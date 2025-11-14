Berardi: “Sassuolo non è Roma. Io con Gasp? Non so se potrei reggerlo. Con Mourinho undici assatanati…”

Domenico Berardi ha raccontato al Corriere dello Sport uno dei momenti più delicati della sua carriera. Tra questi anche la possibilità di lasciare il Sassuolo per trasferirsi in un club del nord.

«Passai un mese un po’ così, tra l’arrabbiato e il deluso» ha spiegato Berardi, ricordando i giorni in cui sembrava vicino all’addio. «Prevalse la gratitudine nei confronti di questo club del quale mi sento e mi fanno sentire la bandiera. Non sono Totti, ma è ugualmente bello e importante».

Una frase che apre il campo a una riflessione più ampia. Alla domanda sul paragone con la Roma, Berardi non ha girato intorno al punto: «Sassuolo non è Roma, è una questione di dimensioni non solo calcistiche. La Roma è un top club».

E quando gli viene chiesto, con tono scherzoso, se Gasperini potrebbe leggere questa intervista, Berardi sorride e replica con sincerità: «Non so se ho il fisico per reggerlo». Sugli avversari avuti in carriera e chi fosse il più rude nel marcarlo: “La Roma di Mourinho, undici assatanati, in campo alimentavano il caos…”

Fonte: Corriere dello Sport