LIVE! ROMA-UDINESE, le formazioni ufficiali: tornano Konè e Wesley, in attacco Pellegrini-Soulè dietro Dovbyk

Tutto pronto all’Olimpico per Roma-Udinese, ultimo atto prima della sosta. In uno stadio gremito da oltre sessantamila tifosi, la squadra di Gian Piero Gasperini va a caccia di tre punti pesantissimi per restare agganciata alla vetta dopo i passi falsi di Juve e Milan.

Sarà una sfida ricca di significati, con il ritorno da ex di Nicolò Zaniolo e una Roma decisa a confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite. Fischio d’inizio alle 18:00, con l’Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso un’altra vittoria.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – La Roma ufficializzai il suo schieramento anti-Udinese: tutto come previsto, Gasp rimette dentro Wesley e Konè, conferma Celik a tutta fascia, e punta dii nuovo su Soulè e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 16:00 Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Udinese: Gasp sembra orientato a confermare l’undici di Glasgow con i rientri di Wesley e Konè tra i titolari.

ROMA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.
A disp.: –

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All.: Runjaic.
A disp.: –

Arbitro: Collu.
Assistenti: Cipressa – Trinchieri
IV uomo: Mucera
VAR: Dionisi
AVAR: Fabbri

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

  1. oggi è fondamentale vincere,soprattutto dopo la sconfitta dell’Atalanta e il pareggio del Milan,in attesa di vedere cosa faranno napoli e inter,non si può e non si deve x l’ennesima volta mancare l’appuntamento con la vittoria in una giornata che ci può far allungare sulle dirette avversarie.

    • Al momento il Napoli prende due schiaffoni. Oggi tocca vincere per tornare in testa. Siamo quasi ad un terzo del campionato, tocca remare tutti nella stessa direzione agli ordini di Gasperini che sta facendo un lavoro straordinario con quello che passa il convento. Daje.

    • alla luce del risultato anche del Napoli stasera i 3 punti non sono d’oro ma di diamanti, e per la seconda volta dall’inizio di questo campionato stasera tifo per i cugini di campagna

  4. Oggi si può allungare sulle dirette avversarie che hanno perso punti in questa giornata,il Napoli al momento è sotto di in gol,fondamentale vincere e dare un segnale forte,di carattere,in attesa anche vedere come finirà inter-lazio.

  5. Per me Wesley a sinistra, Celk a tutta fascia ed Hermoso nei tre centrali è un errore. Molto meglio Crlik nei tre centrali, Wesley a destra e Tsmikas o Rensch a sinistra.
    per risolvere un problema se ne creano due o tre, perché Wesley a sinistra è molto meno incisivo, Celik a tutta fascia non crossa bene ed Hermoso in difesa è un paracarro.
    FRS !

  9. Finora non c’è nessuna schiacciasassi. Anzi tutte le pretendenti hanno grossi limiti. Non bisogna lasciare niente per strada perché nulla è precluso…e a gennaio i Friedkin potrebbero lasciarsi ingolosire qualora stessimo ancora lì su.

