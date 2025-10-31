Roma, i Friedkin puntano su Balata per il ruolo di CEO

Continua la ricerca del nuovo amministratore delegato in casa Roma. La proprietà giallorossa, dopo aver valutato a lungo i profili di Alessandro Antonello (ex Inter) e Andrea Perrelli (Sky), sta ora monitorando con attenzione quello di Mauro Balata, ex presidente della Serie B.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Balata — classe 1962, avvocato e dirigente sportivo di lungo corso — è entrato nelle ultime settimane nella lista dei candidati presi in considerazione dai Friedkin per la guida gestionale del club. Figura esperta e rispettata nell’ambiente calcistico, lo scorso giugno ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento che ne sottolinea il profilo istituzionale.

La famiglia Friedkin, che da mesi valuta con cautela la scelta del prossimo CEO, sembra orientata verso una figura capace di coniugare competenza legale, conoscenza del sistema sportivo italiano e capacità di rappresentanza internazionale. La candidatura di Balata, in questo senso, appare in piena sintonia con le esigenze del club.

Fonte: Il Messaggero