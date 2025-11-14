Ancelotti: “Gasp in testa è una sorpresa, ma la Roma se la giocherà fino alla fine”

Carlo Ancelotti, oggi alla guida del Brasile, ha parlato della Serie A e della Roma in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, offrendo uno sguardo privilegiato da chi conosce profondamente il nostro calcio.

Parlando del campionato italiano, il tecnico non ha nascosto il suo apprezzamento per l’avvio dei giallorossi: «Bella equilibrata e con la Roma in testa che è una sorpresa. Ho Wesley e nel mio staff c’è Juan, ex giallorosso, col quale parliamo tanto della Roma. Mi fa piacere vederla lì davanti».

Ancelotti ha poi tracciato una personale griglia di forza: «Inter e Napoli, che ha subito qualche sconfitta di troppo ma è sempre lì. E poi Roma, Milan e Juventus se la giocheranno fino alla fine». Un quadro che conferma quanto la squadra di Gasperini si sia ormai stabilizzata tra le protagoniste.

Spazio anche a un passaggio sul lavoro quotidiano con il Brasile. Il ct ha raccontato un gruppo coeso e disciplinato: «Abbiamo un gruppo di veterani molto serio, professionale, rispettato da tutti. L’ambiente è diverso da quello di un club: in ritiro si gioca a carte, si sta insieme, i telefoni passano in secondo piano. I veterani tirano il gruppo e i giovani si adeguano con entusiasmo».

Un’atmosfera che, per certi versi, gli ricorda quella dei suoi anni giallorossi: «Mi sembra di essere tornato indietro ai tempi della mia Roma, quando ci spostavamo in treno perché Liedholm non amava gli aerei. È una questione di cultura condivisa: tutti parlano la stessa lingua, e questo aiuta a fare gruppo».

Fonte: Gazzetta dello Sport