Parla Borelli, il preparatore di Gasp: “Chiediamo il massimo ai calciatori. Pellegrini quello cresciuto di più”

Domenico Borelli, storico preparatore atletico di Gasperini e figura centrale nello staff giallorosso, ha analizzato l’attuale momento della Roma in un’intervista al Corriere dello Sport. Tra filosofia di lavoro, condizioni fisiche e crescita dei singoli, ecco i passaggi principali della conversazione.

Dopo tanti anni ha capito qual è il più grande pregio di Gasperini? E il peggior difetto?

«Il pregio è che è una persona onesta: dice sempre quello che pensa. Forse per qualcuno è anche il suo difetto principale. Entrambi chiediamo sempre il massimo ai calciatori».

C’è chi parla di scudetto.

«Noi pensiamo a spingere oltre il massimo per raggiungere il top. Le vittorie aiutano anche mentalmente, senza quelle il lavoro svolto sembra inefficace».

Era nelle previsioni arrivare a questo punto della stagione con una tale intensità?

«Abbiamo lavorato per essere al top adesso, nel periodo che va da ottobre fino a febbraio, poi a marzo studieremo la situazione. Essendo il nostro un gioco situazionale, un giocatore può avere maggiore intensità in una partita che in un’altra: dipende da cosa vive in campo e da chi ha di fronte. Ci sono partite da tanti sprint e altre da tante accelerazioni, perché si gioca in spazi stretti. Il nostro lavoro è preparare i giocatori atleticamente anche in base all’avversario».

Chi è cresciuto di più fin qui?

«Atleticamente tutti. Ma vorrei citare Pellegrini. È partito con un infortunio, si è messo subito a disposizione, si è allenato forte ed è giusto che riceva dei meriti dopo le critiche. Lorenzo ha grandi motivazioni: era solo questione di tempo».

Fonte: Corriere dello Sport