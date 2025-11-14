Pellegrini, il Napoli ci prova per gennaio: la Roma e il calciatore dicono no

Lorenzo Pellegrini è tornato centrale nel progetto di Gasperini. Ritmo, responsabilità e un impatto sempre più concreto — anche in zona gol — lo hanno riportato al centro delle rotazioni in un momento in cui l’emergenza offensiva costringe la Roma a trovare nuove soluzioni. Il capitano sta offrendo soprattutto verticalità e continuità, qualità che non stanno passando inosservate.

Proprio per questo il suo nome è tornato a circolare sul mercato. Il Napoli si è mosso nelle ultime ore, ricontattando l’entourage del giocatore per sondare la possibilità di un trasferimento già a gennaio. Una strada tutt’altro che semplice.

A pesare, prima ancora delle valutazioni economiche, è la posizione del giocatore: Pellegrini non sta prendendo in considerazione un addio a metà stagione. Vuole restare alla Roma, convinto dal nuovo progetto tecnico e dalla fiducia che Gasperini gli sta dimostrando dopo un periodo complicato.

La Roma, dal canto suo, non apre a cessioni. La priorità del club è rinforzare l’attacco, non indebolirsi perdendo un titolare nel cuore della trequarti. Il tema più delicato riguarda però il contratto in scadenza a giugno: finora non sono partite trattative per il rinnovo, una scelta condivisa tra società e giocatore. Saranno i prossimi mesi — rendimento, continuità fisica e ruolo nel sistema di Gasperini — a stabilire se sedersi al tavolo in primavera.

Fonte: La Repubblica