Roma, rimpianto Shomurodov: è capocannoniere in Turchia

Mentre la Roma continua a inseguire una punta capace di garantire continuità e gol, dall’estero arriva una notizia che fa riflettere. Eldor Shomurodov, ceduto in estate al Basaksehir, sta vivendo una seconda giovinezza calcistica in Turchia.
L’attaccante uzbeko, mai davvero esploso a Trigoria nonostante le aspettative, si è imposto da subito come titolare inamovibile nel club di Istanbul, trovando finalmente la fiducia e la serenità che gli erano mancate in Italia. In 12 partite di campionato, Shomurodov ha già messo a segno 8 gol e 1 assist, numeri che lo proiettano in cima alla classifica marcatori della Super Lig, al pari di Onuachu e davanti a nomi pesanti come Mauro Icardi.
Un rendimento che ha sorpreso tutti, persino la dirigenza turca, pronta ad esercitare il diritto di riscatto già nel mercato di gennaio. L’accordo con la Roma prevedeva infatti un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con riscatto facoltativo a metà stagione o obbligatorio in caso di salvezza a circa 3,5 milioni.
Il Basaksehir, al momento, naviga a metà classifica (dodicesimo con 13 punti), ma Shomurodov rappresenta una delle poche luci di un avvio complicato. Dopo anni vissuti nell’ombra tra Roma, Spezia e Cagliari, l’attaccante uzbeko sembra aver ritrovato se stesso. E da lontano, a Trigoria, qualcuno forse si starà chiedendo se sia stato davvero conveniente privarsene viste le difficoltà di Dovbyk e Ferguson.
LEGGI ANCHE – Dovbyk, lesione del tendine del retto femorale: lo stop sarà lungo
Giallorossi.net – T. De Cortis
eldor 💛❤️
Complimenti ad eldor con la sua abnegazione ed il suo impegno con gasperini avrebbe fatto belle cose
Vedove di Shomu anche no, anzi oro che cola se arrivano più di 6 milioni in tutto.
Col senno di poi so boni tutti. Sulla carta sia Dovbyk che Ferguson sono più forti. Eldor ha più capoccia e comunque si impone. I nostri se si svegliano sono molto più forti, non so se hanno la testa per giocare in club come il nostro. Ma è giusto così, i profili per la Roma devono essere più forti
Come terzo l’avrei tenuto
Non per sminuire il ragazzo, ma davvero qui qualcuno considera la turchia un campionto probante? anche mario balotelli a fine carriera faceva bella figura
6,5 milioni per un giocatore di 30 anni. Vogliamo bene ad Eldor ma era il momento buono per ricavarci qualcosa.
Nel frattempo come centravanti possiamo schierare due zoppi, tipo mezzo destro e mezzo sinistro.
E cmq sono 3 di prestito+2,8 di riscatto, meno il 10% da dare al genoa, quindi 5,2 circa.
Ci compriamo Bellingham e Kane come riserva.
Non avrei grossi rimpianti perché le sue changes le avute e non gli hanno detto bene come prolificità. Nulla questio sull’impegno, davvero encomiabile. Come si poteva prevedere altro ? Diverso è rispetto a gente che non ha mai avuto vere occasioni per dimostrare le proprie capacità.
Al netto di tutto non regalare l’uscita gratuita ad Elsha con relativo risparmio di 7k lordi di ingaggio e tenere in panchina Eldor è stato uno degli errori di mercato che paradossalmente stiamo pagando di più vista la situazione attuale.
Ma era giusta come operazione anche con il senno di prima….
L ho sempre visto come un potenziale Delvecchio e con saele dall’altro lato (alla Taddei) sono stati il nostro tesoro per la rincorsa della stagione passata.
Allenato dal Gasp lo avrei voluto vedere almeno fino a Gennaio….
non è questione di essere vedove di eldor il tema è che Ferguson non lo avrei preso in prestito a quelle cifre
Non capisco.
Stiamo leggendo articoli su articoli di rimpianti, aspettative, mercato e SIAMO PRIMI !!!
C’è qualcosa che non quadra….
La Roma non si piange addosso!
Men che meno adesso.
Mi sembra più il grido di allarme del nemico che la realtà nostra…!
Avanti Roma.
TUTTA A DRITTAAAAAA !!!
FORZA ROMA
Bè… Adesso bisogna anche spezzare una lancia a favore di Dobvik e Ferguson.. questi due ragazzi, in particolare l’Ucraino, hanno dimostrato di saper segnare ma il fatto è che Irlanda e Serie B Spagnola non sono la Serie A Italiana.. e non lo è neanche la Turchia! Quindi, anche con Schomu, la situazione non sarebbe cambiata più di tanto. In Italia servono giocatori all’altezza di questo campionato. Quindi, direi che il paragone non esiste proprio. E poi come ho letto da qualche commento, Schomurodov le ha avute l’occasioni.. grande cuore ma niente di più, o almeno non nel ruolo di punta.
Con 6 milioni non si compra neanche berardi. Per me e’ stato dato via troppo in fretta. Non mi sembrava cosi’ male Ed ha giocato parecchio l’anno scorso nella Roma e dobvik cera gia’. Ovviamente si Pensava che Ferguson rendesse di piu’ ma al momento La scommessa e’ persa. Ferguson non verra’ riscattato e la Roma ha speso di piu’ con lui tra Ingaggio e prestito. Oggi shomorodow giocherebbe probabilmente titolare visti I due/ tre che abbiamo.
Shomurodov aveva almeno un pregio rispetto ai suoi attuali sostituti, e cioè che non si infortunava mai.
Era una Topolino che ti portava sempre a casa mentre queste Cadillac ti piantano in mezzo a un incrocio.
nessun rimpianto, quando stava qui gli sono state date diverse possibilità, ma non si è dimostrato all’altezza. Facile fare i fenomeni in Turchia
io l’avrei tenuto anche per questo campionato come terzo centravanti ..
Per 6,5 milioni lo avrei tenuto volentieri come riserva, lo dissi già durante il mercato estivo. Eldor è cambiato molto nell’atteggiamento sotto la gestione Ranieri: vivace, generoso, instancabile. Magari non ha l’istinto killer alla Retegui, ma il piede ce lo metteva sempre. Pazienza, sul latte versato non si piange. In bocca al lupo, Eldor… ti auguro di vincere la classifica marcatori in Turchia, te lo meriti.
la devastazione offensiva della Roma fa di che rimpianga anche questo bravo ragazzo che, nella Roma 2001, al massimo avrebbe pulito le panchine dei titolari.
se davanti abbiamo il niente non vuol dire che questo è forte.
Balbo era Weah a paragone, famo i bravi
Piuttosto direi “ben svegliati”!
Mo’ faccio come Zenone: io è da giugno che dico che era è stata una ca22ata gigantesca vendere Shomu per quattro spicci, quando avevamo in rosa due disastri psico-fisici al centro dell’attacco.
Massara, te fischieno le recchie?
eldor eldor ma che ci combini ??
perchè non riprenderci borja mayoral allora !
mattia destro…
osvaldo è libero ?
❤️🧡💛
Pure l’ectoplasma di Dzeko ha segnato millanta gol da nonno,in Turchia.Nella Fiore,non pervenuto.
pensate che i 6,5 milioni della vendita di eldor sono già stati buttati per i soli prestiti di ferguson e bailey che al momento sono stati entrambi deludenti.
Dite quello che volete ma meglio di Fergusson e Dovbyk sicuramente è….poi se mi dite che ci vuole poco per essere meglio di quei due sono d’accordo.
ottimo calciatore, umile e gran professionista 🧡❤️
Oddio ve prego, le vedove di Shomurodov no.
Bravo ragazzo Eidor, si e’ sempre fatto trovare pronto, maglia sudata e non si e’ mai tirato indietro ma i numeri sono stati impietosi.
Non e’ decollato ne’ con Mourinho, ne’ con De Rossi, figurate co Juric, ne’ con Ranieri che ha rivalutato fior di cadaveri.
13 gol in 85 presenze, nse po fa. Dobvyk a cui gliene hanno dette di tutti I colori l’anno scorso in Serie A me ha fatti 12 in 32 gare.
Il problema non sarà mai cedere un giocatore come Shomurodov, il problema è chi si prende al suo posto.
