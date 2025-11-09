Missione gennaio: vertice a Trigoria, due punte per Gasp

A Trigoria si pensa già al futuro. Mentre la Roma prepara la sfida contro l’Udinese, la dirigenza ha cominciato a muoversi concretamente sul fronte mercato. Nella giornata di ieri, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, si è tenuto un vertice tra Ryan Friedkin, Massara e Gasperini per iniziare a pianificare le prossime mosse: un incontro dedicato a definire le strategie in vista di gennaio e della prossima estate.

Il progetto è chiaro: migliorare la rosa nei punti chiave, in particolare in attacco e sugli esterni. La priorità resta migliorare il reperto offensivo, fondamentale per il gioco di Gasp. Gli effetti si vedranno nei prossimi due mercati: la Roma non potrà permettersi campioni dai cartellini proibitivi, ma punterà su profili giovani di talento, acquistabili magari in prestito con diritto di riscatto.

Gasperini ha ribadito la necessità di ampliare le rotazioni offensive, considerate le assenze pesanti di Dybala, Ferguson e Bailey, tre giocatori che potrebbero anche non esserci più l’anno prossimo: la Roma deve muoversi anche in questa ottica.

L’incontro di ieri è stato solo il primo passo di un percorso che porterà a un mercato mirato, costruito in piena sintonia tra proprietà, dirigenza e allenatore. La Roma vuole arrivare pronta alla riapertura di gennaio: il tempo delle riflessioni è finito, ora si programma per restare stabilmente ai vertici.

Fonte: Il Romanista