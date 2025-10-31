MILAN-ROMA: arbitra Guida, al VAR scelto Di Paolo. Bilancio horror col fischietto campano

Sarà Marco Guida l’arbitro del big match tra Milan e Roma, valido per la decima giornata di Serie A e in programma domenica alle 20:45 allo stadio San Siro.

Come comunicato dall’AIA, il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Alla postazione VAR ci sarà Di Paolo, con Di Bello in qualità di AVAR.

Un incontro di alta classifica che promette intensità e attenzione massima anche sul fronte arbitrale, dopo le recenti polemiche legate alle ultime giornate di campionato. Il bilancio con Guida è negativo per i giallorossi: con lui 11 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte.



Ancora peggiori i precedenti negli scontro diretti con il Milan: in tutte le occasioni ha vinto il Diavolo (2-1 il 31 agosto 2018, 1-2 il 28 febbraio 2021 e 3-1 il 14 gennaio 2024). L’ultimo precedente tra Guida e la Roma risale al 2 dicembre 2024, quando i giallorossi furono battuto 0-2 allo Stadio Olimpico proprio dall’Atalanta di Gasp.

Di seguito le designazioni complete del prossimo turno.

UDINESE – ATALANTA Sabato 01/11 h.15.00

FABBRI

YOSHIKAWA – RICCI

IV: CALZAVARA

VAR: SERRA

AVAR: PICCININI

NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: CREZZINI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO

CREMONESE – JUVENTUS Sabato 01/11 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV: PEZZUTO

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA

H. VERONA – INTER h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – LECCE h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE

IV: AYROLDI

VAR: MASSA

AVAR: MARESCA

TORINO – PISA h. 15.00

ARENA

BERTI – COLAROSSI

IV: ALLEGRETTA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SOZZA

PARMA – BOLOGNA h. 18.00

BONACINA

MASTRODONATO – POLITI

IV: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PICCININI

MILAN – ROMA h. 20.45

GUIDA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

SASSUOLO – GENOA Lunedì 03/11 h. 18.30

FELICIANI

ROSSI L. – DI MONTE

IV: DI MARCO

VAR: MARESCA

AVAR: MASSA

LAZIO – CAGLIARI Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

