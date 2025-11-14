Ferguson–Roma, l’addio a gennaio è davvero possibile? Ecco come stanno le cose

Il futuro di Evan Ferguson è diventato uno dei temi più caldi in casa Roma. L’attaccante irlandese, arrivato in estate dal Brighton, non ha ancora inciso come ci si aspettava e le prossime settimane saranno decisive per capire se resterà fino a fine stagione oppure se un addio anticipato diventerà un’opzione concreta già a gennaio.

La situazione è chiara: Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, spingendo per un esterno destro e un centravanti più affidabile. I numeri di Ferguson e Dovbyk, fermi complessivamente a due gol, non offrono garanzie. Con lo stop dell’ucraino, però, proprio Ferguson avrà l’occasione di giocare con continuità: una chance fondamentale per cambiare la percezione del suo rendimento.

Sul piano contrattuale, però, il dossier è tutt’altro che semplice. Il prestito dal Brighton è costato 3,2 milioni (più 1 di bonus) e prevede un diritto di riscatto da 38,5 milioni, con ulteriori 3 milioni variabili e il 20% sulla futura rivendita. Non è presente alcuna clausola che consenta alla Roma di interrompere automaticamente l’accordo a gennaio: per riaprire i giochi servirebbe quindi un confronto diretto con il club inglese. Discorsi che al momento non sono mai stati avviati.

A complicare il quadro ci sono gli infortuni. Ferguson ha messo a referto solo un assist, frenato da una lunga serie di problemi alla caviglia culminati nella distorsione rimediata a Parma dopo appena dieci minuti in campo. Un trauma che lo ha tenuto fuori contro Milan, Rangers e Udinese e gli ha impedito di rispondere pienamente alla convocazione dell’Irlanda, che lo aveva inserito nella lista per il decisivo ciclo di partite di qualificazione ai playoff Mondiali.

Il recupero, però, procede: negli ultimi giorni ha ripreso a lavorare individualmente e il ritorno in gruppo è vicino. Gasperini è pronto a concedergli minuti, ma serviranno risposte nette per evitare che la Roma acceleri su altri profili. I nomi sono già tracciati: Zirkzee in cima, poi Yuri Alberto e Franculino.

Fonte:Il Tempo