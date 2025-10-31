“ON AIR!” – PETRUZZI: “Se la Roma vince a Milano entra nella corsa scudetto”, ORSI: “Che occasione per i giallorossi”, MORONI: “Gasp un dono, e pensare che qualche scemo…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma vincesse a Milano cambierebbe più che altro la percezione che avrebbero le altre squadre di te, ti guarderebbero con un altro rispetto. Alla Roma manca il grande risultato contro una big, perchè l’unico big match vero che hai giocato lo hai perso. Se la Roma vincesse a Milano sarebbe diverso, perchè il Milan è considerata una vera competitor per la vittoria del titolo, e allora lì i vari Conte e Allegri cominceranno a nominarti…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Un’eventuale vittoria contro il Milan legittimerebbe questo inizio di campionato straordinario e l’idea di una Roma in lotta per il titolo. Sarebbe una spinta importante per giocartela, anche per lo scudetto. Sappiamo che Inter e Napoli sono più forti della Roma, ma intanto avresti vinto a Milano…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io domenica sera giocherei con Cristante trequartista, e con El Aynaoui che si sta inserendo bene. E davanti sarei indeciso tra Soulè e Dovbyk accanto a Dybala. Io in altri tempi avrei detto “annamo a vince”, ma al momento io continuo a guardare ai punti guadagnati su Lazio, Atalanta, Bologna e Fiorentina, e guardo con occhio interessato a Milan e Juventus, le due squadre che sono le competitor per il terzo e quarto posto. Quindi già un upgrade c’è stato: da quinta-sesta, dopo queste prime dieci giornate la Roma può lottare per il terzo-quarto posto. Se vincessi a Milano manderesti un segnale al campionato…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il mercato ti ha dato una mano nelle rotazioni, ma nessuno ti ha dato una clamorosa svolta. Al primo anno di Garcia la Roma mise in rosa Benatia, Gervinho, Maicon, Strootman e De Santis, cinque titolari coi quali hai fatto 10 vittorie consecutive e 82 punti in campionato. Quest’anno di titolari c’è uno solo, ed è Wesley. Poi sul fatto che il mercato non sia da 4 in pagella siamo d’accordo, ma diciamo che è stato un mercato tra il 5 e il 6…”
Claudio Moroni (Rete Sport): “Sarri non lo vorrei, fa sempre la stessa partita. Gasperini no, non fa mai la stessa partita. Non sai mai cosa ha in testa, non puoi anticipare le sue mosse, non sai mai cosa ti organizza. E sono lieto di questo: lui mi stupisce, fa ragionamenti più alti dei nostri, è veramente un regalo che ci ha fatto Ranieri. E c’era pure qualche scemo che scriveva che Gasperini non avrebbe mangiato il panettone…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Su Dovbyk sto per dire una cosa da matti…il suo gol di mercoledì contro il Parma è un gran bel gol, è un gol che fa Giordano, che fa Montella…Stop, girata e tiro al volo in un secondo con palla all’angolino. La velocità e rapidità è quella, e c’è anche tecnica. Io parlo del gol, non di Dovbyk. Poi certo, Giordano e Montella di gol così ne facevano trenta in una stagione…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “C’è stata una crescita rapida della Roma, ho visto dei miglioramenti e la disponibilità di alcuni interpreti. Mancini e Cristante, avendo avuto dei trascorsi con Gasperini, vanno da soli. La Roma a furia di sperimentare sta trovando soluzioni. Ma la cosa più evidente è l’aspetto fisico, il fatto di essere superiori agli avversari nei secondi tempi può fare la differenza. Manca ancora il giocatore alla Lookman là davanti, ma si arriverà pian piano anche a quello…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La cosa che fa ben sperare è che la Roma non ha ancora trovato una sua identità definitiva, né dal punto di vista del gioco né della formazione, ma siamo lì. E pensa quando Gasperini troverà le sue certezze. Domenica a San Siro è un crocevia importante, il Milan è una squadra forte e ha un grande allenatore, ma i rossoneri hanno tante assenze: è un’occasione da sfruttare…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La partita di San Siro resta difficilissima, ma le assenze di Rabiot, Pulisic, e forse Tomori e Gimenez sono dei segnali…Ci dimentichiamo che la Roma nel 2025 è prima in classifica con 8 punti di vantaggio sul Napoli e 11 sull’Inter: qualche cosa vorrà dire, e non può essere frutto solo di una Dea bendata più sbendata nei confronti della Roma. Questa squadra forse è migliore di quello che pensavamo lo scorso anno…”
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Saelemaekers è un giocatore forte che speravo potesse restare alla Roma. Ha un solo difetto, quella della continuità: certe volte gioca per la squadra avversaria. E spero che questo succeda domenica. L’attacco per il Milan? Io farei Dybala-Soulè, con Cristante trequartista…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi aspetto una Roma che abbia consapevolezza a non soffrire così tanto come succede in casa. Fuori casa la Roma ha dimostrato di sapersi adattare bene a tutte le situazioni, a ogni avversario. Il Milan tra l’altro è spuntato…ora mi tocco, ma hanno veramente difficoltà molto ampie, e se la Roma ritroverà smalto in avanti può diventare una bella partita. A Dovbyk basterebbe poco, con un paio di gol in più tornerebbe in cima alla classifica marcatori. Se Dybala conferma che fisicamente c’è e con Soulè che può essere importante, per il Milan rischia di diventare una partita complicata…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Per la Roma è un’occasione, il Milan soffre la mancanza dei suoi giocatori in attacco. Leao a mio avviso ha dato quello che poteva dare, fa vedere ottime cose solo quando gli gira, ormai ha 26 anni e non si rende conto di quello che sta facendo. Il Milan senza certi attaccanti perde tantissimo. La Roma è la squadra più quadrata del campionato, e penso abbia ottime possibilità…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Certo che per la Roma la partita di domenica è un’occasione…il Milan si presenta con Nkunku, e spende anche dei soldi…i centravanti non esistono più, faranno la fine delle ali destre, prima o poi scompariranno. Ragazzi, il Milan…una squadra come il Milan che gioca con Nkunku, o con Gimenez…ma di che parliamo…Ma il problema
Stefano Agresti (Radio Radio): “La pressione è più sul Milan, perchè la Roma è andata oltre le aspettative. Anche se dovesse perdere, non sarebbe niente di drammatico. Se i rossoneri dovessero perdere, scivolerebbero a meno sei e si complicherebbe tutto. Milan-Roma rischia di essere una partita molto tattica, fare gol alla Roma è molto difficile, e le assenze di Rabiot e Pulisic sono pesanti, ti mancano due armi importanti. La partita rischia di essere molto bloccata…”
Tony Damascelli (Radio Radio): “Domenica mi aspetto una partita molto tattica, di intelligenza. Tutte e due vogliono fare un certo tipo di risultato, e allora devi essere prudente, altrimenti rischi di beccarle…”
Evviva, i Gufi della satellitare hanno cominciato presto questa volta.
Chi parla di scudetto non comprende le reali ambizioni e i reali limiti della Roma. Per quanto al momento siamo in testa, non abbiamo una rosa che possa competere per vincere lo scudetto e dobbiamo concentrarci nell’obiettivo primario: arrivare fra le prime 4 e arrivare a vincere una coppa (quella europea sarebbe meglio).
Testa bassa e concentrati senza voli pindarici!
Forza Roma!
i gufi….brbrbr! L’unica cosa sensata l’ha detta Piero Torri ! Guardando i numeri del 2025, la ROMA aveva 8 punti piu del Napoli che poi vinse lo scudetto, ciò vuol dire che, senza la incertezza di juric, la ROMA si sarebbe certamente qualificata per la coppa piu importante con largo margine. L’intelligenza del Gasp consiste anche nel saper introdurre il suo gioco per step, contando molto su quello che i giocatori hanno assimilato dal vechio volpone di Ranieri. In certi momenti vedo il gioco dell’anno passato e in altri il gioco del Gasp. Nel gioco del gasp ancora non c’è un amalgama completo nei giocatori, ossia alcuni vanno per conto loro, frenati dalla preoccupazione di non sbagliare posizionamento in campo nalle varie fasi della partita. Credo fortemente nella crescita del gioco di squadra e di un El Aynaoui sempre più protagonista in un centrocampo a tre!
SEMPRE, ovunque e comunque, forza ROMA
Il mio unico timore me lo dà la lunga esperienza di stagioni della Roma: praticamente ogni volta che c’è stato da fare il salto per dare la conferma, abbiamo steccato. Nun me dite che sto a gufà, perché chiunque abbia più di 30 anni questo film lo ha visto e stravisto, l’unico augurio è che stavolta vada un po’ diversamente.
Sono anni che appena siamo lì li iniziamo a montarci la testa e dire se domenica se domenica…e poi puntualmente arriva la doccia fredda.Quindi zitti tutti e pedalare senza montarsi la testa.SEMPRE FORZA ROMA.
Bisognerebbe dire ad Oddo che i punti di Garcia al primo anno furono 85 e perse le ultime 3 a campionato deciso facendo giocare titolare gente come Verre ed altri primavera
Oggi nessuno parla male di Gasperini e della Roma, stanno sotto traccia.
Forza Roma
Chi ha parlato male per anni di Gasperini e del suo lavoro all’Atalanta sono stati i tifosi della Roma.
Da quando è sbarcato nella capitale da leghista a dopato è diventato un uomo tutto di un pezzo a cui affidare il futuro del club.
P.S. Io ho sempre pensato che sia un grande tecnico e una pessima persona.
Verissimo DoppioRhum, storie di pozioni magiche e teorie stregonesche imperversano anche su questo forum negli anni scorsi, quando non si accettava la capacitò di un ottimo allenatore di far correre e giocare bene la sua squadra, superiore alla nostra. Ma si sa, la memoria bisogna tenerla allenata!
A Roma sappiamo sempre tutto di tutti e siamo migliori degli altri, peccato però che come città, coerenza culturale e come squadra siamo sempre dietro agli altri. Mah…, io mi farei qualche domanda….
petruzzi statte zitto che come parlate portate jella io intanto mi gratto
giusto per volare alla giusta quota … se dovessimo vincere a milano … consolideremmo le nostre possibilità di entrare in CL … con la possibilità di puntare anche più in alto del quarto posto
Non sarà una partita facile .. per giunta a san siro … ma penso che Gasp proverà a vincerla
Io vedo una Roma che, a tratti, mi fa sperare, ma a tratti, anche disperare.
Non vedo ancora una squadra padrona della partita.
Nonostante i numeri parlino di forte difesa, vedo molte occasioni lasciate agli avversari, dove se sono bravi o hanno fortuna ti seccano.
Davanti la difficoltà a andare in porta la conosciamo.
Ma ogni partita può essere una scoperta. Può aggiungersi qualcosa in più.
Per esempio, El Aynaoui mediano e Cristante trequartista mi sembra una disposizione tattica che ci migliora. E questa disposizione può solo migliorare, mentre crescono automatismi e padronanza delle rispettive zone di campo.
Non so come stia il Milan. Ma essendo una squadra di Allegri me l’aspetto beh disposta in campo, cauta, cercando di sfruttare la transizione.
Spero non giochi Leao perché comunque è uno che se in giornata spacca le partite.
Ma alla fine, i punti in cascina contano e se ne hanno tre di meno. vuol dire che siamo stati più bravi noi. fino a qui.
Pero, se con l’Inter mi sono accontentato di una buona prestazione con un pareggio mancato, con il Milan potrei accontentarmi di un pareggio che loro strappano a una partita in cui abbiamo dimostrato di essere più forti.
Ma comunque, quale che alla fine sarà l’obiettivo, è uno scontro diretto. Quindi vincere non dico che eliminerebbe il Milan dalla corsa, ma certo gli fiaccherebbe gambe e certezze.
La gufata di orsi è micidiale, attenzione a sottovalutare il Milan si sa che abbiamo la brutta abitudine di far resuscitare anche i morti. Meglio toccar ferro
A marione ma come ti salta in mente di mettere nella stessa frase Giordano (prima lui addirittura) e Montella??? non è che niente niente nasci prima laziale e poi fai il romanista?
A Petruzzi, perché se pareggi a Milano non sei da scudetto? pensa poi che nell’ anno dell’ ultimo scudetto le abbiamo perse tutte e due a san siro….
tanto se vincessimo direbbero che abbiamo vinto contro un milan pieno di assenze… e se perdessimo o pareggiassimo avremo nuovamente una squadra di pippe…la verità è questa squadra non stata costruita per vincere lo scudetto ma per giocarsi il 4 posto… quidni per ora sta andando ben oltre le previsioni… io sono contento ma non mi fascio la testa in caso di sconfitta… l ‘importante è continuare a vedere che la squadra segua i dettami del tecnico…e vedere un Gasp che nelle interviste sta tranquillo e che ha solo belle parole verso i giocatori mi fa capire che, anche se non ha un squadra con le caratteristiche che lui richiede, i giocatori lo seguono …. e questa incide molto sulle performance e sui risultati
tutti sul trespolo mi raccomando come al solito sti gufacci
tifosetti da divano e radio compresi…
Tutti che scrivono “Se la Roma vincesse a Milano…”.
Ma le avete viste le designazioni arbitrali?
Cari giornalari, a chi guarda la lassie, a chi auspica de vince a Milano SOLO PERCHÉ IL MILAN HA PULISIC E RABIOT FUORI, a chi vive col freno a mano tirato, ve dico: la Roma è già UNA MINACCIA!
Abbiamo un anno alle spalle di CONSOLIDAMENTO BLOCCO, abbiamo CONTINUITÀ DI MENTALITÀ (da MOURINHO a RANIERI a GASPERINI!!!), abbiamo NUOVI INNESTI e soprattutto ABBIAMO FAME!!!
Con un MARGINE DI CRESCITA SCONOSCIUTO a tutti meno che al Gasp….!
Questa squadra già così può essere sufficiente.
Sono arcisicuro che “alla peggio” quest’anno faremo le PROVE DI VITTORIA, e intanto non falliremo la zona Champions, ma dai venturi mercati, posto che il BLOCCO SQUADRA è inossidabile, aggiungeremo ELEMENTI TOP PER “CREARE DISTANZA” da chi oggi la stampa elogia A PRESCINDERE!
L’Inter ha preso i 3 punti a Roma ma ha avuto UN SONORO ASSAGGIO di che pasta siamo fatti, il Milan pagherà capra e cavoli!
Mi aspetto UNA GRANDE PRESTAZIONE a Milano, e qualora, FINALMENTE, la partita ci desse i meriti acquisiti, si vinca 3-1!
Non ho paura di scriverlo.
O ci fanno male, (e non lo credo minimamente), dandoci un rigetto di convinzione (ma troveremmo GASPERINI e RANIERI a ricordarci per cosa siamo in costruzione), o “rischiamo” un percorso che solo IL NOSTRO STORICO AUTOLESIONISMO ci può castrare!!!
Annamo a Milano belli caxxuti, che poi famo li conti.
P.S.
Possono sembrare parole solo di tifoso, ma se ci depurassimo della pubblicità di stampa pro strisciate e pro juve, ditemi voi se non è vero che la Roma è già adesso TANTA ROBA!
FORZA ROMA
Io mi gratto.
Questi parlano così perché non vedono l’ora, lunedi, di dire “in 98 anni di storia non abbiamo vinto un c@Ø##o”.
Solita solfa, trita e ritrita.
Ribadisco: io mi gratto.
