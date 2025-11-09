SERIE A – Crollo dell’Atalanta, il Sassuolo vince 3 a 0: Juric rischia grosso

Pesantissima sconfitta interna per l’Atalanta, travolta 3-0 dal Sassuolo nel match dell’ora di pranzo di questa domenica di Serie A. A decidere la partita la doppietta di Domenico Berardi — il primo gol su rigore — e la rete di Pinamonti, che ha chiuso i conti nella ripresa.
Prestazione disastrosa dei nerazzurri, mai realmente in partita e sommersi dai fischi del Gewiss Stadium. La squadra di Ivan Juric resta ferma a 13 punti in classifica, in una situazione sempre più deficitaria. I neroverdi invece volano a quota 16 dopo questo bel successo esterno.
Adesso la panchina dell’ex tecnico della Roma è fortemente a rischio: la dirigenza bergamasca riflette sul futuro, e l’esonero potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
LEGGI ANCHE – Lookman-Juric, alta tensione: scontro dopo il cambio in Marsiglia-Atalanta (VIDEO)
Giallorossi.net – T. De Cortis
Daje Juric! Resta con Noi! Non mollare l’Atalanta!
Strano, nallenatore così forte….er problema è che se arriva naltro co Lookman potrebbero rimette a posto le cose…
No… no… Deve restare all’Atalanta👌
lo vedrei bene pure alla lazzie…
Speriamo lo tengano ancora un po’..
I rivalutatori di juric se la sentono di aggiungere qualcosa?
avrà visto sicuramente cose bellissime, dategli fiducia 😂
pensiamo a vincere queste due partite e poi vedremo
il più grande procuratore di tutti i tempi è quello di juric,come fa’ questo ad allenare, ogni stagione?
Er sola. Tieni duro fino a gennaio e poi ci prendiamo Lookman.
Allenatore miracolato.
Che lo abbia scelto la greca ci sta, ma che l’abbia fatto pure un direttore capace come Tony D’Amico, beh la cosa è singolare.
A logica l’Atalanta dovrebbe virare su Palladino.
Juric purtroppo per lui si è ringalluzzito troppo per la chiamata…della Roma….!
Si è sentito troppo bravo e arrivato, ed infatti è arrivato….
Ha proseguito all’estero ed è tornato in Italia più tronfio di prima!
Complimenti, si fa per dire, all’Atalanta: un buco nell’acqua CLAMOROSO!
Per due ragioni in particolare:
– non aver capito che il dopo Gasp doveva essere NUOVO IN TUTTO IL SUO PROGETTO (e non cercare inutilmente una CONTINUITÀ IMPOSSIBILE per usura fisica e mentale!)
– PROGETTO VECCHIO con un “surrogato” diventato pure presuntuoso!!!
Chi è causa del suo mal pianga se stesso…
Per noi bene così.
FORZA ROMA
con matic saremmo apposto
Allenatore dai modi incivili, modi beceri, difficoltà ad esprimere una comunicazione basica, la domanda è come sia potuto arrivare così in alto ad allenare, misteri del calcio
Basta avere riso e i suoi complici dentro la società.
Guarda chi è il procuratore.
Si è scelto bene il procuratore, su quello non ci piove
Il destino. L anno scorso in questi giorni ersvamo con Juric in zona retrocessione e Gasperini volava con l Atalanta. Con piu’ o menos gli stessi giocatori ci sismo scambiati gli allenatori e questi finora sonó i risultati….Per quelli che dicono che gli allenatori non contano….
Ma questi ” crolli” ,mai contro di noi eh!
Ancora un fallimento , prevedibile, di questo individuo. Cambi mestiere.
Ma come? Non era facile vincere con il Sassuolo? Una squadretta per il terzo portiere a vita Orsi! I fatti è sopra la lazie!
Resisti Juric!! 😂
Dopo quest’altro esonero la prossima panchina di Juric sarà in Serie B… mi stupirei se ottenesse di nuovo una panchina in A…
Il punto è un altro. La storia di Juric all”Atalanta è inquietante. Quanto possono oggi i procuratori? Chi comanda, oggi, nel calcio?
Peccato per Daniele, se aspettava dieci giorni in più faceva un’altro campionato.
Una roba che dire annunciata è dire poco.
Incredibile come Percassi possa esserci cascato.
Bene per noi visto che una delle contendenti per il posto in Champions si è quasi autoeliminata.
Nulla da dire quelli che plaudivano all’esonero di DDR per l’ingaggio del sargente di ferro che avrebbe messo in riga lo spogliatoio?
Non so cosa è accaduto alla Talanta la vedo così in basso in classifica, non è normale. E Zalewski come è andato?
Nel valutare questo allenatore noto una certa inconsapevolezza. Che sia più scarso di Gasperini non c’è dubbio, ma ha in comune, purtroppo, un certo “vizietto”: quello di mettere i calciatori fuori ruolo, risolvendo i problemi creandone altri.
Sarò più chiaro, io non sono nessuno, ma risolvere il problema di Angelino indisponibile, facendo giocare Wesley a piede invertito quando con il sinistro non sa crossare, mettere Celik a tutta fascia che non lo sa fare e far giocare Hermoso che è lento e macchinoso, mentre Celik come braccetto di destra è perfetto per la sua velocità di corsa e recupero, significa complicarsi la vita da soli e creare 3 problemi da uno solo. La soluzione piana e logica sarebbe far giocare Tsimikas o Rensch a sinistra e tenere gli altri al.loro posto dove rendono benissimo. Così faceva anche Juric con la follia Angelino braccetto a sinistra e altre trovate del genere.
Sono integralisti e a me gli allenatori di questo tipo non sono mai piaciuti perché raramente ottengono il massimo da quello che hanno a disposizione.
comunque sempre FRS !
concordo con te io non avrei preso Gasperini proprio perché integralista
Credevo che i Percassi fossero quasi infallibili nelle scelte ma ora mi ricredo . Non credo che Sartori avrebbe scelto Juric .Ora facciamo il tifo perché non venga esonerato.
Thiago Motta è a piede libero…
Una bella notizia, possiamo allungare
Ti prego Juric, torna a Roma, ma sponda Lazie, sono convinto che te saresti l’uomo perfetto per risollevarli, per far bene con una squadra senza mercato
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.