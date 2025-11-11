FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 11 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:55 – Cruciani: “Terrorizzato da una Roma da scudetto”
Giuseppe Cruciani, ai microfoni del podcast “Numer1”, ha ammesso la sua preoccupazione da tifoso biancoceleste: “Sono terrorizzato all’idea che la Roma possa vincere lo scudetto. Ha preso solo cinque gol in 11 giornate, un dato impressionante. Gasperini è formidabile e con un buon mercato di gennaio i Friedkin possono sognare“. (Radio24)
Ore 9:30 – Sabatini: “Roma in crescita, l’Inter la più forte”
Walter Sabatini, ex ds giallorosso, a Tuttosport ha elogiato la Roma di Gasperini: “Sta diventando reale, vedo miglioramenti ogni domenica. Forte in difesa, trova linee di passaggio pulite. Le manca una punta, ma Gasp saprà inventarsi qualcosa”. Sulla lotta scudetto: “L’Inter ha l’organico più completo, è la squadra da battere”. (Tuttosport)
Ore 8:15 – Rinnovi in vista per Cristante, Celik e Mancini
La Roma lavora ai prolungamenti di Bryan Cristante, tornato protagonista con Gasperini e vicino al rinnovo fino al 2028, e di Zeki Celik, pronto a firmare un biennale dopo la rinascita sotto il tecnico piemontese. Massara tratta anche l’estensione di Mancini fino al 2029. Situazione diversa per Pellegrini, in scadenza a giugno e seguito da club di Premier e dal Napoli, ma non è esclusa una riapertura dei dialoghi. (Tuttosport)
Attenzione a non lasciarsi scappare Pellegrini.
Mi torna in mente il rinnovo di Mikhytarian, quando Pinto proclamava ai quattro venti “Nun c’è problema”…
Pellegrini gioca bene solo sotto scadenza.io farei una riflessione piu approfondita.o no?
Mmmm….ancora co sta storia. Ora c’è Ranieri, il giocatore sta avendo le sue chance, ed i suoi estimatori rispuntano come funghi. Nessuno ha la palla di vetro, dobbiamo e possiamo valutare solo le prestazioni…su lunga durata. Poi al rinnovo dovrebbe aver cuore e cura di non salassare. Qualcuno dirà eh ma a suo tempo ci sono stati capitani che si sono fatti pagare da top player….rispondo che erano top player, la Roma partecipava sempre alla CL e arrivava seconda in campionato… purtroppo dietro a una Juve tremenda.
Questo per dire che qualunque sia la sorte di Lollo o Cristante, il loro rinnovo dovrebbe avere sembianze di spalmatura: quello che pigliano spalmato su due anni. 1,5 per pellegrini, 1 per Cristante. Più o meno.
La questione rinnovi sarà un test probante per le qualità di Massara.
I giocatori in questione hanno in comune il fatto di percepire già stipendi alti.
Oltre 3 milioni netti x Mancini, poco meno per Cristante, quasi 2 x Celik.
Se il nostro DS dovesse riuscire a prolungare i contratti mantenendo gli attuali stipendi sarebbe già un buon risultato.
Quanto, invece, a Dybala e Pellegrini, il loro rinnovo passa da un sensibile ridimensionamento dell’attuale ingaggio, quasi 4 per Lorenzo e circa 6 per Paulo. Qui la vedo più problematica.
dybala e lollo io non rinnoverei .mia sensazione.
Secondo me Cristante, Pellegrini dovrebbero spalmare. Dybala non possiamo permettercelo nemmeno se spalma.
Celik, Mancio, sono in ascesa e sarà difficile farli stare buoni.
Ve prego no, mettiamo fine all’era Cristante.
Quando portano uno più forte e affidabile non c’è problema. Ricordatevi sempre che sto ragazzo ha giocato anche difensore centrale, a costo di figuracce ma non si è mai tirato indietro…
Cambiano gli allentatori ma Cristante sta sempre là, sono tutti fessi?
Guardati le statistiche sui km percorsi in partita, è sempre in cima alla lista. Non ruba mai lo saguardo ma c’è tanta sostanza. Se avesse anche i piedi educati sarebbe un fuoriclasse e non starebbe alla Roma
La penso come te, il ciclo volge al termine, andiamo a prendere Atta o chi per lui. Mi ripeto, magari come dono di addio portassero la qualifica alla CL.
Non sono campioni ! giocatori funzionali a Gasperini quello si se prolungano a cifre leggermente piu basse ci possono stare sennò ciaone .Pellegrini a 2 milioni può anche starci ma deve accettare la panchina come cristante e mancini . il non essere stati capaci di sostituirli è stato il limite di tutti i DS avuti.
IRONICAMENTE.
Anche Gasperini ” incompetente “.
Col Gasp Cristante , ad ora ,
serie A 932 minuti giocati
Uefa League 180 minuti in campo.
Ha saltato Roma 1 Viktoria Pilzen 2.
Ma quando Mancini dichiara ;
” posso sganciarmi , so che 1 centrocampista andra a coprire la mia avanzata ”
quando Ranieri , lo scorso anno disse :
” prendiamo troppi gol su ripartenza avversarie ” e da li in poi Cristante fisso e Paredes in panchina VOI a chi pensate ?
Dopo Di Francesco Fonseca Mourinho De Rossi Juric Ranieri anche Gasperini inconpetente.
Oppure , forse , Bryan gli da 100 euro a partita x essere schierato
Vabbe ,tanto è Gasperini a decidere.
” uno matto, qui son tutti matti ” diceva quello che andava contromano in autostrada.
Mi dispiace per I denigratori di Cristante…vi meritate Cataldi! Purtroppo senza gli introiti della Champions, grandi sponsor e altro i fuoriclasse con la F maiuscola non verranno. Poi se li prenderemo Bryan in rosa tutta la vita!
Lasciali dire…Cristante logora chi non ce l’ha.
Zenone sei troppo simpatico ma un po stucchevole con la storia dei ” non romani”! Magari sarai nato a Dragona con tutto il rispetto per la zona, e ti fai passare per testaccino o trasteverino!
Il tifoso è sognatore.
Lookman e Zirkzee insieme ? Un sogno.
Forse Zirkzee in prestito.
Ma da persona realista andrebbe piu che bene PINAMONTI e BERNABE.
Un centravanti dal rendimento gol costante pur non giocando in grandi club
un centrocampista che entrerebbe tranquillamente nelle rotazioni a centrocampo.
