LIVE! ROMA-UDINESE, le formazioni ufficiali: tornano Konè e Wesley, in attacco Pellegrini-Soulè dietro Dovbyk

Tutto pronto all’Olimpico per Roma-Udinese, ultimo atto prima della sosta. In uno stadio gremito da oltre sessantamila tifosi, la squadra di Gian Piero Gasperini va a caccia di tre punti pesantissimi per restare agganciata alla vetta dopo i passi falsi di Juve e Milan.

Sarà una sfida ricca di significati, con il ritorno da ex di Nicolò Zaniolo e una Roma decisa a confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite. Fischio d’inizio alle 18:00, con l’Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso un’altra vittoria.

Ore 17:05 – La Roma ufficializzai il suo schieramento anti-Udinese: tutto come previsto, Gasp rimette dentro Wesley e Konè, conferma Celik a tutta fascia, e punta dii nuovo su Soulè e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Udinese: Gasp sembra orientato a confermare l’undici di Glasgow con i rientri di Wesley e Konè tra i titolari.

ROMA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All.: Runjaic.

Arbitro: Collu.

Assistenti: Cipressa – Trinchieri

IV uomo: Mucera

VAR: Dionisi

AVAR: Fabbri

Giallorossi.net – Andrea Fiorini