MILAN-ROMA: arbitra Guida, al VAR scelto Di Paolo. Bilancio horror col fischietto campano

Sarà Marco Guida l’arbitro del big match tra Milan e Roma, valido per la decima giornata di Serie A e in programma domenica alle 20:45 allo stadio San Siro.
Come comunicato dall’AIA, il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Alla postazione VAR ci sarà Di Paolo, con Di Bello in qualità di AVAR.
Un incontro di alta classifica che promette intensità e attenzione massima anche sul fronte arbitrale, dopo le recenti polemiche legate alle ultime giornate di campionato. Il bilancio con Guida è negativo per i giallorossi: con lui 11 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte.
Ancora peggiori i precedenti negli scontro diretti con il Milan: in tutte le occasioni ha vinto il Diavolo (2-1 il 31 agosto 2018, 1-2 il 28 febbraio 2021 e 3-1 il 14 gennaio 2024). L’ultimo precedente tra Guida e la Roma risale al 2 dicembre 2024, quando i giallorossi furono battuto 0-2 allo Stadio Olimpico proprio dall’Atalanta di Gasp.
Di seguito le designazioni complete del prossimo turno.
UDINESE – ATALANTA Sabato 01/11 h.15.00
FABBRI
YOSHIKAWA – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00
ZUFFERLI
MOKHTAR – FONTEMURATO
IV: CREZZINI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
CREMONESE – JUVENTUS Sabato 01/11 h. 20.45
CHIFFI
CECCONI – MORO
IV: PEZZUTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
H. VERONA – INTER h. 12.30
DOVERI
LO CICERO – VECCHI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
FIORENTINA – LECCE h. 15.00
RAPUANO
PALERMO – BARONE
IV: AYROLDI
VAR: MASSA
AVAR: MARESCA
TORINO – PISA h. 15.00
ARENA
BERTI – COLAROSSI
IV: ALLEGRETTA
VAR: CAMPLONE
AVAR: SOZZA
PARMA – BOLOGNA h. 18.00
BONACINA
MASTRODONATO – POLITI
IV: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
MILAN – ROMA h. 20.45
GUIDA
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
SASSUOLO – GENOA Lunedì 03/11 h. 18.30
FELICIANI
ROSSI L. – DI MONTE
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA
LAZIO – CAGLIARI Lunedì 03/11 h. 20.45
SACCHI J.L.
MONDIN – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
ecco i sicari
La staranno già studiando, adesso stanno verificando qualche zona ombra del regolamento….
Ma non è quello che in un certo derby ne combinò di tutti i colori? A posto…
Quando abbiamo la partita importante, arriva lui!!!!
IEri avevo detto che era già scritta.
Infatti per iniziare ci hanno messo Giuda.
Ecco fatto. Mi gioco il Milan. Maledetti.
La triade…arbitro della Campania…mi gratto le paxxe ma non ce la fanno vincere!
Più che altro: come si è espressa l’AIA in merito al goal annullato a Celik e a quelli concessi al Milan?
Questa é la De Laurentis League.. Incredibile. Mentre i nostri americani dormono.
Questo è un aspetto veramente insopportabile della serie A, sapere che chiunque viene ad arbitrare a Roma dopo i 90 minuti devi ringraziare il cielo se non ti espelle qualche giocatore o si inventa un rigore o ti nega un goal o un rigore. Il sicario è ROCCHI ma il mandante
è GRAVINA.
Un intervento in FIGC e in Lega non farebbe mai male, anziché sperare che il silenzio e la pazienza dopo 25 anni di non rispetto, diano ì loro frutti. Contro certe squadra la Roma deve portarsi a 2 reti di scarto e allora la truffa rimane più difficile.
Forza Roma
l’ anagramma di Guida, mi da da pensare
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.