Roma, Gasp vuole un altro nove. E a sinistra indica Godts

Gian Piero Gasperini ha ribadito le sue richieste di mercato nel vertice andato in scena a Trigoria con Ryan Friedkin e Frederic Massara, poco prima della vittoria contro l’Udinese che ha riportato la Roma in testa alla classifica. Il tecnico giallorosso ha chiesto due rinforzi offensivi per gennaio: un centravanti e un esterno sinistro d’attacco, profili già segnalati in estate ma mai arrivati.
I Friedkin hanno dato il loro via libera all’operazione, ma il club dovrà comunque muoversi nel rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario. Toccherà ora a Massara individuare le soluzioni giuste, anche attraverso eventuali uscite.
In attacco il nome in cima alla lista resta quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, in cerca di maggiore continuità dopo i mesi difficili al Manchester United, vede di buon occhio la destinazione giallorossa e i primi contatti con la Roma sono già stati avviati. Come alternativa piace Arnaud Kalimuendo, francese ex Rennes oggi al Nottingham Forest, dove finora non è riuscito a lasciare il segno.
Per la fascia sinistra, invece, spunta un nuovo profilo: Mika Godts dell’Ajax, talento belga di 20 anni con 5 gol e 4 assist in 10 presenze nel campionato olandese. Il giocatore è gradito a Gasp. La sua valutazione si aggira intorno ai 12-15 milioni.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo
sembra un hazard ancora nn arrivato a quei livelli, a sx fra lui pardo, nusa, forbs ce stanno un sacco de ragazzi interessanti, certo devi caccia almeno dai 20 in su..ma onestamente st anno l investimento può valere la candela…
Godts, sembra il profilo giusto, giovane e futuribile.
Mika Godts è un buon profilo anch’egli come Malick Fofana, Fernandez-Pardo e El Mala e prenderlo a quel prezzo è tanta roba
Almeno questo sembra buono. Giovane e ( forse ) accessibile alle casse della Roma. Leggo che ancora inoltre che la stampa insiste per Kalimuendo che ha fatto quest’anno 0 gol e 0 assist. MAH
Godts is Godts
Ottimo profilo da scartare subito però, se ne riparla a luglio 2026 ora ti sparano minimo 25 e la Roma non può, non è che non vuole, non può, ora deve scavalcare giugno 2026. Prestiti secchi o con diritto, o giocatori a scadenza 2026, nomi Brandt del Borussia a scadenza 2026, Chiesa che non gioca, Rodrygo che non gioca, Sancho se ha voglia di giocare, o giovani promesse con clausole basse e stipendi bassissimi, esempio Arevalo a 7, Alphadjo Cisse’ del Verona (in prestito a Catanzaro) con formule fantasiose o scambi con giovani.
Alla Roma veramente a Gennaio servono almeno 3 calciatori. Due per l’attacco ma anche uno per il centrocampo anche perchè Cristante e Kone non possono giocare sempre loro.
