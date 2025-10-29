CRISTANTE: “Bellissimo essere primi. Tra poco capiremo che percorso potremo fare”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Parma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
CRISTANTE A SKY SPORT
Serata non facile. Siete stati maturi nell’affrontare le difficoltà…
“Sapevamo che erano organizzati e che avevano subito pochi gol. Siamo stati bravi a leggere la partita e non avere fretta”.
Ora siete di nuovo al comando: che significa?
“È bello, vuol dire che stiamo facendo bene. E’ presto, dobbiamo giocare partita per partita e migliorare. Si vedrà tra poco che percorso potremo fare”.
CRISTANTE A DAZN
È la vittoria della maturità?
“Era importante vincere. In Serie A le partite sono tutte dure, non sono mai scontate. Loro difendono bene, hanno subito pochissimo e sono un’ottima squadra. Siamo stati bravi ad avere pazienza, aspettare un po’ e portarla a casa”
Milan-Roma è una sfida scudetto. Quanto è bello essere in vetta?
“Bellissimo, vuol dire che stiamo facendo le cose nel modo giusto. È una bella partita, sono due squadre che stanno facendo bene. In uno stadio come San Siro sarà una bella partita da giocare e vogliamo fare bene”.
