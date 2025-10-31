ULTIME DA TRIGORIA – Out Ferguson e Angelino. Si va verso Dybala-Soulè in attacco

Allenamento mattutino a Trigoria a due giorni da Milan-Roma, gara in programma domenica sera alle ore 20:45. Ritmi alti e tanta concentrazione fra i calciatori in vista dello scontro diretto di San Siro.

Gasperini non potrà contare su Angelino, il cui rientro in campo rimane un rebus tutto da sciogliere, e su Evan Ferguson, fermato dalla distorsione alla caviglia rimediata contro il Parma e che lo terrà ai box almeno fino a dopo la sosta di metà novembre.
Per la partita contro i rossoneri attese novità di formazione: Gasp sembra orientato a confermare Cristante dietro alle due punte, che potrebbero essere Dybala e Soulè. A destra si va verso la conferma di Celik, con Wesley ancora largo a sinistra.

Domani la seduta di rifinitura prima della partenza per Milano: mister Gasperini parlerà alla stampa alle 13:30.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini
  si..pero' ora non facciamo che ferguson si rimette un po' in piedi , va a giocare con l'irlanda e ritorna cioncolante . sta mania della nazionale boh…io nemmeno guardo questa di nazionale, per me esiste solo la ROMA

