SERIE A – Il Napoli cade a Bologna (2-0). De Rossi pareggia all’esordio col Genoa: 2-2 con la Fiorentiina

Domenica amara per Conte e il suo Napoli, battuti dal Bologna al Dall’Ara: grande partita dei felsinei che affossano gli azzurri grazie alle reti di Dallinga e Lucumì, entrambi a segno nella ripresa.

Grazie a questo punteggio il Napoli resta fermo a 22 punti e rischia di perdere la vetta della classifica, con il Bologna che si fa sotto minaccioso a quota 21.

Pareggiano i debuttanti De Rossi e Vanoli nell’altro match pomeridiano: a Marassi finisce 2 a 2 tra Genoa e Fiorentina dopo una serie di gol, errori ed emozioni. sblocca la gara Ostigaard, pari dell’ex Gudmundsson su rigore, sorpasso viola con Piccoli e pareggio di Colombo a fissare il risultato finale.

I liguri salgono così a quota sette punti, peggio ancora sta messa la Fiorentina, ancora fanalino di coda con appena cinque punti raccolti in undici giornate.

Giallorossi.net – G. Pinoli