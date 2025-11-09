PELLEGRINI: “Celik ragazzo eccezionale, si merita questa serata. Lavorare con Gasperini è una grande opportunità”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
LORENZO PELLEGRINI A SKY SPORT
Gasp vi sta migliorando tutti…
“Assolutamente sì, è una grande opportunità lavorare con il mister. Lui (Celik, ndr) è un ragazzo eccezionale: da quando è arrivato si è inserito in maniera spettacolare, si sacrifica senza mai dire una parola fuori posto. Se lo merita”.
LORENZO PELLEGRINI A DAZN
Grande prestazione.
“Era importante vincere perché lavoriamo tanto e voglia rimanere dove siamo, poi si vedrà. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita come qualità e intensità, come pressing”.
Su Celik.
“È un ragazzo eccezionale, un grande lavoratore, è voluto bene da tutti quanti. Quando capitano queste giornate così belle noi siamo contenti il doppio per lui”.ù
Una dedica per i gol?
“I miei gol sono per la mia famiglia, mia moglie e i miei bambini. Sono loro che ti danno la forza e la serenità di affrontare i momenti difficili. Anche alla nostra Curva, ogni partita qui è una sorpresa. Ogni volta è una cosa che mi fa emozionare”.
Se un allenatore trasforma un giocatore che era sul punto di andarsene (Fulham) in un giocatore del quale non si può farne a meno, vuol dire che è un top allenatore. Giù il cappello nei confronti di Gasp.
Gasperini sta facendo rendere tutti al massimo. Ecco che significa il sacrificio fatto durante la preparazione. Ora corrono tutti, il pressing e asfissiante e tutti fanno una corsa in più per aiutare il compagno. Grande mister, a Roma c’era bisogno di uno così per far rendere la squadra.
