca. Su Zirkzee ci sono anche West Ham e PSV Eindhoven, che monitorano la situazione da settimane. Il Manchester United, al momento, non ha ancora deciso quale sarà il futuro del giocatore, ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui con i club interessati e con l’entourage del centravanti per valutare la fattibilità di un trasferimento già nel mercato invernale.

Fonte: TalkSport

