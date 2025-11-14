“ON AIR!” – ROSSI: “Il ko di Anguissa sposta gli equilibri”, CORSI: “Mancini è un’altra camminata, diamogli la fascia”, PES: “Ferguson? Nessun segnale di un’interruzione del prestito”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’infortunio di Anguissa sposta gli equilibri in campionato. Ora a centrocampo il Napoli senza di lui, Gilmour, De Bruyne e con McTominay che non sta benissimo. Tra due partite c’è Roma–Napoli, una verifica per loro ma anche per noi. Io spero ci sia un ideale passaggio di consegne in quella partita: non per la lotta scudetto, ma per i primi posti, con la Roma che possa superare il Napoli in classifica e dimostrare, in questo momento, di stare meglio di loro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non sono preoccupato per il mancato accordo con Çelik: è il rischio che si corre con i giocatori in scadenza. Ora, se ha agenti bravi, proveranno a sfruttare il momento positivo del calciatore. Celik era sul mercato fino a poco tempo fa, lui ha voluto restare e ha avuto ragione. Ferguson? Speravamo che l’Irlanda perdesse e invece il Portogallo ha deciso di perdere…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Sapete chi è l’agente di Giovane? È Beppe Riso, e questo calciatore avrà di sicuro una buona stampa… Ha segnato un gran gol contro l’Inter. Perché non pensare a un’operazione col Verona che includa Baldanzi? Magari gli dai Baldanzi subito e ti crei una corsia preferenziale per prendere Giovane a giugno. Io sono convinto che abbia caratteristiche che alla Roma mancano: ha l’uno contro uno, salta l’uomo, è un destro… Mi sembra che ci sia margine di lavoro. Giovane è arrivato a zero dal Corinthians, e il Verona non vende a prezzi impossibili. Quindi un pensierino ce lo farei, lasciando ovviamente l’ultima parola a Gasperini…”

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, Giovane conquista Gasp: Inter e Napoli già in corsa

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini dice che il capitano deve essere chi sta da più tempo in una squadra, io lo capisco, ma la fascia diamogliela a Mancini… è un’altra camminata, è uno che spinge fino alla fine. Mancini è il referente di noi romani: ha seguito Mourinho, ha seguito De Rossi, ha seguito Gasperini… a Juric invece lo ha inseguito… Ieri Mancini ha fatto un gol di testa alla Bettega, ammazza che gol…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se a marzo la Roma fosse ancora in lotta per il primo posto faccio anch’io lo switch mentale, ma per il momento l’obiettivo resta il quarto posto. La società, se a fine dicembre sei rimasto lì, deve cercare di fare qualcosina in più. Il Napoli alla ripresa affronterà Atalanta, Roma, Juve e Milan, e ha l’assenza pesantissima di Anguissa… sono problemi importanti. Il Napoli non sta funzionando, mi sembra il classico anno con Conte in cui le cose non vanno bene. Ferguson? Al momento non ci sono segnali di interruzioni del prestito, ma le prossime partite saranno indicative anche per questo…”

LEGGI ANCHE – Ferguson–Roma, l’addio a gennaio è davvero possibile? Ecco come stanno le cose

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Frendrup era un giocatore già attenzionato dalla dirigenza della Roma e penso possa tornare d’attualità, sia per il presente che per il futuro. In teoria, al posto di El Aynaoui ci sarebbe Pisilli. De Rossi era convinto che potesse diventare un calciatore importante, e allora perché non provare uno scambio di prestiti col Genoa? Numericamente rimarresti uguale, ma avresti un giocatore di maggiore esperienza. La Roma deve utilizzare i giocatori meno impiegati come pedine di scambio sul mercato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasperini sta lavorando molto sui concetti di squadra e sull’atteggiamento da tenere in campo, ma con buon senso: non l’ha fatto in maniera traumatica, perché gli interpreti erano quelli e andavano tutelati, evitando rivoluzioni tecniche. Si è adattato e ha recuperato quelli che sembravano persi. Non c’è un giocatore, da Celik fino a Cristante e Pellegrini, che non abbia risposto presente. Questa è la cosa che mi ha colpito di più in positivo. La nota negativa è avere quattro attaccanti fuori, in un campionato che potrebbe riservare grandi sorprese…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Gasperini ha chiesto calciatori con determinate caratteristiche e, quando non li ha avuti, ha fatto ciò che deve fare un professionista: lavorare con quello che ha. Che non è poco, ma non era l’ideale per lui. Voleva soprattutto un centravanti diverso e non gli è arrivato. Ora il problema diventa particolarmente grave: ha finito i centravanti e anche i falsi nove, e adesso deve inventarsi altro. A meno che Ferguson non abbia un sussulto, perché è un giocatore giovane e ancora da scoprire…”

Redazione Giallorossi.net