Gol annullato a Soulé, la Roma protesta dopo il caso Leao. Gasp: “Ce lo devono spiegare”

La Roma torna in vetta al campionato battendo il Parma, ma la serata dell’Olimpico non scivola via senza polemiche. L’episodio del gol annullato a Matias Soulé per fuorigioco attivo di Celik ha lasciato strascichi pesanti, dentro e fuori dal campo.

Gian Piero Gasperini non ha nascosto la propria irritazione: “Questo gol annullato ce lo devono spiegare, episodi analoghi sono stati considerati validi. Non ci possono essere interpretazioni diverse, altrimenti si crea confusione”, ha dichiarato, come riportato da Il Messaggero.

La situazione incriminata arriva al 40’ del primo tempo: su una corta respinta, Soulé calcia di sinistro e trova l’angolino, ma l’arbitro Crezzini – dopo la chiamata del VAR e l’on-field review – annulla la rete. La motivazione è chiara: Celik, in posizione di fuorigioco all’interno dell’area piccola, avrebbe ostruito la visuale del portiere emiliano Suzuki. Decisione formalmente corretta, secondo l’interpretazione regolamentare, ma che ha scatenato un acceso confronto con un precedente recente.

Sui social, infatti, i tifosi romanisti hanno immediatamente paragonato l’episodio a quello di Milan–Pisa, quando un gol di Leao fu convalidato nonostante Pavlovic, in posizione simile, fosse davanti al portiere avversario. “Mi spiegate la differenza tra il gol di Leao e quello di Soulé?”, scrivono in molti sui social. “È semplice, il Milan non è la Roma”, ribattono altri, in un coro di amarezza che riflette un malessere diffuso verso la gestione arbitrale.

In questo clima, Gasperini ha fatto da portavoce di un sentimento collettivo: la Roma chiede uniformità, non favori. E se la vittoria contro il Parma rilancia i giallorossi in testa al campionato, l’eco del gol annullato resta come una ferita aperta, simbolo di un calcio che continua a cercare equilibrio tra tecnologia, regole e interpretazioni.

Giallorossi.net – G. Pinoli

