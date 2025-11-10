Roma, rimpianto Shomurodov: è capocannoniere in Turchia

Mentre la Roma continua a inseguire una punta capace di garantire continuità e gol, dall’estero arriva una notizia che fa riflettere. Eldor Shomurodov, ceduto in estate al Basaksehir, sta vivendo una seconda giovinezza calcistica in Turchia.

L’attaccante uzbeko, mai davvero esploso a Trigoria nonostante le aspettative, si è imposto da subito come titolare inamovibile nel club di Istanbul, trovando finalmente la fiducia e la serenità che gli erano mancate in Italia. In 12 partite di campionato, Shomurodov ha già messo a segno 8 gol e 1 assist, numeri che lo proiettano in cima alla classifica marcatori della Super Lig, al pari di Onuachu e davanti a nomi pesanti come Mauro Icardi.

Un rendimento che ha sorpreso tutti, persino la dirigenza turca, pronta ad esercitare il diritto di riscatto già nel mercato di gennaio. L’accordo con la Roma prevedeva infatti un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con riscatto facoltativo a metà stagione o obbligatorio in caso di salvezza a circa 3,5 milioni.

Il Basaksehir, al momento, naviga a metà classifica (dodicesimo con 13 punti), ma Shomurodov rappresenta una delle poche luci di un avvio complicato. Dopo anni vissuti nell’ombra tra Roma, Spezia e Cagliari, l’attaccante uzbeko sembra aver ritrovato se stesso. E da lontano, a Trigoria, qualcuno forse si starà chiedendo se sia stato davvero conveniente privarsene viste le difficoltà di Dovbyk e Ferguson.

LEGGI ANCHE – Dovbyk, lesione del tendine del retto femorale: lo stop sarà lungo

Giallorossi.net – T. De Cortis