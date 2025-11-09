PELLEGRINI: “Celik ragazzo eccezionale, si merita questa serata. Lavorare con Gasperini è una grande opportunità”

6
126

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Udinese. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

LORENZO PELLEGRINI A SKY SPORT

Gasp vi sta migliorando tutti…
“Assolutamente sì, è una grande opportunità lavorare con il mister. Lui (Celik, ndr) è un ragazzo eccezionale: da quando è arrivato si è inserito in maniera spettacolare, si sacrifica senza mai dire una parola fuori posto. Se lo merita”.

LORENZO PELLEGRINI A DAZN

Grande prestazione.
“Era importante vincere perché lavoriamo tanto e voglia rimanere dove siamo, poi si vedrà. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita come qualità e intensità, come pressing”.

Su Celik.
“È un ragazzo eccezionale, un grande lavoratore, è voluto bene da tutti quanti. Quando capitano queste giornate così belle noi siamo contenti il doppio per lui”.ù

Una dedica per i gol?
“I miei gol sono per la mia famiglia, mia moglie e i miei bambini. Sono loro che ti danno la forza e la serenità di affrontare i momenti difficili. Anche alla nostra Curva, ogni partita qui è una sorpresa. Ogni volta è una cosa che mi fa emozionare”.
LEGGI ANCHE – Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteROMA-UDINESE: 2-0 (42′ Pellegrini, 60′ Celik). L’Olimpico fa festa, i giallorossi sono primi da soli!
Articolo successivoCELIK: “Contento per il gol, lo cerco tutte le partite e oggi ci sono riuscito”

6 Commenti

    • si si calma, tutti dicono è cominciata adesso,e cominciata adesso:so undici giornate e siamo primi,alla faccia dei gufi!!!! Forza Magicaaaaaa!!!

  3. Se un allenatore trasforma un giocatore che era sul punto di andarsene (Fulham) in un giocatore del quale non si può farne a meno, vuol dire che è un top allenatore. Giù il cappello nei confronti di Gasp.

  4. Gasperini sta facendo rendere tutti al massimo. Ecco che significa il sacrificio fatto durante la preparazione. Ora corrono tutti, il pressing e asfissiante e tutti fanno una corsa in più per aiutare il compagno. Grande mister, a Roma c’era bisogno di uno così per far rendere la squadra.

  5. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome