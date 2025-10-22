ROMA-VIKTORIA PLZEN: i convocati di Gasperini

Dopo il ko con l’Inter, la Roma torna di nuovo in campo allo Stadio Olimpico: domani sera, alle 21.00, la squadra di Gasperini ospita il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato di Europa League.

Dopo la conferenza stampa e l’allenamento di rifinitura, il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei 23 chiamati: tutti a disposizione tranne Angeliño (Baldanzi non è presente in lista Uefa).
Ecco i 23 calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

Fonte: asroma.com
