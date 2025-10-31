FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 31 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:15 – I tifosi al papa: “Vinciamo lo scudetto!”

Come di consueto, Papa Leone XIV è stato nuovamente acclamato dai tifosi giallorossi. Durante un incontro con i fedeli, il Pontefice si è avvicinato a loro per salutarli: “Vinciamo lo scudetto, forza Roma”, gridano i sostenitori. A quel punto il Papa, che non ha mai nascosto la sua fede per la squadra capitolina, ha risposto con il solito “Forza Roma” che ha scatenato l’euforia dei presenti.

Ore 11:10 – La Roma ricorda Giorgio Rossi

La Roma ricorda Giorgio Rossi nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno. Lo storico massaggiatore del club, in servizio per ben 55 anni, si spense il 23 settembre 2018 e la società non lo ha mai dimenticato: “Il 31 ottobre 1930 nasceva Giorgio Rossi. Per 55 anni sei stato più di un massaggiatore per generazioni di calciatori: un secondo padre, un amico, un pilastro. Lode a te, Giorgio Rossi“.

📆 Il 31 ottobre 1930 nasceva Giorgio Rossi Per 55 anni sei stato più di un massaggiatore per generazioni di calciatori: un secondo padre, un amico, un pilastro 🐺 𝐿𝑜𝑑𝑒 𝑎 𝑡𝑒, 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜 𝑅𝑜𝑠𝑠𝑖 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/eo5tHPoCSD — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2025

Ore 10:45 – Rosella Sensi: “Spalletti alla Juve? Mi tengo Gasp”

L’ex presidentessa della Roma, Rosella Sensi, a La Stampa commenta l’arrivo di Spalletti alla Juventus: “È un grande professionista, la Juve ha fatto la scelta migliore tra i tecnici liberi”. Poi aggiunge: “Con noi fece un calcio spettacolare, ma oggi mi tengo stretto Gasperini: alla Roma sta dimostrando di essere un top assoluto”. (La Stampa)

Ore 9:30 – Dybala, biennale o triennale in vista

La Roma prepara il rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza a giugno. Massara punta a un biennale o triennale, ma serviranno tre condizioni: continuità fisica, disponibilità a ridurre l’ingaggio da 8 milioni netti e niente ritorno anticipato in Argentina. L’agente Noval è atteso a Roma nelle prossime settimane per avviare la trattativa. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Milan, tocca a Nkunku contro la Roma

Christopher Nkunku pronto all’esordio da titolare in Serie A domenica contro la Roma. Il francese, già a segno in Coppa Italia col Lecce, cerca il primo gol in campionato. Accanto a lui ballottaggio tra Leao e Loftus-Cheek, con il portoghese ancora in dubbio per l’anca. Tomori e Gimenez restano verso il forfait. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Dybala, rinascita da leader con Gasperini

Paulo Dybala è tornato protagonista: quattro gare consecutive da titolare e una quinta in vista contro il Milan, come non accadeva da dieci mesi. Gasperini non fa proclami, ma lo dimostra coi fatti: “Sta bene, quindi gioca”. L’argentino ha ritrovato continuità e centralità, confermando l’intuizione di Mourinho: c’è una Roma con Dybala e una senza. (Il Messaggero)

