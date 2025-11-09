Missione gennaio: vertice a Trigoria, due punte per Gasp

A Trigoria si pensa già al futuro. Mentre la Roma prepara la sfida contro l’Udinese, la dirigenza ha cominciato a muoversi concretamente sul fronte mercato. Nella giornata di ieri, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, si è tenuto un vertice tra Ryan Friedkin, Massara e Gasperini per iniziare a pianificare le prossime mosse: un incontro dedicato a definire le strategie in vista di gennaio e della prossima estate.
Il progetto è chiaro: migliorare la rosa nei punti chiave, in particolare in attacco e sugli esterni. La priorità resta migliorare il reperto offensivo, fondamentale per il gioco di Gasp. Gli effetti si vedranno nei prossimi due mercati: la Roma non potrà permettersi campioni dai cartellini proibitivi, ma punterà su profili giovani di talento, acquistabili magari in prestito con diritto di riscatto.
Gasperini ha ribadito la necessità di ampliare le rotazioni offensive, considerate le assenze pesanti di Dybala, Ferguson e Bailey, tre giocatori che potrebbero anche non esserci più l’anno prossimo: la Roma deve muoversi anche in questa ottica.
L’incontro di ieri è stato solo il primo passo di un percorso che porterà a un mercato mirato, costruito in piena sintonia tra proprietà, dirigenza e allenatore. La Roma vuole arrivare pronta alla riapertura di gennaio: il tempo delle riflessioni è finito, ora si programma per restare stabilmente ai vertici.
Fonte: Il Romanista
Certo la mossa appare giusta, se vengono acquistati due ulteriori attaccanti nuovi e giovani, entreranno nelle rotazioni e dovrebbero evitare che, in caso di infortunio, ci troviamo con una punta sola o addirittura nessuna (visto che una è finora stata spesso fuori). Inoltre a fine campionato si valuterà i due (o il solo) che avranno fatto meglio e quelli saranno riscattati. L’importante però è scoprire e scegliere con accuratezza i giovani da prendere, valutando bene tecnica, velocità, crescita, adattamento al gioco di Gasperini e soprattutto voglia al sacrificio e di emergere (no teste matte, anche se talentuose). Ora non si può più sbagliare.
Restare stabilmente ai vertici…….questo è il punto fondamentale…con chi non importa….
e dimenticavo, molto importante, anche struttura fisica, non giocatori che si infortunano facilmente o per lunghi periodi
2 punte vere però
Ma i ragazzi della primavera possono rientrare nelle rotazioni, vanno coinvolti. Anche 5 minuti, è un principio.
Non c’è più pazienza.
Se un giocatore non rende come sperato alle prime uscite non solo i tifosi già pensano ad una sua sostituzione al successivo mercato, ma addirittura le stesse società e i relativi allenatori mettono in dubbio la validità delle scelte fatte: il MU è l’emblema di questa bulimia.
Io sono invece dell’idea che quando si acquista un giocatore che ha già dato dimostrazione di qualità evidenti bisogna avere la pazienza di saperlo aspettare. Le rose ampie servono anche a questo, a non dover dipendere dalle prestazioni di un singolo. Senza contare il fatto che alcuni giocatori, se presi ancora relativamente giovani, possono anche migliorare nel tempo e diventare punti di forza di una squadra. Faccio due esempi: Cristante e Saelemaekers. Oggi entrambi sono imprescindibili nelle rispettive squadre ma il loro rendimento non è lontanamente paragonabile a quello delle prime stagioni.
I primi 4 anni al Milan di Saelemaekers sono stati non dico anonimi ma sicuramente non esaltanti. I due prestiti a Bologna e Roma hanno riconsegnato ai meneghini un giocatore devastante, attualmente imprescindibile nella rosa di Allegri. Allo stesso modo, Cristante oggi è il primo giocatore al quale Gasperini dà la maglia a centrocampo con un rendimento costante mai sotto la sufficienza. Ma ce li ricordiamo i suoi primi anni alla Roma? Uno vero strazio.
Bravo (e fortunato) il Milan ad essersi tenuto Alexis, brava la Roma ad aver sempre dato fiducia a Brian.
Ecco io penso che molti giovani giocatori della Roma avrebbero bisogno di più tempo e di più fiducia per poter dimostrare il loro valore altrimenti il rischio è fare errori come nel caso di Samuel Dahl.
