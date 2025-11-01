Cristante, presente e futuro: rinnovo in vista, e a San Siro sarà l’arma in più di Gasp

Per Bryan Cristante, quella di domenica sera contro il Milan sarà una partita dal sapore speciale. A San Siro, dove tutto è cominciato, il centrocampista giallorosso tornerà da protagonista e da leader della Roma capolista, in una sfida che intreccia passato, presente e futuro.
Con il Milan, Cristante aveva mosso i primi passi da professionista: l’esordio in Champions League a soli 16 anni contro il Viktoria Plzen, diventando all’epoca l’italiano più giovane a giocare la competizione (record poi battuto da Kean e Camarda), e il primo gol in Serie A con la maglia rossonera. Poi il lungo percorso che lo ha portato nel 2018 a Roma, dove ha conquistato una Conference League e la fiducia di ogni allenatore passato da Trigoria.
Ora la sua storia in giallorosso potrebbe proseguire ancora a lungo. Il contratto di Cristante scade nel 2027, ma la società ha già avviato i primi contatti con l’entourage per discutere di un rinnovo. La volontà di proseguire insieme è reciproca: da una parte il giocatore, legato alla città e al gruppo, dall’altra la dirigenza, che considera Cristante un riferimento imprescindibile per equilibrio e mentalità.
Intanto, c’è un presente da gestire, e Gasperini — che lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta — ha ritrovato in lui un jolly tattico preziosissimo. In stagione, il numero 4 ha saltato una sola partita (la disastrosa partita persa con il Viktoria Plzen), confermandosi uno degli uomini più affidabili della rosa. E proprio Gasperini sembra aver trovato una nuova chiave per esaltarne le qualità: dopo averlo provato da difensore, regista e mezzala, lo sta riportando più avanti, sulla trequarti, ruolo in cui a Bergamo segnò ben 12 gol.
Contro il Sassuolo e il Parma, l’esperimento ha dato risultati convincenti: due vittorie su due e una Roma più fluida nelle transizioni. Per questo, domenica a San Siro, il tecnico potrebbe confermare Cristante alle spalle di Dybala e Soulè, con El Aynaoui e Koné a proteggergli le spalle. In quella posizione, oltre a inserirsi con efficacia, avrà anche il compito di marcare Modric, cuore del gioco rossonero: fermare lui, come ha sottolineato Gasperini, significa spesso fermare il Milan.
L’alternativa resta l’inserimento di Pellegrini insieme a Soulé e Dybala, ma le ultime indicazioni vanno verso la fiducia a un Cristante in piena forma e con la mente libera. Perché per uno come lui, silenzioso ma centrale in ogni progetto, San Siro non è solo il luogo dove tutto è iniziato. È il posto perfetto per dimostrare, ancora una volta, quanto vale il suo presente. E perché la Roma vuole blindare anche il suo futuro.
Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport
Con tutta questa fiducia che gli dà l’allenatore: indiscutibile. Poi EH pare che dietro lo copre,mi vien da dire sostituisce bene
La realta’ e’ Che di cristante ce ne vorrebbero 3 in questa squadra. Dove lo metti gioca bene e lo spessore dell’uomo e’ notevole. piu’ Che un senatore lo vedo un leader silenzioso Ed autorevole. Un bene x lui e x La Roma.
daje Bryan!!
Giusto prolungare il contratto a Cristante, giocatore sempre presente e affidabile anche perché se devo comprare Frendrup a 20 milioni non è che mi fa fare un miglioramento oltre al fatto che è più giovane..poi se compri un altro tipo Kone’ Bryan in rosa ci sta benissimo!
rinnovo? mah al massimo rinnovo a 2 milioni annui non di piu’ per carita’!, se si vuole vincere va bene per la panchina, insieme a kone’ a centrocampo prenderei un campione con un 60 milioni lo prendi, il problema però rimane, e’ sempre uno, friedkin.. quando fara’ un mercato da 200 milioni per competere? ci vogliono almeno 4 campioni da 50 milioni ciascuno per puntare a vincere
il campione lo potevi prendere a 20 come ha fatto de laurentis
Un rinnovo non si nega a nessuno.
Cristante è un buon calciatore, il numero “12” ideale….. infatti le gioca tutte o quasi.
Mi piacerebbe sentire quell’aria nuova di cui tanto si parlava a giugno.
Giovani, sani e affamati.
Mi pare un caso di TINA, per domenica (Pelle e Dyba uniti a Soulé, sarebbero “l’insostenibile leggerezza dell’essere”, con Modric che rilancerebbe agevolmente il gioco sulla sua destra, superando in velocità (!) e difesa della palla er poro Lorenzo).
Se teniamo la pressione alta per l’intera partita – come saremmo capaci di fare – e se l’arbitro sarà irrilevante, nelle sue scontate scorrettezze, ebbene…
Se, se, se…
Ma daje! SFR
Il rinnovo di un giocatore da 6 è lo specchio del progetto di questa società: sopravvivere senza alcuna ambizione sportiva. Galleggiare e fare soldi, fare lo stadio e rivalutare la Roma per rivenderla. Spero che il progetto-business finisca al più presto
Continuiamo a fare i rinnovi nel massimo splendore degli atleti… Il caso Pisilli non ha insegnato nulla…
Celik Mancini Ndika
Wesley Crist Konè Tzimi
Soulè Pellegrini
Dybala
in questo modo mi posso giocare un centrocampista fresco forte (El Aynaoui) + 2 punte (Dovbyk e Bailey) nella ripresa.
Per gli altri due cambi ci si regola…
Scelgo Tzimikas perchè Con Pellegrini dall’inizio come esterno serve un mancino e no un altro dx che entra pure lui nel campo….
Per il discorso mercato se veramente prendono ZIRKZEE al posto di Ferguson e un altro mastino in mezzo al campo ce la giochiamo fino alla fine. Capitolo Bailey diamogli tempo anche se un bel profilo di piede Dx specialmente se arriva il centroavanti Belga sarebbe più funzionale dato che Dybala non farebbe più il centroavanti
Cristante indossa la fascia … rispetto
Premetto che Cristante e Pellegrini sono dei validi giocatori. Detto ciò non sono d’ accordo con un rinnovo alle cifre attuali per entrambi. Potrebbero rinnovare a cifre contenute da permettere alla Roma di investire su altri centrocampisti di qualità. Sono stati moltissimi anni alla Roma e abbiamo visto le loro prestazioni che a mio parere non valevano le cifre dei loro contratti miliardari da top player. Per quelle cifre investirei su calciatori nuovi.
Una rondine non fa primavera, bisogna calcolare la media di tutte le loro prestazioni in questi anni e non solo quando giocano bene qualche partita o un periodo di partite.
Cristante trequartista è una genialata di Gasperini. Molto meglio che da mediano. Può dare più fisicità all’ attacco, e con Dybala se la intende bene. Il gol col Sassuolo nasce da lui, Anche quello col Parma nasce dalla sua posizione avanzata. Grande Gasp
Cristante ha sempre galleggiato alla Roma e in Nazionale, spesso criticato però gli allenatori lo schieravano sempre , tanti allenatori, tutti quelli che ha avuto nessuno lo ha emarginato.
Mi sembra una cosa naturale che oggi stia tornando a livelli sopra la media, d’altronde il suo massimo lo aveva dato con Gasperini all’Atalanta. Gasperini è l’allenatore che lo sa mettere in campo nella posizione dove può dare di più , ma d’altronde questo è il segreto di Gasperini, riuscire a tirare fuori il massimo di quel che il calciatore di turno può dare. Spero ci riesca anche con Pellegrini perchè sarebbe un buon acquisto per la Roma.
