SERIE A – Il Napoli cade a Bologna (2-0). De Rossi pareggia all’esordio col Genoa: 2-2 con la Fiorentiina

Domenica amara per Conte e il suo Napoli, battuti dal Bologna al Dall’Ara: grande partita dei felsinei che affossano gli azzurri grazie alle reti di Dallinga e Lucumì, entrambi a segno nella ripresa.
Grazie a questo punteggio il Napoli resta fermo a 22 punti e rischia di perdere la vetta della classifica, con il Bologna che si fa sotto minaccioso a quota 21.
Pareggiano i debuttanti De Rossi e Vanoli nell’altro match pomeridiano: a Marassi finisce 2 a 2 tra Genoa e Fiorentina dopo una serie di gol, errori ed emozioni. sblocca la gara Ostigaard, pari dell’ex Gudmundsson su rigore, sorpasso viola con Piccoli e pareggio di Colombo a fissare il risultato finale.
I liguri salgono così a quota sette punti, peggio ancora sta messa la Fiorentina, ancora fanalino di coda con appena cinque punti raccolti in undici giornate.
LEGGI ANCHE – LIVE! Roma-Udinese: formazioni ufficiali e aggiornamenti in diretta!
Giallorossi.net – G. Pinoli
Il Napoli quest’anno lo scudetto credo che lo veda vincere.
Mi sbagliero’, ma a me sinceramente sembra una mezza squadra, senza attacco e soprattuto senza difesa. Retta su da un centrocampo di livello (ma se McTominay e’ in ribasso, sono dolori) e dall’incredibile deretano del suo allenatore, che pero’, come tutti i deretani, non dura per sempre.
Roma non sprecare altra opportunità di migliorare la classifica! daje lupi
La nostra storia ci dice che quando abbiamo occasioni como questa soprattutto in casa sempre le falliamo. E” arrivato il momento di cambiare sta storia maledetta, non dico altro. Carica ragazzi. FRS
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.