ULTIMA ORA – Lesione del tendine del retto femorale per Dovbyk: lo stop sarà lungo

Non arrivano buone notizie da Trigoria. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Artem Dovbyk hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale.
L’attaccante ucraino, costretto a uscire nel primo tempo della sfida contro l’Udinese per un dolore alla coscia, dovrà restare ai box tra le quattro e le sei settimane. Un nuovo stop pesante per Gian Piero Gasperini, che già contro i friulani aveva dovuto fare a meno di Dybala, Bailey e Ferguson, schierando un tridente d’emergenza con Baldanzi ed El Shaarawy.
L’infortunio di Dovbyk complica ulteriormente la situazione in attacco e costringerà il tecnico a studiare soluzioni alternative per la ripresa del campionato, in programma tra due settimane contro la Cremonese. L’obiettivo è recuperare almeno uno tra Bailey e Ferguson dopo la sosta, mentre per Dybala servirà ancora tempo.
LEGGI ANCHE – Arévalo, la Roma invita la famiglia a Trigoria: pronto l’assalto, c’è una clausola da 7 milioni
PERFETTO !!!!!!
: ((((((((((((((((
Certo che ieri vedendo Zaniolo in grande spolvero mi è venuto in mente quanto ci servirebbe uno come lui con il gioco di Gasp, altro che questo tronco che al primo tiro si stira.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.