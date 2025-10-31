Roma, i Friedkin puntano su Balata per il ruolo di CEO

Continua la ricerca del nuovo amministratore delegato in casa Roma. La proprietà giallorossa, dopo aver valutato a lungo i profili di Alessandro Antonello (ex Inter) e Andrea Perrelli (Sky), sta ora monitorando con attenzione quello di Mauro Balata, ex presidente della Serie B.
Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Balata — classe 1962, avvocato e dirigente sportivo di lungo corso — è entrato nelle ultime settimane nella lista dei candidati presi in considerazione dai Friedkin per la guida gestionale del club. Figura esperta e rispettata nell’ambiente calcistico, lo scorso giugno ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento che ne sottolinea il profilo istituzionale.
La famiglia Friedkin, che da mesi valuta con cautela la scelta del prossimo CEO, sembra orientata verso una figura capace di coniugare competenza legale, conoscenza del sistema sportivo italiano e capacità di rappresentanza internazionale. La candidatura di Balata, in questo senso, appare in piena sintonia con le esigenze del club.
LEGGI ANCHE – Roma, c’è il jolly per Friedkin
Fonte: Il Messaggero
pare samurai di suburra
😂😂😂
ma a che serve? abbiamo già ranieri .ceo presidente e tutto.risparmiate i soldi e prendete un giocatore a dicembre.
Ranieri area tecnica, serve lo sponsor ecco a che serve
lo sponsor non lo trova l’AD,
Sarebbe bello avere una persona con il sale in zucca… così tanto per cambiare…
Perfetto, Dopo aver fatto l’ area tecnica serve implementare ‘ area amministrativa. Gente che conosce già la FIGC
ora mi aspetto i soliti messaggi del tipo … “pensa a comprare. i campioni” … senza comprendere quanto sia importante la figura del CEO in una società … acquistare i giocatori forti non porta al successo assicurato … lo dimostra il Liverpool attuale … il Chelsea di 2/3 anni fa… ed il primo PSG… società che spesero centinaia e centinaia di milioni senza vincere nulla… se non si hanno gli uomini giusti in tutti i settori puoi avere anche 30 campioni ma non otterrai risultati … noi siamo la dimostrazione che è scegliendo gli allenatori giusti nel 2024 siamo la squadra che ha fatto il maggior numero di punti senza avere la rosa più forte
preferisco un centravanti ad un dirigente
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.