De Rossi riparte dal Genoa: è il nuovo allenatore dei liguri, debutto contro la Fiorentina

Daniele De Rossi torna in panchina. L’ex tecnico giallorosso è pronto a ripartire dal Genoa, che lo ha scelto per guidare la squadra dopo l’esonero di Patrick Vieira.

Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’accordo è stato raggiunto in serata: De Rossi sarà subito in campo domani per dirigere il suo primo allenamento al centro sportivo Signorini di Pegli, e debutterà già domenica nella sfida interna contro la Fiorentina, partita chiave per rilanciare la corsa salvezza dei rossoblù.

Per De Rossi si tratta di una nuova sfida in Serie A dopo la complicata esperienza con la Roma. A Genova troverà un ambiente caldo e una tifoseria in fermento, ma anche una situazione di classifica complicata. L’ex capitano giallorosso torna dunque protagonista, con l’obiettivo di riaccendere il fuoco del Grifone.

Fonte: Sky Sport