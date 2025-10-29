CRISTANTE: “Bellissimo essere primi. Tra poco capiremo che percorso potremo fare”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Parma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

CRISTANTE A SKY SPORT

Serata non facile. Siete stati maturi nell’affrontare le difficoltà…

“Sapevamo che erano organizzati e che avevano subito pochi gol. Siamo stati bravi a leggere la partita e non avere fretta”.

Ora siete di nuovo al comando: che significa?

“È bello, vuol dire che stiamo facendo bene. E’ presto, dobbiamo giocare partita per partita e migliorare. Si vedrà tra poco che percorso potremo fare”.

CRISTANTE A DAZN

È la vittoria della maturità?

“Era importante vincere. In Serie A le partite sono tutte dure, non sono mai scontate. Loro difendono bene, hanno subito pochissimo e sono un’ottima squadra. Siamo stati bravi ad avere pazienza, aspettare un po’ e portarla a casa”

Milan-Roma è una sfida scudetto. Quanto è bello essere in vetta?

“Bellissimo, vuol dire che stiamo facendo le cose nel modo giusto. È una bella partita, sono due squadre che stanno facendo bene. In uno stadio come San Siro sarà una bella partita da giocare e vogliamo fare bene”.

LEGGI ANCHE – Dybala e la Roma, c’è aria di rinnovo (con taglio di stipendio)