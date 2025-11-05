ULTIMA ORA – Bailey, lesione al bicipite femorale: due settimane di stop

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano novità sull’infortunio muscolare di Leon Bailey: stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, per l’attaccante giamaicano si tratta di lesione al bicipite femorale sinistro: due settimane di stop, salterà Rangers e Udinese e punta a rientrare dopo la sosta di novembre.
Non c’è pace per l’attacco della Roma. Dopo gli infortuni di Dybala e Ferguson, anche Leon Bailey si è fermato nell’allenamento di ieri, complicando ulteriormente i piani di Gian Piero Gasperini.
A riportarlo è Filippo Biafora de Il Tempo, che su X ha scritto: “Altri problemi in attacco per Gasperini: ieri in allenamento si è fermato Leon Bailey. Oggi si capirà meglio l’entità del problema muscolare.”
Un fulmine a ciel non troppo sereno per il tecnico giallorosso, già alle prese con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini. Per il giamaicano si tratta del secondo stop stagionale, dopo quello rimediato al primo allenamento con la Roma, che lo aveva tenuto fuori per quasi due mesi.
La natura del nuovo problema non è ancora chiara, la speranza è che stavolta non debba restare fuori così a lungo. Un’assenza pesante, che getta ombre sulla tenuta fisica di un calciatore che sembra patire troppo spesso problemi muscolari. Con Dybala, Ferguson e ora Bailey fuori causa, Gasperini dovrà reinventarsi l’attacco. Toccherà a Dovbyk, Soulé e probabilmente Pellegrini reggere il peso offensivo nelle prossime partite, con pochissime alternative a disposizione.
Più passa il tempo e più mi ricorda Renato Sanchez. Non lo so, sarà na mia impressione ma me sa che questo è fracico.
concordo,
dopo Balzaretti vedrai che a giugno va via anche Massara, hanno fatto grandi porc**e.
Mi sa che l’errore lo abbia fatto Massara, ha preso tre giocatori dal campionato inglese e non se ne salva uno.
Come Zhegrova, come De Britney.
Ah no, il motto è: solo noi sbagliamo il calciomercato…
De Bruyne…non Britney
no, noi pensiamo ai problemi ns e ferguson e bailey sono 2 sole al momento
e tsimikas unico terz di piede sx non gioca manco con angelino all’ospedale….
anzi riguardo bailey serviva l’esterno alto a sx di piede dx e lui ha preso il terzo mancino dopo dybala e soule, un fenomeno
Kevin De Britney Spears
I giocatori sani e forti costano, quindi le alternative sono:
1) scommetti su giovani promesse prima che diventino tali perchè se si sono già rivelate hanno già un costo per te inaccessibile
2) scommetti su top player malconci che i top club rifiutano sperando di riuscire a sistemarli
Ci sta avere problemi di bilancio e quindi dover fare una di queste due scelte, l’importante però è essere coerenti.
Se hai preso un allenatore come Gasp che punta tutto sulla fisicità come puoi allora fare la scelta 2)? Boh….misteri della Roma…..
Mesà proprio di sì. Mercato indecente e comunque non ci aspettiamo chissà che cosa a gennaio. Il vero mercato si fa nella sessione estiva. A gennaio quei pochi validi, Zirkzee a parte che potrebbe essere una validissima alternativa, ti chiedono l’occhio della testa per un normalissimo giocatore.
Cacciatelo subito….
@gaetano, li hanno sbagliati tutti domenica giochiamo con la formazione dello scorso anno senza paredes e salemaker, ti sembra un bel lavoro quello fatto?
Forse non vi rendete conto di quello che scrivete. Gasp e’ responsabile tanto quanto se non di piu’ di Massara, sia che abbia dato carte blanche al DS di fare un mercato senza input o se invece ha avuto voce in capitolo nelle scelte. Tertium non datur!
da spedire subito al mittente entro gennaio
Ohhh ,nomeomen noi pensiamo ai problemi nostri. Allora perché quando le cose vanno male a noi , prendere di volta in volta le squadre che vanno bene ?
Una volta l’atalanta. una o napule…uno o Milan..una a S.C. Gaetanese ..
Resta un dato di fatto.
Abbiamo sbagliato a campagna acquisti?
Le punte non segnano , o segnano poco?
Siamo stati fino a domenica scorsa al primo posto. E stiamo a un punto dal Napoli campione che ha speso ,200 e passa mln sul mercato , ect ect .
Alcuni lo abbiamo sempre detto che non bisognava prendere un calciatore da Monchi. Massara è stato un disastro. Ovviamente calciatore con problemi fisici.
e pure questo a giugno se ne torna da dove è venuto. che errore prendere giocatori con noie fisiche frequenti. lo stesso Dybala (qualitativamente indiscutibile) sta diventando un problema, se non altro per lo stipendio che prende.
tra poco davvero bisognerà tirare dentro qualche primavera
magari lo facessero. Io da sempre spero in investimenti nel vivaio, non usciranno fuori altri Totti o De Rossi, ma qualche giocatore buono c’è sicuramente.
@ Gaetano
Il Napoli avrà sicuramente fatto peggio di noi cone campagna acquisti, però non capisco la logica, spiegamela:
1) Quando l’argomento è relativo agli infortuni dei giocatori, sbagliamo a non paragonare le ns campagne acquisti a quelle degli altri, perché non fare paragoni in quel caso è obbligatorio…
2) Quando l’argomento sono le vittorie, in quel caso il paragone non va fatto e ricordare che il Napoli ha vinto 2 scudetti negli ultimi 3 anni è o irrilevante o viene tirata fuori la storia della serie c (20 anni fa)
Inoltre vorrei sommessamente ricordare che noi non vinciamo lo scudo da 24 anni!!!
E tra lo scudetto del 1983 e quello del 2001 sono passati 18 anni, che già sembravano una eternità.
Dimmi tu, quando potremmo un pò risentirci per le campagne acquisti sbagliate e per gli scudetti non vinti?
Eccheccaxx!!!
Comincio a temere per lo stress che accumula così SOULE’.
Sarebbe drammatico!!!
FORZA ROMA
E il padre adottivo/procuratore che dice? che dice?
Che quanno baylei stara’ bene ce innamoreremo de lui ………..quanno?
un altro capolavoro di Massara !i problemi fisici di questo si sapevano !. Non so a questo punto quanti a gennaio servono !. Questo tecnico sta facendo come Mou le nozze con i fichi secchi.
quando nell’11 titolare ne hai 1 solo nuovo, wesley (oltretutto adattato a sx) vuol dire che il mercato è stato un fallimento.
ditemi un altro nuovo, inamovibile.
io non lo vedo.
❤️🧡💛
tutto giusto, ma senza soldi chi prendi?? possono arrivare giovani promesse ( ghilardi, ziolkowski) oppure giocatori da rilanciare bailey e ferguson. <Non si scappa
@Luca
Giusto ma la seconda scelta devi lasciarla stare perchè il calcio di Gasperini tutto corsa e pressing mal si concilia con il rilancio di azzoppati.
La politica della Roma, se una politica c’è, è schizzofrenica.
Rispedire a casa questo ex giocatore. E Massara con lui.
Bravo Massara, ottimo mercato con giocatori rotti e sopravvalutati.
ma come ..volevate un ds italiano.. quanti di voi quando c era pianto chiedevano sartori, massara, ecc la verità e che nessuna ha la bacchetta magica e che tanti di voi tifosi ( da lunedì a venerdi) della Roma siete schizzofrenici.. lasciate lavorare la gente e alla fine tirate ognuno si voi le conclusioni. il livello dei giocatori è scarso e, trovare gente forte è veramente difficile.
Pinto*
Pesano gli errori di programmazione iniziali dei Friedkin.
Senza soldi e’ difficile fare un buon mercato. L’obiettivo per quest’anno sono i soldi della Champion non lo scudetto. La squadra in questo momento e’ li dove deve essere per mantenere l’obiettivo, quindi per me non e’ una delusione. A gennaio sicuramente Massara si inventera’ qualcosa.
Ma io non dimentico , che e’ stato un mercato pazzesco , dove per chiunque si partiva da 25 o 30 milioni e che una promessa qualunque partiva da 15 o 10 piu’ il 50%
La strada e’ comunque quella della valorizzazione del vivaio , anche con la squadra B
A questo punto a gennaio converrebbe anticipare i due prestiti e rispedirli entrambi al mittente, creando spazio salariale che permetterebbe di affondare per altri calciatori sicuramente più adatti. Magari Zirkzee e poi un DESTRO veloce che possa giocare a sinistra, di sette giocatori offensivi 5 sono Mancini, mai vista na cosa del genere.
Spiegami bene questa cosa di anticipare i prestiti.
via subito mercato di m…. ogni anno la stessa storia!!° non e’ possibile non c entrano nulla i Ds ma un responsabile la presidenza!
Io penso che shomurodov con Gasperini si sarebbe trasformato in un super Sayan!
I nodi sono arrivati al pettine
Ferguson rotto
Bailey rotto
Dybala rotto
In attacco c’è solo Dovbik
Non capisco perché noi non possiamo comprare giocatori da formare e lanciare come fanno tutte le squadre del mondo. Però in conferenza stampa nessuno giornalista pone questo tipo di domande a massara e Company
sono d accordo su shomu..avrebbe fatto piu goal di fergusom e forse pure di dovbyk. e non era sempre rotto e ricopriva pure piu ruoli. ora come ora sta a 7 goal su 11 partite in turchia. quindi forse almeno 2 o 3 on Italia li avrebbe fatti. per farci due euro che ci servivano, ok, abbiamo ceduto uno che almeno giocava
Ferguson rotto. Però bisognerebbe avere 1) U n po’di onestà intellettuale ( si dice così?) Ferguson si è “rotto ” dopo un intervento vergognoso e criminale , da parte di quello del Parma. Altrimenti oggi non era rotto.
2)in Italia chi compra giocatori da formare e lanciare in giro per il mondo ?
3) Anche ammettendo il caso , che la Roma facesse questo tipi di operazioni , cosa succederebbe ? Gli verrebbe dato il tempo di formarsi ai nuovi giocatori , e se saremmo d”accordo a eventuali loro cessioni?
A Como , se po fa, o fanno i sesti o fanno i 12esimi non gli cambia niente. A Roma?
Ghilardi el anaoui wesley e ziolkowsky sono giovani da formare mi sembra, solo che qui vengono bollati come pippe prima ancora di averli visti giocare. Su Bailey ci sta che s’infortuni dopo due mesi d’inattività e senza preparazione. Ferguson l’anno azzoppato e Dybala ..è Dybala nel bene e nel male.
Il problema è che a noi ce piace tanto criticare a prescindere, per esempio Le Fee, qui inviso a tutti, è titolare inamovibile di una squadra che ora è quarta in premier. Siamo impazienti e molto spesso incompetenti, io per primo, però pretendiamo di insegnare il mestiere a professionisti del settore come Ghisolfi Pinto o Massara. Quest’ estate è stata fatta una crociata per RIOS senza che la maggior parte sapesse se è moro o biondo, andatelo a vedere Rios nel Benfica: bel sorriso bei capelli, 30 milioni. EL anaoui invece massacrato a prescindere ed invece pian piano si sta facendo conoscere (domenica per me tra i migliori in campo), per non parlare di Wesley bollato come scarsone da 25 milioni ed oggi imprescindibile . Lasciamo parlare il campo e lavorare l’allenatore che ad oggi la Roma ha un solo grande problema : non segna.
Forza Roma.
@Aldo71 analisi corretta ma non sempre, purtroppo, gli agenti e i ds fanno prevalere la competenza o la reale necessità della squadra. Spesso subentrano interessi, amicizie, favori che ignoriamo. C’è una serie tv illuminante su una nota pay tv sull’argomento. Faccio fatica a capire per es. la rinuncia a gourna douath per 18 mln e poi l’acquisto di El alanouy per 25 o la rinuncia a rios per 3 mln in più da spendere. Ultimamente tra l’altro si pesca quasi sempre in Inghilterra o in Francia o quantomeno in europa occidentale come se il resto del mondo non producesse talenti. L’est europeo e gli altri continenti sono completamente ignorati dai nostri ds ma è difficile credere che in sudamerica o in africa o in asia non trovi attaccanti del livello di ferguson o esterni peggiori di tsimikas. Per il resto non conforta certo che questo andazzo è comune a tutte le squadre di A e non solo alla Roma , anzi aumenta il rammarico perchè con pochi sforzi e comunione di intenti si potrebbe puntare a qualcosa di serio.
Pochissime alternative per davvero…ma non dimentichiamo:
a) l’utilizzabilità di Cristante come trequartista (dove forse dà il meglio, inclusa la fase di aggressione sulle seconde palle);
b) Elsha che è stato, in origine, una punta (2a ma talora pure 1a);
c) la possibilità di far esordire Arena, presumibilmente come subentrante a Dovbyk (rimane pur sempre il giocatore più giovane ad aver segnato tra i professionisti…e con Gasp non può che essere migliorato);
d) comunque, il possibile subentro di Baldanzi, per uno dei trequartisti: per la legge dei grandi numeri, prima o poi completerà una giocata buona. E l’impegno per mettere in apprensione gli avversari non gli manca.
E poi: questo c’abbiamo, e ce lo dobbiamo far andare bene fino a tempi migliori…
mandateli a casa dibala, baley molto peggio di iturbe
certo paragonare dybala a iturbe……
anche fosse sano, per me è un tipo di calciatore che non si presta per la serie a, squadre chiuse, tattica esasperata, zerp spazi.
è uno che vuole sempre la palla sui piedi, gioca a mille tocchi, vive di strappi, magari in europa può essere piu a suo agio, ma se ha tutti sti problemi fisici che senso ha tenerlo?
e poì è il 4′ mancino nello stesso reparto…
❤️🧡💛
Concordo Rudy, sarebbe devastante quando passi in vantaggio e si creano spazi. Ma se in vantaggio non ce passi perchè non segni allora non te serve a niente.
Fino a mo’ è stato devastante pe’ noantri…
RSA Roma…
e’ il momento di mettere in panchina qualche bambino della primavera .. hai visto mai ..
se continua cosi’ i prossimi giocatori che li sostituiranno
ho 4 nomi della primavera che non sfigureranno sono Almaviva, Paratici, Della Rocca e Arena i 4 moschettieri della primavera
Guidi ha degli ottimi sostituti e tutto il settore giovanile della Roma e’ in fermento dalla primavera all’under 15 nazionali
Su Dybala ormai c’abbiamo fatto il callo e la sua bassa tenuta fisica va di pari passo con il suo grande talento.
Ma ci possiamo permettere un Dybala non mezza squadra così.
Adesso a Gennaio è quasi imperativo riparare perché di falle se ne stanno aprendo anche troppe.
Con il Milan la mancanza di giocatori e di una punta cin personalità e cazzim ha concesso agli strisciati un gol pesante perdura dal macato rigore a segno per la Roma.
Gli impegni sono ancora tanti una rosa così da poche alternative e parecchi dubbi.
Giocatore integro…
A Gasperini lo hanno preso proprio bene per il… cu£@, chissà cosa gli dirà a Ranieri.
Su Bailey-Ferguson-Dybala la sorpresa sarebbe se giocassero tre partite consecutive….
non che si rompano ogni tre….é la loro storia calcistica
Presto, presto, subito dentro un primavera.
Altro regalino di Monchi ma i gaggi siamo noi
Super acquisto, fenomeni
Bailey , negli ultimi 4 anni , ha ” saltato ” 54 partite , ora ci meravigliamo dei ripetuti infortuni ? Pagato 2 milioni per il prestito e stipendio a carico ” nostro “. La storia di Ferguson parla di 6 mesi di stop lo scorso anno poi il prestito in premier con 8 partite e nessun gol , pagati 3 milioni per il prestito e stipendio a carico ” nostro ” Non voglio fare commenti . Solo un nome : Sartori . Quando era libero gli è stato preferito Pinto.
purtroppo un film già visto.ranieri aveva detto che questo sarebbe stato un anno di rodaggio.ci credo.per il momento abbiamo sistemato la dirigenza.per il prossimo anno sistemiamo anche la rosa.tutti fuori i giocatori non adatti dibala,pellegrini e tutti i prestiti .purtroppo i campioni a Roma non vengono solo quelli che devonk rilanciare la loro carriera e che non giocano da un anno.quindi please Pescassero dalla serie b giocatori affamati interi e bravi tecnicamente.se um giocatore di calcio sta fermo un mese ne vuoi quasi tre per farlo rientrare in condizione partita.
Gasperi sta facendo miracoli altrimenti questa Roma sarebbe da metà classifica.
Gasperini a dirla tutta voleva Sancho, altro pacco siderale, i giovani non li voleva, George e Dominguez erano presi, non li ha voluti Gasperini, che ci voleva a prendere un Giovane del Verona in prestito gratuito o chi per lui? Niente, perché voleva giocarsi subito la Champions, ha preferito restare così, con i super stipendiati sempre rotti e inadatti al suo gioco, ma con i giovani che non fa mai giocare eccetto un top come Wesley. Massara ha fatto quel che poteva, se hai in rosa ingaggi top e resa zero non può fare nulla, se non prendere giovanissimi di prospettiva che non vengono conteggiati nel FFP. Il grande capitano innamorato pazzo della Roma non se ne è voluto andare ed ha bloccato il mercato della Roma ancora una volta insieme al grande campione sempre rotto argentino. Errore forse di Massara è stato pagare troppo EA ma è stato preso al posto di Paredes ed ha bilancio annuale ti pesa lo stesso costo, quindi per me ottima operazione, errori veri da matita blu invece Bailey pacco rifilato dal mago sciagurato di Sevilla, 3 Mil di prestito più 6 di ingaggio lordo e Tsimikas, 6 di ingaggio lordo, panchinaro di lusso del Liverpool, dovevi tenere Salah Eddine anche se Gasperini non lo voleva, che adesso è titolare al PSV, primo in Olanda e protagonista in Champions. Cortocircuito tra DS e allenatore responsabilità del mercato da dividere tra loro due.
Come in ogni Società le colpe inevitabilmente vengono dall’alto. Mi spiego. Si dice: mercato estivo sbagliato di Massara, sì ma Ranieri non doveva essere il fac totum della A.S. Roma, il dirigente che consiglia, valuta, indirizza, e Ranieri non lo sapeva che Massara era stato solo il vice di Sabatini ed il vice di Maldini e poi cacciato dal Rennes?
Ho preso valanghe di spolliciate perché osavo dire che Ranieri ha fatto per 40 anni l’allenatore non il Dirigente, ma al Presidente forse serviva qualcuno che mettesse tutti d’accordo. Perché ai vertici non interessa andare in Champions ma accontentare la piazza, che infatti è più che soddisfatta della gestione. Ecco perché sono arrivati certi giocatori, non è un caso, non c’entra il FPF, l’Inter per esempio ha preso fior di giocatori a zero o a pochi spicci. Poi però non inventate scuse se a maggio non saremo in Champions League per il 6° anno consecutivo.
ekkekà
di queste situazioni ne abbiamo visto parecchie … e meglio se troviamo una alternativa
PS
scusa
non stavo rispondendo a te … ma sono finito qui ..per mio errore
Ah certo , si prendono 70 mln solo per partecipare alla Champions, e ai Friedkin non interessano…
E per accontentare la piazza, si buttano soldi di stipendio così..👍Ed il bello che ci credi pure a quello che scrivi.
Anche senza infortuni, a me Bailey non convince. Ha dei numeri nel dribbling notevoli, ma è troppo innamorato del pallone e rallenta il gioco e le sue giocate cozzano con il gioco veloce di Gasperini.
Non sono d’accordo con chi fa il confronto con Dybala, ha problemi fisici e questo è noto da tempo, ma quando gioca oltre ad essere una bellezza per gli amanti del bel calcio, è anche molto utile alla causa giallorossa, come disse Mou: “c’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala” e questo è ancora innegabile. Io spero in un suo rinnovo con riduzione dello stipendio, ma temo tornerà in Argentina
(Roma, torna Bailey. Il padre-agente: “Pronti allo show?”)
lo show lo abbiamo visto col Parma. solo davanti al portiere ha lisciato il pallone ed è caduto in terra. nemmeno al circo avevo visto una cosa del genere. ma chi pensano di prendere per il cu.o?
Meglio così. la Roma deve giocare 352 con Dobvyk e Soule, non ci sono alternative fattibili ( tranne Dybala,.se solo stesse in piedi).
“meglio cosi”…n se pò senti!
E’ da quando è arrivato Ranieri che sto dicendo di vendere quelli che hanno dato tutto. Abbiamo mandato via Totti che poteva dare di più di questi, eppure l’abbiamo salutato, è quello che dobbiamo fare con questi che abbiamo a mezzo servizio, però pagati per intero. A Roma nelle squadre di promozione abbiamo dei giovani Italiani che rispetto a quelli stranieri che giocano in attacco nella Roma gli devono pulire gli scarpini!
Grazie Massara…..ora a gennaio pensaci tu hai tutto il tempo per scovare grandi pippe e giocatori rotti…..poi ci fanno credere che si rompono al primo allenamento….ma i presidenti dove sono?
Ma da noi arrivano solo calciatori rotti?
Nn possiamo puntare a giocatori di prima fascia …appurato questo è lesa maestà pretendere che pur nn essendo fuoriclasse stiano perlomeno in piedi senza l.uso delle stampelle? Il campionato è lungo e nn poter contare su quanto acquistato questa estate non mi sembra un aspetto da poco conto ….aldilá di come la.si pensi i numeri sono implacabili…..questa è la Roma dello scorso anno con in più Wesley…
se incontro il padre per strada un bel “tu fijo è ‘n fracicone altro che ‘n fenomeno” non glielo toglie nessuno
Forza Roma
Fate giocare i ragazzi più bravi della Primavera, per favore!
Ma questo Bailey che cosa ha più di Baldanzi?
tutto fumo e niente arrosto e un fisico fragile
Ma che l’abbiamo preso a fa?
baldanzi, in più di bailey ha che non si
infortuna. per il resto mi sembrano due
fru-fru che non combinano niente di
positivo per la squadra. si continua a
sperperare soldi per baldanzi, bailey,
ferguson, tsimikas, in parte anche dybala,
purtroppo. è possibile che con queste risorse buttate non si potevano prendere
due o tre giovanottoni tutto cuore e polmoni come le hanno le altre squadre?
li pagano un piatto di fagioli e dopo una stagione li rivendono minimo a 20 milioni.
è possibile che solamente la Roma prenda tutti gli anni giocatori fracichi?
o giocatori da rivalutare senza alcun guadagno, vedi shaelemakers. pensavo che con l’arrivo del gasp, e la chiamiamola supervisione di ranieri, le cose fossero cambiate……ma neanche
per sogno. non so più cosa pensare.
ma la nostra fede non morra’ mai.
sfr.
❤️🧡💛
In confronto a Massara ghisolfi era Baldini
DYBALEY
spazio a soule, pellegrini e baldanzi, con questa poca scelta gasperini sta cavando il sangue dai lamponi, altro che dalle rape
massara…. Firenze t’aspetta…
Ranieri ha sbagliato a scegliere Massara ? Lo penso anche io ma bisogna chiedersi cosa offriva il mercato. È alla sua prima esperienza come dirigente , credo possa fare degli errori e noi dobbiamo perdonarglielo , certo non ha sbagliato con la scelta del Gasp.
Bayli – Fergusson – Dybala tutti via a gennaio a noi servono giocatori integri e forti fisicamente ,guarda Ndyka che lo scorso campionato non ha saltato una partita ne per squalifica ne per infortunio una vera ROCCIA !!!
Meno male che a volte leggo commenti come quelli di Aldo 71!
Mi piace il tifo ed il buon senso.
Grazie
FORZA ROMA
Va bene che bisognava prendere soldi ma secondo me un Tammy, o uno Shomurodov potevano restare e secondo me con Gasperini sarebbero stati veramente incisivi! A questo punto anche per la panchina ti prendevi Edin il quale secondo me a Roma tornerebbe a piedi! Sokuzioninprovvisorie ma visto gli ultimi acquisti forse veramente staremmo primi in classifica! A gennaio io li rimanderei entrambi al mittente e provvederei con altri!
Bel mio Shomu…. quando quest’estate ho detto che stavamo a vendere l’attaccante sbagliato me ne hanno dette di tutti i colori…
Rotto come i DS che si sono succeduti alla Roma dalla fuoriuscita di Sabatini in poi…
La speranza è che Ranieri indichi a sti americani un DS che capisca di calcio e non li freghi, soprattutto. Uno che sia in grado di scovare talenti piuttosto che pagare a caro prezzo giocatori bolliti.
Ma dico : se uno prende un giocatore molto soggetto ad infortuni, una domandina non se la fa? Oppure se la fa, e se ne frega della risposta….
Purtroppo Ranieri ha dovuto ripiegare all’ultimo momento su Massara, anche perchè non c’era nessun altro disponibile. Peccato che alla fine a pagarne le spese e ad essere preso per i fondelli da Ranieri e società siano stati Ranieri e noi tifosi,.
FORZA ROMA.
volevo scrivere società e Gasperini, SCUSATE
La situazione bailey non è casuale: già si sapeva della sua fragilità muscolare, tanto che al primo allenamento si rompe. Stessa cosa, allenameno e via.
Vuol dire che i suoi muscoli non reggono i ritmi di lavoro.
Avere Gasperini vuol dire che tu direttore sportivo DEVI prendere SOLO giocatori integri fisicamente, sennò si rischiano queste situazioni qua, stile dybala, ferguson e bailey.
Tra ferguson e bailey hai speso 5mln per i prestiti, più i contratti, per un totale di 10mln circa che la roma ha buttato letteralmente dal balcone.
Se poi ci mettiamo i soldi spesi per EL e Wesley, includendo i contratti stiamo sui 70mln di euro per giocatori che la differenza non la fanno.
La roma di oggi si sta tenendo sulla vecchia guardia, in tutto e per tutto e questo è un fallimento totale sul mercato.
Basta vedere il Como per esempio, con un mercato di qualità su talenti giovani presi non a cifre folli che campionato sta facendo ma soprattutto che patrimonio economico sta costruendo.
Un calciomercato estivo che appare disastroso . Massara ne è il diretto responsabile . Purtroppo il pesce puzza dalla testa . Spero che a gennaio si possa intervenire e porre riparo a queste scelte sciagurate Come tifoso non posso fare altro…
Ammereca’, servono punte da maggio scorso. Ora invece urgono punte, e pure forti! Spolliiciate pure, se vi piace questa situazione, ma anche quest’ anno la campagna acquisti ha consegnato una squadra incompleta e anche quest’ anno si sta perdendo una grande occasione per non investire sui giocatori che servono al mister (che li chiede da tutta l’estate)… e lassate perde i fpf.
Forza Roma
Commentare questi infortuni crea solo malumore. concentriamoci su quelli che ci sono e a me sembra che Sule’ sia molto forte e in grado di non fare rimpiangere entrambi. A gennaio si può rimediare, oggi queste assenze non pesano poi troppo. Testa alta e pedalare.
tutti rotti, ottimo lavoro massara.
massara massara
Complimenti Massara, per non aver preso un’ala offensiva sinistra di piede destro e per essere andato a prendere un giocatore che ha una storiografia di infortuni incredibile. Dovevamo cambiare, ma la programmazione della As Roma è rimasta la stessa. Allora non era meglio tenersi un Cherubini sano, risparmiare un ingaggio monstre e prendere un giocatore funzionale per il Gasp? a me comunque Ghisolfi era piaciuto, anche con qualche errore commesso.
l’ha chiesto gasp
Spero che il 30 giugno arrivi presto. Ci libereremo finalmente di una serie di zavorre che pesano sul bilancio e non danno nulla a livello tecnico. Il giamaicano è l’ennesimo capolavoro di un ds incapace, secondo solo a Monchi quanto ad inettitudine. L’unica, magra, consolazione è che questi infortuni riguardano giocatori ad oggi totalmente inutili (tolto Dybala, per il quale andrebbe fatto un discorso a parte), serviti solo a fare rifiatare qualcuno ma il cui apporto è stato pari a zero.
Aspetto giugno, così spero di non vederli mai più.
Forza Roma.
