Calciomercato Roma, conferme su due obiettivi: Massara punta su Zirkzee e Franculino

La Roma ha iniziato a muoversi con decisione in vista del mercato di gennaio. Su indicazione di Gian Piero Gasperini, l’obiettivo è aggiungere almeno un attaccante a un reparto che, tra infortuni e rendimento altalenante, necessita di rinforzi immediati.
Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto su YouTube, il profilo che mette tutti d’accordo è quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti del Manchester United vuole giocare di più per alimentare le sue possibilità di essere convocato dal ct dell’Olanda in vista del Mondiale in Qatar e non esclude la partenza in prestito. L’ingaggio del classe 2001 rappresenta un ostacolo, ma i Red Devils sarebbero disposti a contribuire allo stipendio pur di agevolare l’uscita.
La preferenza del giocatore è chiara: Zirkzee vuole l’Italia e la Roma è tra le destinazioni che lo attirano maggiormente. Come riportato dal Mirror, il club giallorosso ha già sondato il terreno con il Manchester United e con gli agenti del calciatore per un’operazione basata sul prestito con obbligo di riscatto legato a presenze e qualificazione alle coppe europee. Non manca però la concorrenza: Everton, West Ham, PSV e Juventus seguono la situazione con interesse.
Parallelamente, resta viva anche la pista Franculino. Moretto conferma che l’attaccante classe 2004 del Midtjylland è ancora nella lista della Roma dopo i contatti estivi. Allora il ragazzo era seguito anche da Everton, Lipsia e Bayern Monaco; oggi si aggiunge anche il Milan, mentre il costo del cartellino continua a essere elevato. In Premier League e in Bundesliga non mancano club pronti a inserirsi.
LEGGI ANCHE – Massara accelera per Zirkzee: sì United alla formula della Roma. Ferguson può finire all’Everton
mondiale in Qatar??? scommetto lo vince l’ Argentina battendo in finale la Francia.
Uhm… non lo so… che dici, ce li butto 20 sacchi?
Franculino al massimo arriverà dopo il prossimo 30 giugno, una volta che finalmente saremo usciti dal FPF, sperando che non segni troppo da ora in avanti facendo schizzare il prezzo alle stelle. Ma dove sono quelli che ironizzavano su di lui, in estate?
perché, Kaka al Milan?
si fanno ironie da 11enni in Italia
Lui è esplosivo, ma non mi convince la realtà calcistica in cui gioca.
Io aspetto al varco tutti.
Perchè scommetto che dal 30 giugno in poi il FPF sarà “rinnovato”, o che comunque troveranno altri pretesti per non investire.
Almeno finiranno le giustificazioni?
Credo di no….
raga io uno che si chiama Culino lo prenderei al volo!
Ilario.
Il FFP, per la Roma la UEFA lo ha prolungato fino a giugno 2027 non più 2026,quindi la società potrebbe sforare qualcosa in più in queste 2 sessioni di mercato e cercare di rientrare per il 2027, se riesci ad entrare in Champions ci saranno più margini di manovra.. per rispettarli
Il FPF si aggira con gli sponsor, non ci vuole molto, sono partite di giro.
Non usciremo mai dal Fair play finanziario sono 15 anni che dura prima con pallotta poi con questi
Vediamo se ironizzeranno ancora dopo Roma -Midtylland…magari si scopre che Ferguson è dieci volte più forte
Se sò messi in due uffici separati… Ryan Friedkin telefona per la Roma e Dan per L’Everton…senti allora ce passate Joshua? No, perchè senno mi padre/figlio, me fà na capoccia!!
comunque se prendiamo sti 2 lottiamo.per lo scudo sicuro…….daje massara facce sto regalo
sarebbero due acquisti fantastici
ci serve un po di franculino
Con Franculino vinciamo sicuramente lo sculetto.
Franculino è ormai fuori budget.
Tra l’altro, avendo giocato l’EL col Midtyjlland potrebbe farlo anche con noi?
Chiedo agli esperti di regolamenti.
Credo molto di più a Zirkzee in prestito.
Il giocatore è chiuso al Man Utd con l’arrivo di Sesko e Cunha.
In vista del mondiale vorrebbe giocare con continuità e quindi accetterebbe volentieri un prestito da noi.
Lo stesso Man Utd lo manderebbe volentieri in prestito dove può giocare e rivalutarsi, visto che devono almeno in parte rientrare nell’investimento fatto.
In caso di prestito gratuito lo stipendio, circa 4 mln di euro netti l’anno più bonus non sarebbe un grande ostacolo, visto che da gennaio a giugno gliene dovremmo pagare solo 6 mesi.
Sarebbe un investimento con ritorno immediato se la sua presenza ci consentirà di incassare il bonus Champions.
Stessa formula e forse possibilità ancora maggiori x Kalimuendo, visto che guadagna meno, ma come l’olandese sta facendo la muffa in panchina.
Detto questo credo che ancora più di una punta si stia cercando l’ormai famigerato esterno offensivo di piede destro. Rilancio l’indiscrezione dalla Germania x Julian Brandt, giocatore ideale per il gioco di Gasperini, prossimo a svincolarsi a giugno dal Dortmund.
La Roma non credo che accetti prestiti secchi senza possibilità di riscatto… e fa bene!!
Una decina di giorni fa scrissi che la Roma per fare un salto di qualità doveva prendere 3 giocatori,Zirkee, Lookman e Frendrup e che potevano esserci i margini per portarli a Roma tra prestiti con diritto e obbligo di riscatto e scambi tra di prestiti.
Oggi leggo,spero sia vero,che Zirkee e Frendrup sono 2 giocatori papabili per il mercato di gennaio,mi auguro che ciò possa concretizzarsi per migliorare tecnicamente il livello della squadra.
Voglio Franqulino che segna alla Lazio frainc…
Non capisco alcune notizie. Massara ha speso dalle casse della societa’ 70 milioni di euro per due acquisti El Aynoui (seconda scelta e periodo di adattamento per 23 milioni di euro) e Wesley; ben piu’ di 6 milioni invece solo per i prestiti annuali per un giocatore sempre rotto ( Bayleis) e un altro in una fase di recupero fisiatrico (Fergusson); E’ stata sottolineata l’importanza dell “Uefa’s Financial Fair Play e ad un certo punto si rischiava la vendita ( o svendita ) di kone’ e la probabile cessione di Pellegrini visto il lauto ingaggio compreso di buona uscita a fine contratto. Mi chiedo quindi come possano intervenire all’acquisto di Franculino, o a quello di Frendrup e verosimilmente al prestito di Zirkzee fino a giugno (in questo’ ultimo caso l’operazione sarebbe fattibile). Se dovessimo sommare queste operazione La società’ avrebbe un esborso molto ma molto di piu’ rispetto a quello con Ghisolfi e suderebbe di gran lunga i 100 milioni di euro. Massara non mi convince.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.