GASPERINI: “Il calcio italiano è in grande difficoltà, siamo troppo presuntuosi. Su Angelino accertamenti in corso. Ziolkowski farà strada” (VIDEO)

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia della terza giornata della fase campionato dell’Europa League: domani sera all’Olimpico la Roma affronterà il Viktoria Plzen alle ore 21.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso rilasciate ai giornalisti a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio del match.

Come sta la squadra? Come sta Angelino?

“Su Angelino c’è un comunicato, ci sono accertamenti che stanno facendo loro. Dovete fare affidamento su quello che dicono i medici. Spero possa tornare presto a disposizione. Per il resto, siamo tutti disponibili”.

Come sta Bailey? Ha la possibilità di giocare titolare?

“Titolari sono tutti quelli che giocano. Chi va in campo è titolare, anche chi entra dopo. Nello specifico, difficile che possa giocare dall’inizio. Ora l’importante è che sia guarito, andrà recuperato, ci vorrà qualche settimana per averlo nella migliore condizione. Ma degli spezzoni è in grado di farli”.

Quanto è importante la partita di domani?

“E’ importante, abbiamo bisogno di vincere per risalire la classifica. E’ una classifica sempre molto corta, e quindi ogni partita è importante. E’ importante tornare a vincere”.

C’è un problema in attacco, come si allena questa cosa?

“Io penso che la partita con l’Inter ci ha dato una fiducia diversa, è un bel segnale aver tirato così tanto in porta. Poi per migliorare la balistica, abbiamo Dybala, Bailey, Soulè, Dovbyk…Abbiamo avuto la possibilità di andare al tiro con tanti giocatori, è un primo passo, poi dobbiamo essere più precisi. Se la squadra incomincia a produrre occasioni da gol, è un bel segnale”.

Quand’è che il campo deciderà se c’è un titolare e una riserva in attacco?

“Il tourbillon è necessario in tutte le squadre d’Europa, con le cinque sostituzioni un paio riguardano gli attaccanti. Non si può parlare di titolari e riserve, sono titolari tutti quelli che vanno in campo. Giocando ogni tre giorni c’è l’opportunità di far giocare più calciatori, specie in attacco. Lì si va ad agire più spesso con le sostituzioni”.

Lei ha parlato di uscita dalla comfort zone. Ha fiducia che quest’anno possa tornare nella sua comfort zone?

“Ci sto già tornando. I principi sono gli stessi, bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori. Non ci trovo molto di diverso nel mio ruolo di allenare e di lavorare e in interpretare le partite. Sono molto soddisfatto delle partite come quella dell’altra sera. Su questo sappiamo che dobbiamo essere più concreti: la stessa partita con più concretezza avrebbe avuto un risultato diverso. Io lavoro sulla crescita della squadra”.

Bailey è solo un esterno o può fare il centravanti?

“No…per emergenza si può fare tutto, ma non ha la caratteristiche per farlo. E’ un giocatore offensivo, lui è abituato a giocare molto esterno, più destro che sinistro. La mia intenzione è di farlo giocare più centralmente, come è successo con Soulè”.

Con Dybala falso nove la squadra deve comportarsi in modo diverso?

“La partita è stata condizionata dal gol preso molto presto. L’intenzione era non dare riferimenti, come in parte era successo a Firenze nel finale. Sono soddisfatto di quello che abbiamo cercato di fare. Il gol preso velocemente ci ha creato dei problemi. Nel secondo tempo la partita è stata diversa, un po’ per merito nostro e un po’ perchè l’Inter si è abbassata. Era difficile giocare all’inizio con lo schieramento che avevamo alla fine, le partite hanno una loro evoluzione. Per me Dybala sta bene, sta acquisendo condizione e può giocare in tutti i ruoli dell’attacco”.

Molti hanno preso questa sconfitta come un passo indietro, e che tanti giocatori messi fuori ruolo. Nell’analisi fatta interna si è rimproverato qualcosa?

“Ci sono sempre cose da rivedere, sul gol preso non siamo stati chiari. La Roma ha fatto un’ottima gara, che Celik e Wesley hanno fatto un’ottima partita contro avversari forti. Globalmente è un passo in avanti come prestazione, e il risultato è stato un po’ eccessivi. Col Verona siamo stati un po’ fortunati, lo stesso non si può dire con Inter o Lille. Domani è un’altra buona occasione, attenti che giochiamo contro squadre che conoscete poco, ma il calcio italiano ha grandissime difficoltà. Abbiamo un pizzico di presunzione, e invece dobbiamo stare attenti, dall’altra parte c’è gente che viaggia… Ogni partita va presa con le pinze, dobbiamo mettere qualità nel nostro gioco”.

Ziolkowski l’ha stupita?

“No, lo vedo in allenamento e so che è un ragazzo di ottima prospettiva. In allenamento ha evidenziato delle ottime caratteristiche. Ha l’abitudine di entrare troppo in scivolata, e qui in Italia diventa pericoloso. E’ l’unico difetto, per il resto sono convinto che farà un’ottima strada. Su domani non ho ancora deciso. Gli unici che terrò in disparte sono Cristante e Ndicka, non hanno una settimana completa di allenamento. Deciderò oggi nell’ultimo allenamento”.

Che approccio si aspetta?

“Di andare avanti così, di avere voglia di vincere, ma con la consapevolezza che le gare sono molto complicate in campionato, figuriamoci in Europa. Dobbiamo migliorare la qualità negli ultimi 20 metri”.

Che ne pensa della designazione? E’ l’arbitro di Bruges-Atalanta.

“Giuro che non lo sapevo…A Bruges è stato un episodio che abbiamo pagato pesantemente, abbiamo preso un rigore al 48esimo… Non lo sapevo. Al fischio finale cancello tutto, e penso alla partita successiva.”

Contro l’Inter è arrivata la seconda sconfitta dopo la sosta. Ci sono analogie?

“Direi di no, col Toro avevamo poche energie, giornata caldissima e poco fortunata, ma abbiamo fatto poco. Con l’Inter no, abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

