La Juve mette gli occhi su Celik: assalto a parametro zero, e la Roma…

Zeki Çelik è diventato una delle sorprese più piacevoli della Roma targata Gasperini. Il terzino turco, dato in partenza solo pochi mesi fa, si è imposto come titolare affidabile e tra i migliori della prima parte di stagione, guadagnandosi la piena fiducia del tecnico e dell’ambiente giallorosso.

Un rendimento che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo gli occhi proprio su Çelik, il cui contratto con la Roma è in scadenza a fine stagione.

L’ad bianconero Damien Comolli avrebbe già avviato i primi sondaggi per capire la fattibilità di un affare a parametro zero, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e approfittare di eventuali ritardi nel rinnovo.

Da Trigoria, però, trapela una posizione ferma: la Roma non intende farsi soffiare uno dei protagonisti della gestione Gasperini. I contatti con l’entourage del giocatore sono in corso e la società è fiduciosa di poter chiudere presto per il prolungamento. La Juve osserva e aspetta, ma l’intenzione giallorossa è blindare Çelik e respingere ogni assalto.

Fonte: Gazzetta dello Sport