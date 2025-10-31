Milan, Leao torna in gruppo: contro la Roma ci sarà. Out Tomori e Gimenez

Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo nell’allenamento odierno, come riferito da Sky Sport proprio in questi minuti. Una notizia ottima per Allegri in vista di Milan-Roma di dopodomani sera.

L’attaccante portoghese ha dunque superato i problemi all’anca che lo avevano messo in dubbio nei giorni scorsi: visti i problemi in attacco, Leao sarà quasi certamente titolare domenica contro i giallorossi.

Da capire invece se Allegri riuscirà a recuperare anche Gimenez, Tomori e Pulisic, tutti in dubbio per la supersfida di San Siro. I primi due oggi hanno svolto solo terapie e difficilmente ce la faranno a giocare contro la Roma. Per lo statunitense invece lavoro a parte, così come per Rabiot.
Fonte: Sky Sport

