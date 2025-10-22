SASSUOLO-ROMA: arbitra Manganiello con Pezzuto al VAR

Ufficiali la designazione arbitrale della gara di domenica alle 15 tra il Sassuolo e la Roma. Sarà Gianluca Manganiello ad arbitrare la sfida. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Berti e Fontemurato. Il quarto uomo sarà Fabbri, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Pezzuto e Sozza.

Con la Roma il bilancio è molto positivo: sono 13 i precedenti con 11 vittorie giallorosse e due sole sconfitte (una in campionato con il Bologna e una in Coppa Italia contro la Fiorentina). Il fischietto di Pinerolo ha invece diretto gli emiliani in 15 occasioni, con un bilancio che fa registrare 3 vittorie per i neroverdi, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

MILAN – PISA     Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:      COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DOVERI

 

UDINESE – LECCE    Sabato 25/10 h. 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MERAVIGLIA

 

PARMA – COMO    Sabato 25/10 h. 15.00

CHIFFI (foto)

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DOVERI

 

NAPOLI – INTER    Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV:     AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:     PEZZUTO

 

CREMONESE – ATALANTA     Sabato 25/10 h. 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV:      MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MARESCA

 

TORINO – GENOA     h. 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV:     MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:      MAGGIONI

 

H. VERONA – CAGLIARI     h. 15.00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     SERRA

 

SASSUOLO – ROMA    h. 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV:     FABBRI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       SOZZA

 

FIORENTINA – BOLOGNA    h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV:       GUIDA

VAR:      PATERNA

AVAR:      MARINI

 

LAZIO – JUVENTUS    h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

 

