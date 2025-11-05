ULTIMA ORA – Bailey, lesione al bicipite femorale: due settimane di stop

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano novità sull’infortunio muscolare di Leon Bailey: stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, per l’attaccante giamaicano si tratta di lesione al bicipite femorale sinistro: due settimane di stop, salterà Rangers e Udinese e punta a rientrare dopo la sosta di novembre.

………

Non c’è pace per l’attacco della Roma. Dopo gli infortuni di Dybala e Ferguson, anche Leon Bailey si è fermato nell’allenamento di ieri, complicando ulteriormente i piani di Gian Piero Gasperini.

A riportarlo è Filippo Biafora de Il Tempo, che su X ha scritto: “Altri problemi in attacco per Gasperini: ieri in allenamento si è fermato Leon Bailey. Oggi si capirà meglio l’entità del problema muscolare.”

Altri problemi in attacco per Gasperini: ieri in allenamento si è fermato Leon #Bailey. Oggi si capirà meglio l’entità del problema muscolare#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/tsjh36V0bJ — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 5, 2025

Un fulmine a ciel non troppo sereno per il tecnico giallorosso, già alle prese con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini. Per il giamaicano si tratta del secondo stop stagionale, dopo quello rimediato al primo allenamento con la Roma, che lo aveva tenuto fuori per quasi due mesi.

La natura del nuovo problema non è ancora chiara, la speranza è che stavolta non debba restare fuori così a lungo. Un’assenza pesante, che getta ombre sulla tenuta fisica di un calciatore che sembra patire troppo spesso problemi muscolari. Con Dybala, Ferguson e ora Bailey fuori causa, Gasperini dovrà reinventarsi l’attacco. Toccherà a Dovbyk, Soulé e probabilmente Pellegrini reggere il peso offensivo nelle prossime partite, con pochissime alternative a disposizione.

