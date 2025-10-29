ROMA-PARMA 2-1: le pagelle

La Roma torna a vincere all’Olimpico: Parma battuto 2 a 1 grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk. Nel finale inutile gol di Circati. I giallorossi volano e tornano in vetta insieme al Napoli.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i ducali nel match valido per la nona giornata di campionato.
Svilar 6,5 – Il Parma è insidioso quando riparte, ma lui non deve compiere chissà quali parate ad eccezione di quella fatta su Sorensen nella ripresa. Inerme sulla (inutile) rete di Circati.
Mancini 7 – Schierato sul centro-destra, gioca la solita partita gagliarda, con qualche bella sortita offensiva. Dall’85’ Ghilardi sv.
Ndicka 7 – Torna ad agire da centrale, duello fisico con Pellegrino con risultati soddisfacenti. Provvidenziale su Bernabè.
Hermoso 7,5 – Stasera è lui l’uomo della provvidenza con un gol pesantissimo che spezza l’equilibrio del match. Da lì si galvanizza, migliorando la qualità della sua prestazione.
Celik 7 – Partita gigante anche da esterno a tutta fascia.
Konè 6,5 – Anche stasera cresce alla distanza, diventando dirompente in mezzo al campo. Deve migliorare però sulle conclusioni verso la porta.
Cristante 7 – Schierato inizialmente in mediana, quindi da trequartista: fa tutto piuttosto bene.
Wesley 6,5 – Manca un pizzico di qualità nell’ultima giocata, ma corre anche stasera come un indemoniato. Dall’85’ Rensch.
Soulè 6 – Partita non memorabile. Segna il gol del vantaggio, cancellato da Aureliano al VAR. Tanta corsa ma la qualità va troppo a intermittenza. Dal 72′ Dovbyk 7 – Segna finalmente un gol da bomber, che risulterà essere decisivo per i tre punti.
Dybala 7 – Illumina l’Olimpico con la sua classe. Corre come un ragazzino, disegna l’assist per il gol di Hermoso. Gli manca solo il gol stasera.
Ferguson sv – Colpito alla caviglia dopo un minuto, non riesce a proseguire la partita. Dal 6′ Bailey 5 – Sbaglia goffamente un gol facile, fortunatamente l’azione era viziata da un fuorigioco, ma l’errore resta. In evidente difficoltà sotto l’aspetto fisico: da lui ci si aspettavano dribbling e accelerazioni, ma non fa né uno né l’altro. Dal 46′ El Aynaoui 6,5 – Prezioso. Lavoro oscuro ma utile al servizio della squadra.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – Altra vittoria pesantissima. Ruota la rosa a disposizione con estrema sapienza. Il primato in classifica è un risultato enorme che conferma il valore di questo tecnico.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
LEGGI ANCHE – Totti: “Roma da scudetto? Se sarà ancora lì a dieci partite dalla fine…”
soule 10: gli hanno rubato 2 gol quest’anno e ancora non ha sbroccato violentemente (rimango diplomatico)
Migliore in campo: Celik.
Celik migliore in campo.
( mai avrei pensato di vedere e dire una cosa simile). Il ragazzo Turco sta guadagnando tutta la mia stima.
Credo che sia oltretutto un gran bravo ragazzo.
Bravo Celik.
La Roma, Gasperini e i suoi Tifosi: 10. SEMPRE
Celik c’ha una condizione fisica clamorosa ara la fascia dal 1° all’ultimo minuto
Bobbey.. me lo aspettavo più forte
Voglio solo dire una cosa quello che fa Wesley a destra non lo fa nessuno neanche il miglior Celik della carriera(complimenti comunque) quello che invece fa Wesley a sinistra possono farlo anche Rensch e tsimikas…..speriamo che il rientro di Angelino avvenga in tempi brevi altrimenti il mercato di gennaio servirà per trovare anche un esterno basso mancino oltre che ad un clone di Kone e il famoso esterno alto a sinistra di piede destro
Posso dire che oggi ho visto il caro vecchio Dybala?
Tanta roba.
Al di là dei “più evidenti”, voglio menzionare El Aynaoui!
Si sta inserendo molto bene e quando lui è in campo, “il centrocampo a 3 mascherato” è tanta roba!
Con Cristante sempre più ficcante in area.
Domenica dovremo impadronirci del centrocampo.
Il goal lo faremo….
FORZA ROMA
Gasperini ti voglio bene. 8
Sei tutto quello che è scritto dalla Treccani: ALLENATORE: Tecnico specializzato preposto alla direzione degli allenamenti di un atleta o di una squadra, con il compito di svilupparne le possibilità e capacità fisiche, di curarne la preparazione anche psicologica, di insegnare la tecnica dello sport e le tattiche di gara.
bailey, non pervenuto. quando è entrato elaina la squadra è sembrata più equilibrata. kone’ è uscito alla distanza.
celik sempre meglio. il primo tempo da dimenticare. comunque, condivido in toto
i voti. gasperini con quelle sostituzioni
non mi ha convinto. non si cambia mezza difesa in concomitanza di un calcio d’angolo. questo l’unico appunto.
sfr. ❤️🧡💛
Bailey preoccupante. Molto.
Contentissimo per il goal di Artem, da vero bomber!
Ottimo secondo tempo, gol annullato che mi lascia perplesso. Ma va benissimo così.
Quanno ho visto er giamaicano ciavattà er pallone davanti a Suzuki du’cise me so venute in mente, a’prima li 4 fischioni de ingaggio che pija, la seconda è quer fanfarone der procuratore suo
Bailey crescerà. Ci vuole tempo. ancora qualche settimana.
la Roma con El Aynaoui mediano e Cristante trequartista, Dybala a destra e Dovbyk (o ferguson) centravanti è quella che mi piace di più e mi sembra funzioni meglio
testa a San Siro… oggi bravi tutti!! bisognava fare i tre punti e sono stati fatti!! la mia impressione è che questa sia una SQUADRA!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.