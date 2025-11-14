Pellegrini, il Napoli ci prova per gennaio: la Roma e il calciatore dicono no

Lorenzo Pellegrini è tornato centrale nel progetto di Gasperini. Ritmo, responsabilità e un impatto sempre più concreto — anche in zona gol — lo hanno riportato al centro delle rotazioni in un momento in cui l’emergenza offensiva costringe la Roma a trovare nuove soluzioni. Il capitano sta offrendo soprattutto verticalità e continuità, qualità che non stanno passando inosservate.
Proprio per questo il suo nome è tornato a circolare sul mercato. Il Napoli si è mosso nelle ultime ore, ricontattando l’entourage del giocatore per sondare la possibilità di un trasferimento già a gennaio. Una strada tutt’altro che semplice.
A pesare, prima ancora delle valutazioni economiche, è la posizione del giocatore: Pellegrini non sta prendendo in considerazione un addio a metà stagione. Vuole restare alla Roma, convinto dal nuovo progetto tecnico e dalla fiducia che Gasperini gli sta dimostrando dopo un periodo complicato.
La Roma, dal canto suo, non apre a cessioni. La priorità del club è rinforzare l’attacco, non indebolirsi perdendo un titolare nel cuore della trequarti. Il tema più delicato riguarda però il contratto in scadenza a giugno: finora non sono partite trattative per il rinnovo, una scelta condivisa tra società e giocatore. Saranno i prossimi mesi — rendimento, continuità fisica e ruolo nel sistema di Gasperini — a stabilire se sedersi al tavolo in primavera.
Fonte: La Repubblica
la ROMA dice no? seee semmai e’ pellegrini che dice no
Suppongo che dica ‘no’ al trasferimento a Gennaio. Adesso, il redivivo Pellegrini, serve a Gasp perché garantisce un minimo di assist e qualità sottoporta, vista la situazione classifica, perché avvantaggiare il Napoli privo di De Bruyne?
non solo pellegrini… anche i giornalisti
A cifre molto più contenute sul suo ingaggio io lo terrei .
Sempre forza Roma!!
la Roma dice no pare una buffala grande e grossa…al massimo è Pelle che non vuole certo uscire dalla sua confort zone
pare che deve anda a lavora in miniera a Calcutta, in realtà ti devi spostare di un po di km per continuare a prendere milioni, ma pare questo vuole sta a casa strapagato pure io voglio ciò…stiamo ai livelli dei ragazzini questo dice no a tutto che finaccia
Come ho già detto in estate non rinnoveremo i prestiti di Bailey e Ferguson ed Elsha va in scadenza e non rinnoverà . Credo che anche Hermoso sia in scadenza così come Pellegrini e Dybala. Io non credo che la Roma avrà la forza economica di acquistare così tanti giocatori e più forti di questi in estate, pertanto credo che alla fine Dybala, Pellegrini ed Hermoso se accetteranno dei netti tagli di stipendio rimarranno. Gli investimenti andranno fatti per un centrocampista, due attaccanti con caratteristiche richieste da Gasp ed una alternativa forte di Angelino, visto che anche Tsimikas difficilmente te verrà riscattato. Si parla tanto di gennaio, ma se arrivasse Zirkzee ed un centrocampista in prestito sarebbe già grasso che cola.
