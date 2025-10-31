Ferguson, caviglia maledetta: crescono i dubbi della Roma

Ferguson si ferma sul più bello. Tornato titolare nella sfida infrasettimanale contro il Parma, l’attaccante irlandese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi secondi a causa di un colpo alla caviglia destra, la stessa che lo aveva già costretto allo stop una settimana fa.
Gli esami strumentali effettuati ieri hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso, un infortunio che, secondo quasi tutti i quotidiani oggi in edicola, lo terrà fermo per circa due settimane.
Il giocatore salterà così le prossime tre partite contro Milan, Rangers e Udinese, e con ogni probabilità non risponderà alla convocazione della sua nazionale. Il rientro è previsto, salvo sorprese, per Cremonese-Roma del 23 novembre. Per Ferguson la fragilità articolare non è, purtroppo, una novità: nella sua breve carriera l’attaccante è stato costretto più volte a fermarsi per problemi alle caviglie, e anche in giallorosso questo trend negativo sembra proseguire.
Il tecnico continua a chiedergli maggiore presenza e incisività in area di rigore, ma a Trigoria cresce anche la riflessione sul futuro. Il diritto di riscatto fissato a 38 milioni rende oggi difficile immaginare che Massara possa affondare il colpo a giugno. E se la Roma dovesse muoversi sul mercato già a gennaio, nulla può essere escluso. Nemmeno un ritorno anticipato alla base.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corsera / La Repubblica
No mi spiace per il ragazzo ma 38 mln proprio non li vale secondo me.
Due settimane non sono un tempo impossibili, il problema è la recidività.
Sur ritorno anticipato a Brighton a gennaio nun ce credo nemmeno se lo vedo. Sur fatto che lo rispedimo ar mittente a giugno, invece sì. Nun la spenderemo mai quaa fracca de sòrdi pe Ferguson e manco pe Bailey…
Buon giorno. I fatti: dopo neanche un minuto di gioco, il calciatore del parma commette un intervento rischioso (a centrocampo!) su Ferguson, colpendo la caviglia già operata l’anno scorso e malandata perchè infortunata una settimana fa. Senza ricevere neanche un cartellino giallo. La dinamica, direi, giustifica che sia stato un intervento intenzionale. Bene, dopo 24 ore il plotone di stampa “nemica” cosa scrive? Che la Roma nutre dubbi nel riscattare o meno l’attaccante per la fragilità fisica sin qui mostrata. E poi, c’è qualcuno che difende questi inabili con la penna in mano nonostante la chiara missione: parlare male della Roma e mettere zizzania. A prescindere. Sia chiaro, al momento il mancato riscatto ci può stare, ma siamo solo all’inizio e tutto può verificarsi, soprattutto se il ragazzo ne esce incolume dall’entrate degli avversari…
Be speriamo non sia così lungo l’infortunio. Altrimenti è molto probabile che non venga riscattato. é vero che per alcuni giocatori ci vuole un po’ di tempo per integrarsi, vedi Edin Dzeko, ma comunque se un centravanti nel giro dei titolari non fa neanche un gol tra fine agosto e fine novembre, sia per demeriti che per infortuni, è chiaro che non può essere riscattato al prezzo di un top player. Poi per me ha tutto per sfondare, ma per ora non ci siamo proprio
abbiamo sbloccato un nuovo termine, la fragilità articolare, roba che quando ho visto il replay ho pensato alla frattura di tibia o perone…e in questo specifico caso è un miracolo che ha avuto solo una distorsione, e invece di sottolineare ed enfatizzare l’assurda decisione arbitrale che non ha neache ammonito per un fallo che ti ha privato di un attaccante per più di un mese, stiamo qui a fare le pulci al giocatore, che stampa becera.
