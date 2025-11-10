ULTIMA ORA – Lesione del tendine del retto femorale per Dovbyk: lo stop sarà lungo

Non arrivano buone notizie da Trigoria. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Artem Dovbyk hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale.

L’attaccante ucraino, costretto a uscire nel primo tempo della sfida contro l’Udinese per un dolore alla coscia, dovrà restare ai box tra le quattro e le sei settimane. Un nuovo stop pesante per Gian Piero Gasperini, che già contro i friulani aveva dovuto fare a meno di Dybala, Bailey e Ferguson, schierando un tridente d’emergenza con Baldanzi ed El Shaarawy.

L’infortunio di Dovbyk complica ulteriormente la situazione in attacco e costringerà il tecnico a studiare soluzioni alternative per la ripresa del campionato, in programma tra due settimane contro la Cremonese. L’obiettivo è recuperare almeno uno tra Bailey e Ferguson dopo la sosta, mentre per Dybala servirà ancora tempo.

