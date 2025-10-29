LIVE! DOVBYK: “Felice per il gol, lo dedico ai tifosi. Non è facile superare i momenti bui. I rigori? Ufficialmente non li ho sbagliati…”

Artem Dovbyk parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Parma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Partita difficile, è stato difficile trovare spazi…

“Sì, questi sono tre punti importanti. Sono felice per il gol, che si è rivelato decisivo per la vittoria”.

Sorpreso dalla classifica?

“Dobbiamo fare il nostro lavoro, le gare in casa sono importati. Nelle ultime tre avevamo avuto risultati negativi. In campionato stiamo facendo bene e dobbiamo proseguire così”.

Cosa significa questo gol?

“È molto importante per ritrovare fiducia e cancellare l’ultima prestazione negativa in casa. Oggi ci tenevo ad aiutare la squadra e ci sono riuscito”.

DOVBYK IN CONFERENZA STAMPA

Raccontaci le emozioni della serata…

“Avevamo perso tre partite in casa, erano state disastrose, volevamo fare felici i tifosi. sono contento di aver fatto un gol decisivo”.

Quanto è difficile superare i momenti bui?

“Non è facile, ma mi concentro su quello che devo fare in campo. Col mister devi essere pronto, e io provo a fare del mio meglio nel campo. Come mentalità sto bene, la mia famiglia mi supporta e questo mi aiuta”.

Ci sei rimasto male di non entrare quando è uscito Ferguson?

“No, siamo andato a scaldarci anche Bailey e Pellegrini. E’ una decisione del mister. Ho atteso la mia occasione. Il gol lo dedico ai tifosi.”

E’ iniziato un nuovo periodo per te dopo i rigori sbagliati? Come vedi la partita col Milan?

“Sui rigori a dire il vero ufficialmente non li ho sbagliati, non erano regolari…Io sono soddisfatto della mia condizione, mi sento bene. Questo è il momento di continuare così”

LEGGI ANCHE – Roma, il filo d’oro di Ranieri: dal campo alla scrivania, c’è lui dietro la rinascita giallorossa