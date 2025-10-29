LIVE! GASPERINI: “E’ una Roma in crescita, ora andiamo a Milano a giocarcela. Bailey? Non era il solito, ho preferito non rischiare”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Parma, gara valida per la nona giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

Ha smontato e rimontato la squadra…

“Abbiamo avuto difficoltà, merito del Parma e demerito nostro. Forse certe cose non sono abbastanza chiare. Poi abbiamo fatto meglio: dopo il gol è diventato più agevole, anche se il gol nel finale un po’ di apprensione l’ha creata”.

C’è sempre una certa vis pugnandi. E Dybala così in forma non l’avevamo visto…

“Mi fa piacere, sta veramente bene, come tutta la squadra. La squadra attraversa un ottimo momento, possiamo crescere a livello tecnico, ma siamo in crescita”.

I difensori segnano e non solo su calci piazzati. Come partecipano alla manovra?

“Oggi sicuramente bene. Il fatto di aver spostato Mancini sul centrodestra ci ha dato una grande spinta, e Hermoso pure ha maggior propensione a giocare. Ora possiamo un po’ girarli a seconda della partita, questa duttilità è una grande dote. È una base molto positiva, stiamo trovando anche delle risorse in attacco. Stiamo crescendo, era quello che ci mancava e ora stiamo sopperendo bene”.

Cosa manca a Bailey?

“Deve trovare la condizione. Lo abbiamo buttato in campo in maniera precoce, è fermo da tanto. Oggi non era il solito Bailey che sprinta, e ho preferito non correre rischi”.

LEGGI ANCHE – Papu Gomez svela il segreto di Gasperini: “Ti entra in testa e ti cambia. Ma se molli…”

GASPERINI A DAZN

Le condizioni di Ferguson e Bailey?

“Evan ha avuto un problema alla caviglia, che era già dolente nelle scorse settimane. Ha preso una forte contusione, probabilmente una distorsione e quindi non riusciva a stare in campo. Bailey era in difficoltà. Viene da un lungo infortunio e forse l’abbiamo buttato in campo precocemente. Oggi forse non aveva recuperato e ha bisogno di una condizione migliore”.

Tre punti importantissimi e pesanti.

“Sì, pesano e abbiamo anche giocato bene. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, anche per merito del Parma, e per demerito nostro, che ci mettiamo un po’ troppo a prendere le misure giusto. Abbiamo bisogno ancora di rodaggio in questo aspetto, ma quando ci siamo messi a posto abbiamo attaccato a lungo e condotto la partita”.

Gli obiettivi sono cambiati rispetto all’inizio?

“Sì, perché dovevamo fare allenamento domani pomeriggio, invece facciamo mattina. E poi venerdì mattina, sabato pomeriggio e poi domenica andiamo a Milano…”.

Per restare al primo posto?

“Per giocarci la partita. Se vinciamo siamo primi sicuro, sennò dobbiamo sperare anche negli altri”.

Riuscite a indirizzare gli episodi e questo fa la differenza.

“Sì, ma l’episodio del finale del primo tempo non era proprio a nostro favore, con il gol annullato. Dovranno spiegarci questo regolamento perché ci sono stati episodi uguali e o è un errore questo o lo sono quelli. Non ci possono essere valutazioni diverse altrimenti si crea confusione. Aspettiamo chiarezza”.

Hermoso era ai margini, ma forse per lei non lo è mai stato.

“Anch’io pensavo non rientrasse nei piani della Roma, poi però non è andato via. Veniva da un lungo infortunio anche lui, ma ha avuto un impatto positivo con me per il modo di allenarsi e la sua professionalità. È un giocatore che ha giocato ad altissimi livelli nell’Atletico per anni. Ha conoscenze e determinazione. È un giocatore forte, non solo nelle marcatura e nella fase difensiva. Può sicuramente aiutarci”.

Quanto può aiutare Dovbyk nella sua fiducia?

“È un po’ di settimane che dico che cresce sotto il piano atletico. Ha avuto quei famosi rigori, un’occasione a Firenze, la domenica dopo, contro l’Inter… avrebbe già diversi gol. Quello di oggi è un gran gol. Non solo il gol, con il Sassuolo una bella prestazione. Abbiamo tanti ragazzi, oggi sono riuscito a far esordire Ghilardi. Siamo tanti, ma nella stagione possono avere spazio tutti”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

La scelta di Bailey?

“Volevo giocare con loro tre, con Dybala, Bailey e Soulè, e puntare sulla tecnica, sugli scambi, sulla velocità. Ma Bailey mi sembrava non avesse recuperato dalla partita col Sassuolo: non era il solito giocatore veloce, frizzante, e ho preferito inserire El Aynaoui con Cristante più avanzato”.

Perché non Dovbyk?

“Sono tutti giocatori d’attacco, non conta la fisicità”.

Avrebbe mai pensato a una Roma in testa e con così tanti margini di miglioramento?

“Indubbiamente la cosa che mi fa piacere è che la squadra sta crescendo sul piano del gioco. Oggi ha fatto delle belle trame. Forse io non sono abbastanza chiaro, o forse qualcuno non conosceva gli avversari e perdevamo riferimenti. Appena ci siamo rimessi a posto, siamo diventati una squadra più tosta, che non sbanda. Nel finale di primo tempo e nel secondo, per il Parma c’era poca possibilità di uscire. Poi ovviamente devi fare gol, ma se tieni questa continuità di azione, il gol è probabile che arrivi”.

Lei diceva che doveva sperimentare in campo: cosa ha capito in queste ultime partite?

“Le trame di gioco sicuramente, anche dopo il gol abbiamo giocato in velocità. Giochiamo meglio nelle partite più aperte, ma dobbiamo diventare bravi anche a costruire da dietro. Mancini e Hermoso ci hanno dato una bella spinta. È una squadra che sta crescendo, io ho questa sensazione. Abbiamo anche più soluzioni in attacco, i cambi ci stanno dando spesso risultati: è sicuramente un bel momento”.

Non abbiamo grandi tiratori dalla media distanza, è allenabile?

“Sicuramente sì, ed è fondamentale. Anche Dybala calcia più forte e più preciso in altri periodi. Poi ci sono anche le caratteristiche: potrei allenarmi per ore sul rovescio, ma non sarei mai bravo come Sinner… ma nemmeno come Mangiante”.

Cristante trequartista?

“Era felicissimo… (ride, ndr). È un giocatore evoluto, sa giocare in tutti i ruoli, anche in difesa o da centrocampista basso. Anche io mi annoio un po’ a fare sempre le stesse cose”.

Ferguson?

“Ha una distorsione alla caviglia”.

Continua…