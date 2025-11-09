PRIMAVERA – La Roma si ferma sul più bello: l’Inter trova il pari nel recupero (1-1)

La Roma Primavera ferma la sua striscia di vittorie pareggiando in casa contro l’Inter al Tre Fontane col punteggio di 1 a 1.
Giallorossi subito avanti con Di Nunzio, a segno dopo appena due minuti di partita. La squadra di Guidi riesce a proteggere per tutti i novanta minuti il vantaggio maturato, ma nel recupero Cerpelletti trova di testa la rete del pari.
La Roma mantiene comunque la vetta della classifica a 23 punti, staccando di un punto il Genoa, che insegue a quota 22 punti.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Il telecronista quando ha pareggiato l’Inter dopo averla incensata tutta la partita ci mancava poco che tirava fuori le pastarelle con la coca cola per festeggiare! Che faziosità!
si paga un errore al 94mo (recupero)
