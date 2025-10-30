Roma-Parma 2-1, la moviola dei quotidiani: bocciato Crezzini, “troppo acerbo”. C’è incoerenza sul gol annullato a Soulè

La Roma batte il Parma per 2-1 e torna in vetta alla Serie A insieme al Napoli. Un successo pesante, arrivato al termine di una partita complicata e segnata da un episodio destinato a far discutere: il gol annullato a Matias Soulé per posizione di fuorigioco attiva di Celik al momento del tiro. Una situazione controversa, che riporta d’attualità il tema della coerenza arbitrale dopo i casi delle ultime giornate.

Il direttore di gara Valerio Crezzini, alla sua prima grande sfida all’Olimpico, viene valutato con diverse insufficienze dai principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport assegna 5,5, sottolineando diversi errori di gestione disciplinare: “Dopo 30 secondi brutta entrata di Valenti su Ferguson, ma per Crezzini non è neanche da giallo. Mancano almeno due ammonizioni. Giusto, però, annullare il gol di Soulé secondo le ultime direttive di Rocchi, che ha chiesto di punire ogni interferenza vicina al portiere”.

Ancora più severo il Corriere dello Sport, che gli dà 5: “Acerbo, troppo. L’intervento su Ferguson meritava altro. Si discuterà sul fuorigioco di Celik, diventato peggio dei falli di mano. Sul gol di Leao avevano sbagliato, e Rocchi ha detto basta a situazioni simili”.

Per Il Tempo, Crezzini “ha tanto da migliorare”, anche se riconosce la correttezza formale della chiamata VAR: “Coerenza discutibile sul gol annullato a Soulé. Celik non prova a giocare il pallone e non è lui a ostacolare la visuale del portiere”.

Più indulgente Il Romanista, che assegna 6: “Non un debutto semplice per Crezzini. Episodio chiave al 40’: Soulé segna con Celik in posizione tipo Pavlovic, ma più vicino alla porta. Aureliano consiglia la review e gol annullato. La Roma fa scuola”.

Il Messaggero, invece, spiega l’interpretazione ufficiale del designatore Rocchi: “L’errore è stato fatto a San Siro. Pavlovic era al limite, Celik invece è dentro l’area piccola e disturba la visuale del portiere. Crezzini ha applicato correttamente il regolamento”.

Fonti: Corsport /Gasport / Il Tempo / Il Messaggero / Il Romanista