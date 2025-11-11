FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 11 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:55 – Cruciani: “Terrorizzato da una Roma da scudetto”

Giuseppe Cruciani, ai microfoni del podcast “Numer1”, ha ammesso la sua preoccupazione da tifoso biancoceleste: “Sono terrorizzato all’idea che la Roma possa vincere lo scudetto. Ha preso solo cinque gol in 11 giornate, un dato impressionante. Gasperini è formidabile e con un buon mercato di gennaio i Friedkin possono sognare“. (Radio24)

Ore 9:30 – Sabatini: “Roma in crescita, l’Inter la più forte”

Walter Sabatini, ex ds giallorosso, a Tuttosport ha elogiato la Roma di Gasperini: “Sta diventando reale, vedo miglioramenti ogni domenica. Forte in difesa, trova linee di passaggio pulite. Le manca una punta, ma Gasp saprà inventarsi qualcosa”. Sulla lotta scudetto: “L’Inter ha l’organico più completo, è la squadra da battere”. (Tuttosport)

Ore 8:15 – Rinnovi in vista per Cristante, Celik e Mancini

La Roma lavora ai prolungamenti di Bryan Cristante, tornato protagonista con Gasperini e vicino al rinnovo fino al 2028, e di Zeki Celik, pronto a firmare un biennale dopo la rinascita sotto il tecnico piemontese. Massara tratta anche l’estensione di Mancini fino al 2029. Situazione diversa per Pellegrini, in scadenza a giugno e seguito da club di Premier e dal Napoli, ma non è esclusa una riapertura dei dialoghi. (Tuttosport)

