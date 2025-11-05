De Rossi riparte dal Genoa: è il nuovo allenatore dei liguri, debutto contro la Fiorentina

Daniele De Rossi torna in panchina. L’ex tecnico giallorosso è pronto a ripartire dal Genoa, che lo ha scelto per guidare la squadra dopo l’esonero di Patrick Vieira.
Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’accordo è stato raggiunto in serata: De Rossi sarà subito in campo domani per dirigere il suo primo allenamento al centro sportivo Signorini di Pegli, e debutterà già domenica nella sfida interna contro la Fiorentina, partita chiave per rilanciare la corsa salvezza dei rossoblù.
Per De Rossi si tratta di una nuova sfida in Serie A dopo la complicata esperienza con la Roma. A Genova troverà un ambiente caldo e una tifoseria in fermento, ma anche una situazione di classifica complicata. L’ex capitano giallorosso torna dunque protagonista, con l’obiettivo di riaccendere il fuoco del Grifone.
Fonte: Sky Sport
Auguro il meglio a questo grande Campione, che ha dato tanto alla Roma.
Possano le nostre strade incrociarsi nuovamente, e portarci tanti titoli.
Quindi se De Rossi in futuro dimostrerà di non avere la stoffa del bravo allenatore tu lo rivorresti comunque a Roma?
E comunque ha dato più la Roma a lui che non il contrario, cerchiamo di essere onesti.
voi due che litigate…pop corn.
Auguro il meglio a De Rossi. Per me è stato sempre un grande.
in bocca al lupo!
grande Daniele IN BOCCA IL LUPO CON IL GENOA!!!!!!
Forza Daniè, i VERI tifosi della Roma stanno con te, gli altri con Di Cagnio.
In bocca al lupo Mister e che la sorte ti sia favorevole, tranne quando giocherai contro di noi. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
daniele, dai fatti valere. un grande in bocca al lupo. i veri tifosi giallorossi
saranno tutti al tuo fianco.
sfr. ❤️🧡💛
Complimenti e auguri a Daniele De Rossi,che per me ha tutte le carte in regola per diventare un grande allenatore. Gli manca soltanto un pizzico di elasticità mentale , ma anchequella verrà con il tempo.
Gladiatore del nostro centrocampo, maglia sempre sudata, cuore e rabbia in campo, vice capitano e capitano e anima della Roma assiema e a Totti e campione del Mondo, e qui ci sono ancora le socere frustrate laziare che impazziscono criticandolo.
p.s.
Da subentrato a Mourinho alla Roma fece molto meglio del normal one che ci stava portando nel baratro, coerenza per favore.
DAJE DANIE’!
Fabrizio totalmente d’ accordo con te. Se farà bene si rilancerà e glielo auguro con tutto il cuore, se farà male probabilmente questa carriera non fa per lui. In ogni caso resterà, per me sia chiaro, la più grande manifestazione di “Romanismo” in campo.
In bocca al lupo.
S’è preso una gran bella gatta da pelare, Danielino nostro, ma capisco che sono proprio queste le sfide che ti fanno capire il tuo valore. Io non ne dubito e gli faccio il più grande in bocca al lupo (sempre viva il lupo!).
Un grandissimo in bocca al lupo Daniele De Rossi!
