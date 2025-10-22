CELIK: “So di non essere popolare ma lavoro duro tutti i giorni. Futuro? Sono contento a Roma, vediamo che succede” (VIDEO)

Zeki Celik interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Viktoria Plzen, terza giornata dell’Europa League che si giocherà domani sera all’Olimpico.

Queste le dichiarazioni del difensore turco ai microfoni dei giornalisti sulla partita contro i cechi e sul suo futuro in giallorosso.

Ti aspettavi di andare così bene in quel ruolo? State parlando del tuo rinnovo?

“Posso giocare sia da difensore che da quinto, per me è importante giocare bene. Sono concentrato in campo. Sono contento a Roma, vediamo cosa succede”.

Come hai vissuto il cambiamento di ruolo?

“Mi sento molto bene in questo ruolo, posso difendere e attaccare. Sono contento di giocare bene”.

Devi ringraziare qualcuno a diventare il giocatore che sei adesso?

“So che non sono un giocatore popolare, ma lavoro duro ogni giorno. Se aiuto la squadra sono contento, voglio dire grazie all’allenatore, mi piace molto come ci alleniamo”.

Perchè Gasp è diverso dagli altri allenatori che hai avuto?

“Ho lavorato con tanti allenatori, tutti grandi. Però col mister lavoriamo duro, Gasp ha una mentalità da vincitore e noi miglioriamo con lui, e questo mi piace”.

Questo è il momento migliore della tua carriera?

“Penso di aver giocato bene anche prima. Sono contento”.

Ci puoi raccontare la prima volta che ti hanno prospettato di giocare da difensore?

“In Turchia ho giocato in tutte le posizioni, anche a sinistra”. (Interviene Gasperini: “Ma come ha giocato Celik contro l’Inter? Ha giocato bene? E allora conta quello. Ma è più importante la prestazione che ha fatto e dove ha giocato”)

