Lookman-Juric, alta tensione: scontro dopo il cambio in Marsiglia-Atalanta (VIDEO)

Alta tensione in casa Atalanta durante la sfida di Champions League contro il Marsiglia. Al momento della sostituzione al 75’, Ademola Lookman, apparso visibilmente contrariato, ha reagito con stizza all’ingresso in campo di Musah rivolgendo qualche parola al proprio allenatore.

Mentre l’attaccante nigeriano si stava allontanando dalla panchina, Ivan Juric lo ha richiamato con decisione, arrivando a strattonarlo per un braccio e a urlargli qualcosa in faccia.

L’’intervento di De Roon, dell’amministratore delegato Luca Percassi e di alcuni membri dello staff tecnico hanno evitato il peggio. Al termine della partita, Juric ha poi raggiunto Lookman per un chiarimento prima del rientro negli spogliatoi, mentre la squadra festeggiava in campo la vittoria, arrivata al novantesimo grazie a un gol di Samardzic.

Un episodio arrivato in un momento già delicato per l’allenatore croato, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Gasperini e alle prese con risultati deludenti: appena tre vittorie in tredici gare. Ma lo 0-1 di Marsiglia ridà serenità all’ex tecnico di Torino e Roma.

Una serata comunque movimentata per l’Atalanta, che ha visto De Ketelaere fallire un rigore al 14’, un gol di Lookman annullato al 69’ per fuorigioco di Krstovic, e infine la rete decisiva di Samardzic al 90’. Tre punti preziosi che non cancellano però le tensioni in panchina e un futuro, per Juric, che resta tutto da scrivere.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport