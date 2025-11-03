Calciomercato, dalla Francia: non solo il Lione su Endrick, anche la Roma sull’attaccante del Real

La situazione di Endrick al Real Madrid continua a far discutere in Spagna e non solo. Il talento brasiliano classe 2006, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale, sta vivendo un periodo complicato. Già nella scorsa stagione aveva faticato a trovare spazio, ma con l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei blancos la sua situazione si è ulteriormente aggravata.

Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per un paio di settimane, al suo rientro Endrick è stato superato nelle gerarchie da Gonzalo García, diventando di fatto la terza scelta dietro Mbappé. In questa stagione non ha ancora giocato nemmeno un minuto, e una sua partenza nel mercato di gennaio non è da escludere.

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il Lione sarebbe in pole position e avrebbe già incassato il gradimento del giocatore. Ma non è l’unica squadra interessata: tra i tanti club europei interessati c’è anche la Roma, e a Trigoria seguono da vicino la situazione.

I giallorossi, che cercano un centravanti per gennaio a causa dei continui problemi fisici di Ferguson e Dybala e della discontinuità di Dovbyk, potrebbero provare a inserirsi approfittando dell’occasione. Il giocatore, dal canto suo, punta a rilanciarsi per conquistare la convocazione al Mondiale 2026 con il Brasile.

