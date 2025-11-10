“ON AIR!” – PETRUZZI: “E’ una Roma meravigliosa”, PIACENTINI: “Delittuoso non supportare Gasp con due acquisti”, CASANO: “Prenderei Lewandowski, sarebbe il Toni del 2010”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Essere primi alla terza pausa del campionato beh…uno può fare il pompiere quanto vi pare, ma è normale che ci sia entusiasmo in giro. Avremmo firmato col sangue per avere una classifica del genere a inizio campionato. E’ stata proprio una bella Roma, che ha dato continuità alla serietà vista contro i Rangers, e non è casuale che abbia vinto con lo stesso risultato. La Roma dà la sensazione di aver salito un gradino, dall’1 a 0 siamo passati al 2 a 0, e non è casuale. Io sto vedendo una squadra che sta crescendo anche dal punto di vista fisico, che all’ottantesimo ancora pressava, raddoppiava e triplicava il portatore di palla. Tanta roba…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “E’ una Roma meravigliosa, quella di ieri è stata la più bella dell’era Gasperini. Ho sempre detto che quest’anno lo prendevo come punto di partenza del progetto, e tutto quello che arriva me lo prendo. Ma di arrivare già a questo punto non me l’aspettavo mai. La squadra sta bene, sta bene di testa. Pellegrini ha fatto l’esterno alto a sinistra ieri, e non è un caso che la Roma fa la partita più bella della stagione. Questo Pellegrini ora sta bene, corre tantissimo, ruba palloni…ragazzi, ha vinto un contrasto…a me è piaciuto tantissimo. Io mi prendo tutto, e se arrivi così a gennaio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma ha vinto e la Lazio ha perso, meglio di così…Io faccio parte dei terrapiedisti, conto ancora i punti sull’Atalanta, sulla Juve, sul Bologna, sul Como…rimango lì con la speranza di riaggiornarci alla prossima pausa, che sarà a marzo. Certo, se la Roma sarà prima anche a marzo farei fatica… Vedendo la bellezza offerta dalla Roma di ieri, sarebbe delittuoso non supportare a gennaio Gasperini con almeno uno, se non due, rinforzi dal mercato…Gasp ha preso completamente in mano la Roma, una squadra diventata ormai a sua immagine e somiglianza…”

LEGGI ANCHE – Missione gennaio: vertice a Trigoria, due punte per Gasp

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ragazzi, io faccio un nome: ma prendere Lewandowski in prestito dal Barcellona per sei mesi? Non gioca mai…Alla Roma serve il Luca Toni del 2010…Giocando 569 minuti quest’anno, ha segnato sette gol, uno ogni 81 minuti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il merito è soprattutto di Gasperini. Se vedo Mancini che fa l’ala dei vecchi tempi e Celik che segna anche bene, beh sono cose che non capiamo. Mai visto una squadra lottare così, in maniera così cattiva, determinata, che ci crede…è una cosa molto importante, e ci porta a credere che ci sarà fino all’ultima giornata. Gasp secondo me non se l’aspettava mai di essere primo all’undicesima giornata. Grazie sempre ala squadra, ma il miracolo vero è di Gasperini, primo con una squadra che non ha punte…Non è un bel campionato? Fateci arrivare primi a giugno, poi vedrete che dispiacere. La Roma c’ha più voglia dell’Inter, questo ve lo posso garantire…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La credibilità nello spogliatoio te la dà il tuo curriculum, e Gasperini è uno che ha vinto, e questo gli ha fatto fare un salto incredibile nella considerazione dei giocatori che ora con lui non solo possono allungarsi la carriera fisicamente, ma anche vincere. Quella coppa vinta gli ha dato grande credibilità. Gasp è stato bravo anche a fare un passo indietro e a mettersi a disposizione della squadra, e questo fa di lui un Zeman evoluto, perchè sa fare un passo indietro. E’ una Roma molto attenta, centrata, che non va all’arma bianca…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io per la Cremonese do quasi certamente recuperati Ferguson e Bailey, mentre per Dovbyk potrebbe essere necessario più tempo. I giovani? Penso che Romano potrebbe essere forse l’unico che può avere un’opportunità a centrocampo. Ma per arrivare ai giovani devi essere in piena emergenza. Arena? Sta con la nazionale under 17, altrimenti lui una convocazione l’avrebbe strappata ieri. Il campionato primavera sta diventando sempre meno competitivo, e sarebbe importante avere una squadra Under 23…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il problema degli infortunati non è tanto quanto staranno fuori, il problema è che poi devono avere del tempo per ritornare in condizione. Guardate Bailey: si è fatto male subito, è stato fuori due mesi e quando è rientrato non ha avuto tempo per rimettersi in forma. Di fatto è come se non ce l’avessimo mai avuto, perchè il vero Bailey qua non lo abbiamo mai visto… La Roma Under 23? Mi domando che supporto avrebbe da parte dei tifosi. Parliamo di una squadra che giocherebbe in Serie C in campi importanti…”

LEGGI ANCHE – Friedkin vuole tutto: stadio, Zirkzee, l’Under 23. La Roma è già nel futuro

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “E’ giusto che i tifosi sognino anche se di strada ce n’è molta, ma abbiamo giocato un terzo del campionato e la Roma è in testa. E’ giusto godersi questo momento. Bisogna pensare che la Roma sia competitiva per i primi quattro posti in un campionato imperfetto, ma tra i primi quattro posti c’è anche il primo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Wesley riesce a essere più pericoloso a sinistra, e questo ha portato un grandissimo beneficio perchè hai ritrovato Celik a destra, con mia grandissima sorpresa…Quella secondo me resta la parte dove si può migliorare di più, io ho sempre ritenuto che Celik non fosse il top per quel ruolo, ma se ora gioca così significa che probabilmente è anche accresciuta la sua autostima…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Celik ieri è stato il migliore in un ruolo dove lo avevamo bocciato mille volte. La Roma ha dato un bel segnale proprio quando ti sono mancati i riferimenti in attacco. La vecchia guarda tiene botta in maniera clamorosa, e Gasp ha capito perfettamente che doveva recuperare loro per primi. La traccia lasciata da Ranieri è stata proseguita da Gasperini. Ora vediamo se la società è in grado di fare uno sforzo a gennaio…Purtroppo il mercato non ti ha aggiunto nulla di nuovo, ti ha dato il contorno, la rosa è un po’ corta in tutti i reparti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Svilar è sempre presente, ma ormai è la normalità, fa una parata decisiva a partita. Zaniolo secondo me si è portato la palla troppo avanti sul primo controllo, ma nulla toglie a Svilar che ha fatto una grande parata…Rosa corta? Mai una volta che siete contenti, c’avete sempre da ridire. La partita di ieri ha dimostrato che la Roma e Gasperini sono primi con merito, e invece state sempre a piangere…ma la volete mezz’ora la Lazio? Fareste una valle di lacrime…Se la Roma è prima in classifica forse è perchè è azzeccato anche il mercato, no? Ma quanti punti volevate, 45 punti? Ma dai, su, ma fatemi il piacere…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma mi è piaciuta, e anche tanto, è in miglioramento continuo. La gente sogna ed è assolutamente concesso, perchè i sogni aiutano a vivere…Il secondo gol è stata l’impronta di Gasp, ma quella si vede anche nella tenuta fisica dei calciatori. E’ evidente che si allenano durante la settimana in maniera corretta. A parte il gioco, mi piace l’impulso fisico che hanno finalmente i giocatori della Roma con questo allenatore…”

Redazione Giallorossi.net