NON PERDIAMO LA TESTA

Certe vittorie pesano più di tre punti. Quella della Roma contro il Parma è una di queste. Un 2-1 che riporta i giallorossi in cima alla classifica, accanto al Napoli di Conte, dopo nove giornate di campionato. Un risultato enorme, se si pensa alle difficoltà affrontate da Gasperini nel suo primo anno romanista. Arrivati a novembre, un piccolo bilancio è possibile tracciarlo: questa Roma non è più un episodio passeggero. È una realtà solida, organizzata, in piena costruzione.
La squadra sa soffrire nei momenti giusti, gestisce gli imprevisti e risponde con maturità anche alle emergenze. Dopo Angelino, la cui assenza pesa anche se non si vede, ora il tecnico rischia di perdere pure Ferguson, uscito per una distorsione alla caviglia dopo appena un minuto. Eppure, la Roma continua a macinare gioco e risultati, sostenuta da una condizione fisica di prim’ordine. Il lavoro pesante imposto da Gasperini in estate e nei successivi allenamenti comincia a dare i frutti migliori: la squadra corre, pressa, reagisce, e nel lungo periodo questo può fare la differenza.
Battere il Parma, sempre pronto a chiudersi con ordine, non era affatto scontato. Gli emiliani hanno difeso con dieci uomini davanti a Suzuki, costringendo la Roma a una gara di pazienza e di ritmo. L’infortunio di Ferguson e la giornata storta di Bailey — mai capace di cambiare passo e in evidente affanno fisico — non hanno aiutato. Ma come spesso accade, sono i dettagli a decidere: Hermoso ha aperto la sfida con un colpo di testa su corner di un Dybala tornato trascinatore. L’argentino ha ritrovato fiducia, brillantezza e quella leadership tecnica che sposta gli equilibri.
Il raddoppio è opera di Dovbyk, finalmente decisivo con un gol da vero centravanti: controllo in area, sinistro incrociato, e partita in ghiaccio. Il tentativo di rimonta di Circati nel finale non cambia la sostanza: la Roma gestisce con calma e porta a casa una vittoria che pesa tantissimo.
Dopo le amarezze con Lille, Inter e Plzen, l’Olimpico è tornato a sorridere. Gasperini, nel post partita, ha ripetuto più volte la parola “crescita”. Ed è proprio questo l’aspetto più incoraggiante: la Roma prima in classifica non sembra nemmeno ancora al massimo del proprio potenziale. Corre, lotta, inciampa, si rialza. E migliora.
Sognare è lecito ed essere ambiziosi è doveroso, perché questa Roma si sta guadagnando il diritto di guardare in alto. Ma trasformare l’entusiasmo in certezza richiederà tempo, continuità e maturità. Il prossimo esame, a San Siro contro il Milan di Allegri, non dirà solo dove può arrivare questa squadra: dirà soprattutto chi è diventata. E se davvero ha smesso di sorprendere per iniziare a comportarsi da grande.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
la capolista è la as Roma 💛❤️
Stesso percorso dei Licester
Riflessione sulla cattiva abitudine dei calciatori al tuffo. Il portiere del Parma si è sentito toccare che dire leggermente è poco e subito si è buttato a terra, ma guada caso a toccarlo è stato un suo giocatore e non se ne è accorto. Questo ha permesso ad Hermoso di segnare, se fosse rimasto in piedi magari non segnava. Quando questa abitudine alla tragedia ad ogni minimo tocco sta diventando stucchevole. Bestioni che si rotolano a terra con una semplice carezza sono ridicoli, ma finche gli arbitri ci cascano non cambieremo mai.
Gasperini con Dybala false nueve e Cristante avanti ha trovato uno schema che funziona come fece Spalletti con Totti false nueve e Perrotta avanti.
È ancora troppo presto ed il Milan sarà il nostro esame di maturità ma lascia ben sperare..
vero.
in realtà ieri se non la sblocchi su calcio d’angolo il gol non lo fai, con loro sempre in 11 dietro la palla…
servirebbe anche una cosa che è passata di moda:
IL TIRO DA FUORI AREA.
guardate ieri l’inter piantata sullo 0-0 in casa, il tiro di chalanoglu ha spaccato la partita.
cmq questa classifica mai l’avrei pensata.👍👍👍
❤️🧡💛
A me in realtà pare che la Roma funzioni meglio con punta e Dybala dietro (e Cristante trequarti). Il falso nove non mi pare stia dando granché in termini di gioco
concordo pienamente
la gara di mIlano ci dirà quali sono le nostre reali potenzialità
intanto voglio fare una considerazione
sembra evidente che al momento il migliore assetto di squadra lo abbiamo con ElAynoi o come si scrive e Kone a centrocampo
Cristante nel ruolo di incursore é inamovibile ed ha in Pisilli il suo più naturale ricambio
in questo momento la coppia EA Kone non ha ricambi all’altezza e forse a gennaio dovremmo portare a casa un CC e magari Zirkzee .. due ordine importanti
due “pedine” importanti
A Milano per un esame di maturità vero; mi godo una classifica fantastica ma da oggi testa al Meazza . Con il Parma per un attimo dopo Dovbyk mi sono illuso di migliorare la differenza reti (dopo un inutile primo tempo) subito dopo però siamo tornati ad una “vittoria standard” con un gol di scarto ma vedo progressi.
sentivo che dovbyk potesse entrare ed essere decisivo che bello che è stato quando è successo.ora che ferguson sarà ai box dovrà per forza sentire il peso di essere giocatore chiave
si continua a parlare di difficoltà e giocatori inadatti ma ricordo che la Roma ha un monte ingaggio altissimo e vuol dire che i giocatori non sono proprio degli scarti.
Aggiungo solo una postilla: Gasperini: “Gol annullato? Non ci possono essere interpretazioni diverse si crea confusione” Spero in un arbitraggio onesto e corretto ma chissà perchè ci credo poco Ieri, hanno provato a fermarci ma per fortuna gli ha detto male Forza Roma!!!
El Aynaoui, Cristante e Konè in mezzo al campo è tanta roba. La Roma si sta scoprendo Gasperiniana. Daje.
Infatti Sergio, molta più intensità e più filtro a centrocampo. Inoltre vedo ottimi secondi tempi, con la condizione atletica che migliora di partita in partita, frutto della bravura di un grande allenatore. Spero che possa confermare il centrocampo a tre, dove tutti gli interpreti ne giovano di conseguenza.
Finalmente la squadra sembra aver trovato la chiave per girare bene con i ruoli giusti di Cristante avanti e Dybala al posto suo. Baley però mi sta deludendo.
Bailey ti sta deludendo ??? ha giocato 2
mezze partite … è appena tornato da un infortunio … ancora non è
entrato negli schemi … ci vuole tanto a capire che non sono robot ma che hanno bisogno di tempo per entrare in un contesto del tutto diverso …
oltretutto non ha fatto la preparazione con noi …
guarda EA da tutti criticato e bollato come
pippa..
con il centrocampo a 3 accanto a Kone e con Cristante è un ottimo giocatore come d altronde lo è
Wesley .. e aspetterei a bollare come pippe Ferguson Ghilardi e l altro ragazzetto straniero in difesa …
Va bene, ora bisogna riuscite a riempire l’area con tanti giocatori. Noi giochiamo molto a centrocampo mentre dovremmo gestire la palla al limite dellarea. Così segnerà anche Dobvik, perché questo lo sa fare. Ma tra ieri e domenica scorsa abbiamo fatto un bel passo avanti
Il Milan è forte speriamo di interpretare bene la partita secondo me a casa loro è meglio perché giocheremo più difensivi e compatti come abbiamo fatto negli ultimi anni con discreti risultati e come le caratteristiche della rosa impongono.. Forse far giocare dybala 3 partite di seguito anche se sostituito in una potrebbe metterne in dubbio la presenza ma può darsi che gasperini lo abbia fatto proprio perche preferisca partire dall’inizio senza lui
Ennesima conferma del fatto che è fondamentale segnare più di un gol perché la beffa finale (pareggio della squadra avversaria all’ultimo istante o addirittura nei minuti di recupero) è sempre in agguato. Forza Roma!
a Milano va bene anche un pareggio non ci faranno mai.vincere purtroppo
chi schifa un pareggio a milano ha perso il contatto con la realtà.
firmerei ora.
❤️🧡💛
Ieri sera, dopo il solito trenino di messaggi , contro questo e quello, come al solito senza manco aspettare la fine della partita. Ero un pochino stanco , stamattina sono andato a rileggere questi commenti , ebbene ce ne fosse stato uno arrabbiato per l’ennesimo arbitraggio/ Var indecente.
Pronti via ci azzoppano Ferguson con un fallo volontario ( si vede chiaramente che si disinteressa del pallone) e non esce manco l’ombra di un cartellino qualsiasi , gomitate in faccia mai sanzionate, sceneggiate alla Mario Merola ogni volta che subivano un contrasto, e ogni volta ( raramente ) che gli veniva fischiato una punizione contro proteste vibranti contro l’arbitro.
Il gol è regolare, Celik non è in posizione attiva sul quel tiro , e visto i precedenti di domenica scorsa , non di 30 anni fa, come si fa a non pensare alla malafede?
Nel secondo tempo ci sta una trattenuta su Mancini , proteso in tuffo per colpire il pallone di testa su un traversone dalla sinistra di Wesley ( che per qualcuno ieri sera non ha mai saltato l’uomo ).
E di questi giorni l’inchiesta su un nuovo filone di calcio scommesse, con arbitri addirittura arrestati , di parla per il momento delle partite della primavera truccate .
Buona giornata a tutti
Secondo me Celik è in posizione attivissima perché trovasi nel cono di influenza del portiere… praticamente Celik è in linea tra il pallone e il portiere, quindi in posizione di disturbo della visione del portiere avversario e del pallone.
Il rigore (inesistente, tra l’altro il pallone era già irragiungibile) su Mancini non lo avrebbero concesso manco se Mancini fosse stato un calciatore della Giuve ai tempi di Moggi. Se avesse concesso quel rigore poi ne dovremmo vedere una decina a partita.
Gaetà, non è che bisogna fare i Cesaroni a tutti i costi, abbiamo vinto e non era semplice dopo quel primo tempo di M…. , e dopo che la cosiddetta “miglior difesa d’Europa” ha preso un goal da … meglio che non lo dico… godiamoci la vittoria!
Aggiungo che menavano come fabbri e che il fallo su Ferguson era almeno da ammonizione.
Contro il Milan stessa disposizione del secondo tempo di ieri., 3-5-2
El Aynaoui sta crescendo.. diventerà insostituibile
forza Roma 💛❤️
non perdiamo la testa… una parola… ho sognato Gasperini tutta la notteeee…
mi piace la sua gestione, non guarda i nomi solfe maglie, gioca chi sta meglio, il modulo poi si adatta..
Daje.
ASR
Gasp ci porterà in alto. Ma per essere realisti, per competere sempre ai livelli più alti bisognerà prendere giocatori più forti. Non parlate di fair play, ci sono anche prestiti e parametri zero. Non parlate di stipendi (giocatori che non giocano e prendono 2-4 milioni netti l’anno, con una partecipazione Champions e un main sponsor che paga puoi permetterti giocatori che prendono 4-8 milioni netti l’anno almeno 2-3 in più). Solo una vittoria contro il Milan potrebbe farmi credere che questa squadra è migliorata.
