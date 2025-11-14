Dybala rivede la luce: sensazioni positive, rientro più vicino

Tra gli infortunati della Roma, a prendere una posizione sempre più confortante è Paulo Dybala. L’argentino, fermato da una lesione muscolare che inizialmente aveva creato più di una preoccupazione, ha vissuto nelle ultime ore un cambio netto di sensazioni: il dolore è in calo, la risposta agli allenamenti individuali è incoraggiante e il suo percorso di recupero procede meglio del previsto.

Il calendario della Joya ha ora un segno preciso: la sfida contro il Napoli. È quella la partita cerchiata in rosso, l’obiettivo realistico per tornare a disposizione di Gasperini. Una data che fino a pochi giorni fa sembrava più difficile da raggiungere, ma che ora appare concreta grazie ai progressi mostrati dal numero 21.

La Roma, in questo momento, non può permettersi di perdere altri pezzi in attacco. Dovbyk resterà fuori a lungo, Ferguson sta ancora completando il recupero dalla distorsione alla caviglia e Bailey punta al rientro contro la Cremonese. In un reparto così decimato, ritrovare Dybala significherebbe restituire qualità, imprevedibilità e un peso tecnico non indifferente.

La prudenza resta d’obbligo, ma l’ottimismo sta tornando a circolare a Trigoria. E se il trend verrà confermato, l’argentino sarà pronto a riprendersi il suo posto contro il Napoli, segnando un punto di svolta nella fase più delicata della stagione.

Fonte: Il Tempo