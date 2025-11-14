Massara accelera per Zirkzee: sì United alla formula della Roma. Ferguson può finire all’Everton

La sosta non ferma la Roma. Anzi: mentre il campionato si prende una pausa, a Trigoria si corre per blindare almeno due rinforzi già nei primissimi giorni di gennaio. Il via libera dei Friedkin è arrivato, spinti dalla classifica e dal lavoro di Gasperini, e ora la macchina del mercato è entrata nella fase calda.
Il nome in cima all’agenda resta quello di Joshua Zirkzee. I colloqui con il suo entourage sono quotidiani e il Manchester United ha aperto alla formula più gradita dalla Roma: prestito con diritto di riscatto. Per fargli spazio si guarda alla posizione di Evan Ferguson: si valuta la possibilità di spostare il suo prestito all’Everton, l’altro club della famiglia Friedkin.
Gasperini, però, aspetta anche l’esterno sinistro che aveva chiesto in estate. I profili preferiti sono due: Mathys Tel del Tottenham e Mika Godts dell’Ajax, giocatori con valutazioni superiori ai 25 milioni e desiderosi di cambiare aria. In caso di arrivo di uno dei due, il sacrificato sarebbe Baldanzi, già richiesto da alcune squadre di Serie A.
Non solo nomi immediati: la Roma muove anche per il futuro. Piace Arevalo del Racing, che può liberarsi con una clausola da 7 milioni. Contatti in corso anche per Giovane del Verona e Yuri Alberto del Corinthians, considerato però troppo caro rispetto ai parametri giallorossi.
Capitolo rinnovi: quello di Cristante non è in discussione; per Celik sono già partite le prime conversazioni; il dossier Dybala verrà affrontato direttamente a gennaio.
Sogni per il mercato di gennaio: 1. Zirkzee o Kalimuendo. 2. Mathys Tel o Mika Godts o Brandt (sogno di Tzolis o Nusa). 3. Frendrup.
Joshua Zirkzee, TANTA ROBA !!!!
Mi sembra che dopo le operazioni di Ghisolfi la Roma con Massara stia agendo con richieste prestiti onerose e rischiose ( stile Fergusson e soprattutto Bailey) e dall’altra operazioni per due spicci per gente che giocano in seconda divisione. Infine non sembra riescono a vendere a buon prezzo quello che non serve. Massara non lo vedo bene.
Bè, così và bene. Mi dispiace per Baldanzi ma ci può stare. Ferguson, mi dispiace.. ma via.. se poi si riuscisse a fare “il miracolo” di vendere anche Dobvik allora si può provare a prendere un altro attaccante che faccia da riserva a Zirkzee
