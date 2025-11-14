Calciomercato Roma, conferme su due obiettivi: Massara punta su Zirkzee e Franculino

La Roma ha iniziato a muoversi con decisione in vista del mercato di gennaio. Su indicazione di Gian Piero Gasperini, l’obiettivo è aggiungere almeno un attaccante a un reparto che, tra infortuni e rendimento altalenante, necessita di rinforzi immediati.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto su YouTube, il profilo che mette tutti d’accordo è quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti del Manchester United vuole giocare di più per alimentare le sue possibilità di essere convocato dal ct dell’Olanda in vista del Mondiale in Qatar e non esclude la partenza in prestito. L’ingaggio del classe 2001 rappresenta un ostacolo, ma i Red Devils sarebbero disposti a contribuire allo stipendio pur di agevolare l’uscita.

La preferenza del giocatore è chiara: Zirkzee vuole l’Italia e la Roma è tra le destinazioni che lo attirano maggiormente. Come riportato dal Mirror, il club giallorosso ha già sondato il terreno con il Manchester United e con gli agenti del calciatore per un’operazione basata sul prestito con obbligo di riscatto legato a presenze e qualificazione alle coppe europee. Non manca però la concorrenza: Everton, West Ham, PSV e Juventus seguono la situazione con interesse.

Parallelamente, resta viva anche la pista Franculino. Moretto conferma che l’attaccante classe 2004 del Midtjylland è ancora nella lista della Roma dopo i contatti estivi. Allora il ragazzo era seguito anche da Everton, Lipsia e Bayern Monaco; oggi si aggiunge anche il Milan, mentre il costo del cartellino continua a essere elevato. In Premier League e in Bundesliga non mancano club pronti a inserirsi.

