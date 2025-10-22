“ON AIR!” – CORSI: “Rimpiango Spinazzola e Paredes, stiamo messi male”, PUGLIESE: “Gasp vuole due attaccanti a gennaio, ma c’è spazio solo per uno”, PES: “Angelino molto dimagrito, gli servirà del tempo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ziolkowski è un tipo di difensore che piace tanto a Gasperini, è quel difensore puro, attento, arriva sempre a duecento all’ora. Però deve capire che non può entrare sempre, altrimenti rischia il cartellino. Però non lo vedo centrale di una difesa a tre, per me è più da braccetto di destra…Occhio al Plzen perchè in Europa non ti regala niente nessuno, e secondo me sarebbe un rischio fare troppi cambi. La partita di domani conta come quella di domenica. Sassuolo superiore al Plzen? Forse come qualità sì, ma come intensità e come livello di esperienza no…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il tridente di domani secondo me sarà Dybala-Dovbyk-El Shaarawy, mentre quello di Sassuolo sarà Soulè-Dovbyk-Pellegrini. Se Ziolkowski è un braccetto di destra, che lo hai preso a fare Ghilardi? Comunque Ziolkowski non è un problema, ma una risorsa, e io me lo aspetto titolare domani. La Champions di ieri? In nove partite giocate sono stati segnati 43 gol, in Serie A invece dieci partite e 11 gol. Mi sembra evidente che in Europa si gioca un altro sport, e purtroppo per il Napoli si è visto. La Roma può essere interessata al discorso Napoli, perchè quella può diventare una polveriera. Con Conte quando le cose non vanno bene, le crepe diventano spaccature…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Tsimikas di nuovo in panchina domani? E che facciamo, lo mettiamo già nell’umido? Il greco è un giocatore di pallone fino a prova contraria, e se non gioca nemmeno domani comincia a diventare non dico un problema, ma se con Angelino indisponibile Tsimikas non gioca due partite di seguito, diventa sicuramente un tema…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Gasperini vorrebbe due giocatori in attacco a gennaio: una punta e una seconda punta di piede destro, ma ad oggi mi risulta che la Roma abbia spazio per uno solo. Pisilli? Da quello che so potrebbe partire a gennaio…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Viktoria Plzen mi sembra una squadra scarsa, e domani vedrò la partita per vedere questi ragazzi nuovi, El Aynaoui, Bailey, Ziolkowski…Salah-Eddine? Ieri non ha fatto il fenomeno col PSV, però ha giocato bene. Il vero rimpianto è Spinazzola, che nonostante i sei gol presi dal Napoli ha giocato bene. Noi l’avevamo cacciato via per disperazione, non ce la faceva. In questo momento è tirato a lucido, e questo mi sorprende. In questo momento quanto ci farebbe comodo Spinazzola… ma vi rendete conto come stiamo messi? Io ho attaccato Paredes, ma adesso vi dico che con lui e Spinazzola eravamo più forti. Ma vi dico anche Shomurodov…stiamo messi male…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Angelino era una riserva quando è arrivato, ora è diventato titolare, questo perchè arrivano sempre giocatori più scarsi. Ora fai turnover, e pure col Plzen hai paura. Domani sulle fasce giocheremo con Rensch e Tsimikas: ragazzi, ci rendiamo conto?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per rivedere in campo Angelino ci vorrà del tempo, stabilire una data esatta è impossibile. Lui ha avuto un problema importante a livello di questa bronchite che lo ha pesantemente debilitato, ha perso parecchi chili come si nota in quella foto che ha girato ieri per il web. Sono tre settimane che non si allena, questo problema gli ha tolto le forze, e ora servirà del tempo per riatletizzarsi. Non me l’aspetto in campo subito, vedremo come reagirà lui…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io spero che la Roma possa approcciare bene alla partita di domani, i punti in palio sono molto preziosi, il Plzen non è fortissimo ma non sono nemmeno degli scappati di casa, hanno un punto in più della Roma nella classifica dell’Europa League. Tsimikas non convince Gasp per caratteristiche? Queste cose mi fanno impazzire…per me è stata una follia quando De Rossi avallò l’acquisto di Saud, o Mourinho quello di Vina. Gasperini è un allenatore esperto: se tu un giocatore lo studi, e poi dopo quattro partite ti accorgi che non ha le caratteristiche giuste per te, questa per me è una follia…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Bailey è un giocatore di qualità, brillantezza, salta l’uomo, e qualcosa può portarti lì davanti pur non essere un centravanti. Io credo che qualità offensiva la possa portare e aiutare i compagni di squadra, ce l’ha l’assist, e potranno beneficiarne i due centravanti…Fabio Silva? Ieri sera ha fatto gol in Champions. Appena tornato in campo ha fatto subito il fischione…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Pisilli ce lo siamo dimenticati…Tira fuori prestazioni impressionanti con l’U21, di altissimo livello, e poi ha questa difficoltà nel trovare spazio e considerazione con Gasperini. Non cedo che sia tanto un tema di posizione, ma di interpretazione di quella posizione…”

Redazione Giallorossi.net