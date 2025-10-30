NON PERDIAMO LA TESTA

Certe vittorie pesano più di tre punti. Quella della Roma contro il Parma è una di queste. Un 2-1 che riporta i giallorossi in cima alla classifica, accanto al Napoli di Conte, dopo nove giornate di campionato. Un risultato enorme, se si pensa alle difficoltà affrontate da Gasperini nel suo primo anno romanista. Arrivati a novembre, un piccolo bilancio è possibile tracciarlo: questa Roma non è più un episodio passeggero. È una realtà solida, organizzata, in piena costruzione.

La squadra sa soffrire nei momenti giusti, gestisce gli imprevisti e risponde con maturità anche alle emergenze. Dopo Angelino, la cui assenza pesa anche se non si vede, ora il tecnico rischia di perdere pure Ferguson, uscito per una distorsione alla caviglia dopo appena un minuto. Eppure, la Roma continua a macinare gioco e risultati, sostenuta da una condizione fisica di prim’ordine. Il lavoro pesante imposto da Gasperini in estate e nei successivi allenamenti comincia a dare i frutti migliori: la squadra corre, pressa, reagisce, e nel lungo periodo questo può fare la differenza.

Battere il Parma, sempre pronto a chiudersi con ordine, non era affatto scontato. Gli emiliani hanno difeso con dieci uomini davanti a Suzuki, costringendo la Roma a una gara di pazienza e di ritmo. L’infortunio di Ferguson e la giornata storta di Bailey — mai capace di cambiare passo e in evidente affanno fisico — non hanno aiutato. Ma come spesso accade, sono i dettagli a decidere: Hermoso ha aperto la sfida con un colpo di testa su corner di un Dybala tornato trascinatore. L’argentino ha ritrovato fiducia, brillantezza e quella leadership tecnica che sposta gli equilibri.

Il raddoppio è opera di Dovbyk, finalmente decisivo con un gol da vero centravanti: controllo in area, sinistro incrociato, e partita in ghiaccio. Il tentativo di rimonta di Circati nel finale non cambia la sostanza: la Roma gestisce con calma e porta a casa una vittoria che pesa tantissimo.

Dopo le amarezze con Lille, Inter e Plzen, l’Olimpico è tornato a sorridere. Gasperini, nel post partita, ha ripetuto più volte la parola “crescita”. Ed è proprio questo l’aspetto più incoraggiante: la Roma prima in classifica non sembra nemmeno ancora al massimo del proprio potenziale. Corre, lotta, inciampa, si rialza. E migliora.

Sognare è lecito ed essere ambiziosi è doveroso, perché questa Roma si sta guadagnando il diritto di guardare in alto. Ma trasformare l’entusiasmo in certezza richiederà tempo, continuità e maturità. Il prossimo esame, a San Siro contro il Milan di Allegri, non dirà solo dove può arrivare questa squadra: dirà soprattutto chi è diventata. E se davvero ha smesso di sorprendere per iniziare a comportarsi da grande.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

