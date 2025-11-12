La Juve mette gli occhi su Celik: assalto a parametro zero, e la Roma…

Zeki Çelik è diventato una delle sorprese più piacevoli della Roma targata Gasperini. Il terzino turco, dato in partenza solo pochi mesi fa, si è imposto come titolare affidabile e tra i migliori della prima parte di stagione, guadagnandosi la piena fiducia del tecnico e dell’ambiente giallorosso.
Un rendimento che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo gli occhi proprio su Çelik, il cui contratto con la Roma è in scadenza a fine stagione.
L’ad bianconero Damien Comolli avrebbe già avviato i primi sondaggi per capire la fattibilità di un affare a parametro zero, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e approfittare di eventuali ritardi nel rinnovo.
Da Trigoria, però, trapela una posizione ferma: la Roma non intende farsi soffiare uno dei protagonisti della gestione Gasperini. I contatti con l’entourage del giocatore sono in corso e la società è fiduciosa di poter chiudere presto per il prolungamento. La Juve osserva e aspetta, ma l’intenzione giallorossa è blindare Çelik e respingere ogni assalto.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Solo un. anno fa sarebbe stata una follia solo pensarlo: la Juve che cerca di soffiarci Celik e la Roma che rilancia per trattenerlo
Cialtronerie da pausa
La crescita di Celik sia con Ranieri che con GASP l’ abbiamo vista tutti… normale che adesso attrae, nel suo ruolo a 3 oppure a 4 è ottimo…
boiate
la follia sarebbe stata non pensarlo. Lo scorso anno fece una grande stagione.
Ha iniziato a giocare bene quando gli De Rossi gli ha dato fiducia, perché Mourinho gli preferiva Kristensen.
Ribadisco: lo scorso anno ha fatto una grande stagione, ma da inizio anno. Poi ovvio, se date retta a Guidone Corsi…altra storia.
Questo Celik non si muove.
Bel giocatore, rinato e persona stupenda.
E a me non mi si dica : e quando lo criticavi?
Perche’ io al massimo ho potuto criticare delle prestazioni come era giusto fare ma mai dalle mie parole sono nate offesi insulti e ingiurie velenose.
Così come per Mancini, Cristante o Lorenzo !!!
Perché io un giocatore che veste la
Maglia non lo massacro mai.
comolli: buongiorno Celik, mi dica perché dovrei prenderla?
Celik: scusi, dove è che vuole prenderla?
Attenta juve che più che te segni Celik è Celik che te segna…….
FORZA ROMA
la strategia della Juve di anni fa era quella di prendere dei giocatori importanti dello scacchiere delle rivali, ricordo al termine di campionati tirati: Miralem dalla Roma, Gonzalo dal Napoli… Sarebbe meglio evitare di perdere difensori che neanche paghi tanto, visto che hai la miglior difesa d’Europa. Il blocco va mantenuto, perché è con quello che fai la tua fortuna!! e non è con le figurine che si costituisce il blocco, è con l’intesa che si crea tra i giocatori… poi un conto è se ti danno 50mln per un difensore, un altro è se te lo scippano a parametro zero! credo che un’intesa con il calciatore si possa prendere per il prolungamento contrattuale.
cmq su celik anche quando si pensava non potesse giocare manco in serie b lo ritenevo un onesto giocatore solo che lo facevano giocare totalmente fuori ruolo. Se penso che hanno fatto giocare quella sciagura di karsdorp contro il Leverkusen…quante partite perse per mettere gente fuori ruolo
La iuve ha messo gli occhi su Celik… e allora? Io ho messo gli occhi su Leao
E’ evidente che con il Gasp il calciatore è cresciuto. La Roma ha tempo fino a dicembre per prolungare il contratto ma più aspetta e più aumenta la richiesta di rinnovo. Comunque Massara saprà come muioversi.
La Roma sta bene in classifica, ottima solidità difensiva , ambiente calmo.
Che fare per destabilizzare, per destabilizzarli?
Ecco qua un bel articolo :la giuve vuole Celik
la Juve tramite gazzetta mette pressione alla Roma per mantenere alti gli ingaggi, perche’ un rinnovo alto porta di conseguenza a altre richieste alte. Non cadiamo in questa trappola, tutti i giocatori in scadenza , pur non essendo fenomeni o con grossi problemi fisici, hanno in essere contratti che vanno ridotti. Cio’ non toglie che Celik e altri come lui meritino il rinnovo, ma a cifre coerenti con le necessita’ economiche della societa’ e in linea con la programmazione in atto.
