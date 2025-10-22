SASSUOLO-ROMA: arbitra Manganiello con Pezzuto al VAR

Ufficiali la designazione arbitrale della gara di domenica alle 15 tra il Sassuolo e la Roma. Sarà Gianluca Manganiello ad arbitrare la sfida. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Berti e Fontemurato. Il quarto uomo sarà Fabbri, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Pezzuto e Sozza.
Con la Roma il bilancio è molto positivo: sono 13 i precedenti con 11 vittorie giallorosse e due sole sconfitte (una in campionato con il Bologna e una in Coppa Italia contro la Fiorentina). Il fischietto di Pinerolo ha invece diretto gli emiliani in 15 occasioni, con un bilancio che fa registrare 3 vittorie per i neroverdi, 6 pareggi e 6 sconfitte.
Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00
FELICIANI
VECCHI – MORO
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00
CHIFFI (foto)
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DOVERI
NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00
MARIANI
BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45
ARENA
PALERMO – CIPRESSA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARESCA
TORINO – GENOA h. 12.30
BONACINA
LO CICERO – BERCIGLI
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: MAGGIONI
H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00
DIONISI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA
SASSUOLO – ROMA h. 15.00
MANGANIELLO
BERTI – FONTEMURATO
IV: FABBRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00
LA PENNA
IMPERIALE – PRETI
IV: GUIDA
VAR: PATERNA
AVAR: MARINI
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA