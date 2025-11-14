Massara accelera per Zirkzee: sì United alla formula della Roma. Ferguson può finire all’Everton

La sosta non ferma la Roma. Anzi: mentre il campionato si prende una pausa, a Trigoria si corre per blindare almeno due rinforzi già nei primissimi giorni di gennaio. Il via libera dei Friedkin è arrivato, spinti dalla classifica e dal lavoro di Gasperini, e ora la macchina del mercato è entrata nella fase calda.

Il nome in cima all’agenda resta quello di Joshua Zirkzee. I colloqui con il suo entourage sono quotidiani e il Manchester United ha aperto alla formula più gradita dalla Roma: prestito con diritto di riscatto. Per fargli spazio si guarda alla posizione di Evan Ferguson: si valuta la possibilità di spostare il suo prestito all’Everton, l’altro club della famiglia Friedkin.

Gasperini, però, aspetta anche l’esterno sinistro che aveva chiesto in estate. I profili preferiti sono due: Mathys Tel del Tottenham e Mika Godts dell’Ajax, giocatori con valutazioni superiori ai 25 milioni e desiderosi di cambiare aria. In caso di arrivo di uno dei due, il sacrificato sarebbe Baldanzi, già richiesto da alcune squadre di Serie A.

Non solo nomi immediati: la Roma muove anche per il futuro. Piace Arevalo del Racing, che può liberarsi con una clausola da 7 milioni. Contatti in corso anche per Giovane del Verona e Yuri Alberto del Corinthians, considerato però troppo caro rispetto ai parametri giallorossi.

Capitolo rinnovi: quello di Cristante non è in discussione; per Celik sono già partite le prime conversazioni; il dossier Dybala verrà affrontato direttamente a gennaio.

