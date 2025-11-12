Roma, Gasp vuole un altro nove. E a sinistra indica Godts

Gian Piero Gasperini ha ribadito le sue richieste di mercato nel vertice andato in scena a Trigoria con Ryan Friedkin e Frederic Massara, poco prima della vittoria contro l’Udinese che ha riportato la Roma in testa alla classifica. Il tecnico giallorosso ha chiesto due rinforzi offensivi per gennaio: un centravanti e un esterno sinistro d’attacco, profili già segnalati in estate ma mai arrivati.

I Friedkin hanno dato il loro via libera all’operazione, ma il club dovrà comunque muoversi nel rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario. Toccherà ora a Massara individuare le soluzioni giuste, anche attraverso eventuali uscite.

In attacco il nome in cima alla lista resta quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, in cerca di maggiore continuità dopo i mesi difficili al Manchester United, vede di buon occhio la destinazione giallorossa e i primi contatti con la Roma sono già stati avviati. Come alternativa piace Arnaud Kalimuendo, francese ex Rennes oggi al Nottingham Forest, dove finora non è riuscito a lasciare il segno.

Per la fascia sinistra, invece, spunta un nuovo profilo: Mika Godts dell’Ajax, talento belga di 20 anni con 5 gol e 4 assist in 10 presenze nel campionato olandese. Il giocatore è gradito a Gasp. La sua valutazione si aggira intorno ai 12-15 milioni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo