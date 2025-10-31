MILAN-ROMA: arbitra Guida, al VAR scelto Di Paolo. Bilancio horror col fischietto campano

11
17

Sarà Marco Guida l’arbitro del big match tra Milan e Roma, valido per la decima giornata di Serie A e in programma domenica alle 20:45 allo stadio San Siro.

Come comunicato dall’AIA, il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Alla postazione VAR ci sarà Di Paolo, con Di Bello in qualità di AVAR.

Un incontro di alta classifica che promette intensità e attenzione massima anche sul fronte arbitrale, dopo le recenti polemiche legate alle ultime giornate di campionato. Il bilancio con Guida è negativo per i giallorossi: con lui 11 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte.

Ancora peggiori i precedenti negli scontro diretti con il Milan: in tutte le occasioni ha vinto il Diavolo (2-1 il 31 agosto 2018, 1-2 il 28 febbraio 2021 e 3-1 il 14 gennaio 2024). L’ultimo precedente tra Guida e la Roma risale al 2 dicembre 2024, quando i giallorossi furono battuto 0-2 allo Stadio Olimpico proprio dall’Atalanta di Gasp.

Di seguito le designazioni complete del prossimo turno.

UDINESE – ATALANTA    Sabato 01/11 h.15.00

FABBRI

YOSHIKAWA – RICCI

IV:      CALZAVARA

VAR:     SERRA

AVAR:       PICCININI

 

NAPOLI – COMO    Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI BELLO

AVAR:       ABISSO

 

CREMONESE – JUVENTUS    Sabato 01/11 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:       PEZZUTO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        SOZZA

 

H. VERONA – INTER    h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV:     COLLU

VAR:     AURELIANO

AVAR:     ABISSO

 

FIORENTINA – LECCE   h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     MASSA

AVAR:     MARESCA

 

TORINO – PISA   h. 15.00

ARENA

BERTI – COLAROSSI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SOZZA

 

PARMA – BOLOGNA    h. 18.00

BONACINA

MASTRODONATO – POLITI

IV:       MARCENARO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PICCININI

 

MILAN – ROMA    h. 20.45

GUIDA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:     MARCHETTI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

 

SASSUOLO – GENOA    Lunedì 03/11 h. 18.30

FELICIANI

ROSSI L. – DI MONTE

IV:       DI MARCO

VAR:      MARESCA

AVAR:      MASSA

 

LAZIO – CAGLIARI    Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV:     GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:      DI PAOLO

11 Commenti

  10. Questo è un aspetto veramente insopportabile della serie A, sapere che chiunque viene ad arbitrare a Roma dopo i 90 minuti devi ringraziare il cielo se non ti espelle qualche giocatore o si inventa un rigore o ti nega un goal o un rigore. Il sicario è ROCCHI ma il mandante
    è GRAVINA.
    Un intervento in FIGC e in Lega non farebbe mai male, anziché sperare che il silenzio e la pazienza dopo 25 anni di non rispetto, diano ì loro frutti. Contro certe squadra la Roma deve portarsi a 2 reti di scarto e allora la truffa rimane più difficile.
    Forza Roma

  12. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

