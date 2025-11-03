“ON AIR!” – PES: “Imbarazzanti quei tiri di piatto, li vieterei”, PIACENTINI: “Ma quanto gli fa schifo Dovbyk a Gasperini?”, LO MONACO: “Il rigore sbagliato da Dybala premia le condotte antisportive rossonere”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma atleticamente nell’ultima mezzora mi è sembrata superiore al Milan, ed è l’ennesimo secondo tempo di fila in cui la squadra esce alla distanza. Complessivamente mi sento di dire che se una squadra dopo dieci giornate in cui hai giocato contro Milan, Inter, Lazio, Fiorentina e Bologna, è seconda a un punto della prima, il merito di questa classifica straordinaria è quasi completamente ascrivibile a Gasperini. Che tra l’altro ha avuto uno scarso contributo dal mercato, che non ha potuto tenere conto delle sue esigenze. Mi fa ridere sentir dire che la Roma non segna…e grazie, gioca senza centravanti! Dybala? Per non tirare quella punizione centrale prima del rigore vuol dire che non se la sentiva calda. Ma allora perchè batte il rigore? Quel rigore lo doveva tirare Pellegrini regà, non Dybala…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io sto vedendo una Roma veramente in crescita, ho visto una squadra forte contro un Milan esperto con un allenatore esperto, e la Roma per mezzora gliel’ha incartata giocando da vecchia Atalanta. La cosa su cui devi lavorare sono le preventive, perchè in occasione del gol non puoi far partire Leao, dovevi essere pronto a non farlo girare, in quel caso dovevi fare fallo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Che Dybala sia questo ormai c’è il timbro di ceralacca, non è un giocatore su cui puoi fare affidamento. Se noi dopo due partite fatte bene da Dybala cominciamo subito a parlare di rinnovo di contratto, allora siamo complici… Da ieri sera mi chiedo: per preferire chiunque all’unico centravanti che hai oggi in rosa, e che nelle ultime due partite era in crescendo, ma quanto gli può fare schifo Dovbyk a Gasperini per preferirgli Bailey e Pellegrini in un attacco che non è attacco?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dybala? Cerchiamo di guardare la luna e non il dito…gli El Shaarawy, i Baldanzi, i Dovbyk, i Ferguson, lo stesso Bailey attuale, si dovrebbero vergognare del fatto che Gasperini, un allenatore lontano anni luce dal pensiero di far giocare Dybala centravanti titolare tutte le partite, a un certo punto si rende conto che è il migliore che ha pure con una gamba sola! Ma questa estate non si poteva fare qualcosa di diverso? Gasp chiedeva un centravanti, e hai preso uno che è peggio di Dovbyk, e un esterno sinistro, che non è mai arrivato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Prima c’era il caso Pellegrini, ora c’è il caso Dybala ma se non c’era lui avevamo qualche punto in meno. Il rigore si sbaglia regà, e poi quel tiro di esterno in area sarebbe un gol mangiato? I gol mangiati sono altri…il gol mangiato è quello di Ndicka. Io i primi 35 minuti pensavo: “Questa non è la Roma, ma che è successo…“, la Roma ha fatto quello che voleva, ma senza punte non fai niente. Però ricordo anche il secondo tempo. Il pareggio ci stava, ma odio quel “dai però” di quando vai a Milano, perdi e sei contento…basta…Se tu non batti il Milan senza Rabiot e altri 4 titolari, ma quando lo batti più. Abbiamo perso un’occasione, ma si può dire?…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il problema di ieri è che è stata una partita dal doppio o addirittura triplo volto. E’ difficile con un voto concentrare l’intera prestazione dei calciatori. C’è delusione perchè quella Roma ti ha illuso tanto, e poi invece succede completamente l’opposto nel secondo tempo. La Roma non è ancora una grande squadra perchè non riesci a tiare fuori uno straccio di gol. Un pari avrebbe fatto la differenza, c’è tanta delusione…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri abbiamo avuto la controprova che il reparto avanzato è insufficiente. Io non avrei tolto Soulè, e un centravanti come Dovbyk lo avrei messo prima in campo. Il colpo fa male, ma nell’economia della classifica e del percorso non è un passo indietro, anzi…Le difficoltà sulle conclusioni in porta? Io vieterei i tiri di piatto, è una cosa imbarazzante…anche Pellegrini nel secondo tempo fa quel tiro che gli ho visto fare cento volte…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il gol subito? Leao quando parte è incontenibile, ma è grossolano l’errore che fanno i giocatori, tutti guardano il pallone, lì nessuno si accorge di Pavlovic che è libero di trovarsi senza nessun marcatore in area e fa un gol facilissimo. Ok prendere la ripartenza, ci può stare, ma non è possibile lasciare quel giocatore così solo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha mostrato la mancanza di una leadership in campo nel momento di difficoltà. La squadra quando ha preso gol le sono cadute le braccia. In quel momento servirebbe un giocatore in grado di gestire meglio i momenti difficili. Serve personalità, e in questo senso Konè è mancato, perchè è in quei momenti che deve prendere in mano la squadra. Ieri la Roma ha letto male quello che stava succedendo. Ma sono problemi di crescita che dobbiamo necessariamente risolvere, insieme a quello della mancanza dell’attaccante che la butti dentro. Ieri il primo tempo che finisce 1 a 0 è un insulto tecnico…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma è stata una macchina perfetta nella prima mezzora, ma poi esageri con questo sentimento positivo che ti spinge a dire “sono padrone della situazione”, e invece non hai ancora le misure giuste. Questo eccesso di entusiasmo che porta la Roma a non considerare di non avere ancora il timbro delle grandi è un problema di cui dobbiamo parlare… Guida? Non so come gli si possa dare sette. Ieri Gasperini lascia il campo infuriato. Il rigore sbagliato da Dybala premia le condotte antisportive del Milan concesse dal direttore di gara. Per me Dybala si fa male perchè si era freddato, ha dovuto aspettare 3-4 minuti prima di battere quel rigore perchè i giocatori del Milan non glielo permettevano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma fino al 39esimo non l’ha fatta vedere la palla al Milan, la Roma dominava ma non prendeva la porta e questo mi ha preoccupato. Quelli hanno fatto un contropiede e hanno risolto la partita. Davanti la Roma deve assolutamente trovare qualcosa di meglio altrimenti vanifica tutto quello di buono che fa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma se pareggiava non avrebbe rubato nulla. Paradossalmente le due partite che mi sono piaciute della Roma, contro Inter e Milan, le ha perse. Secondo me se la gioca con tutte, anche con quelle che apparentemente sembrano più forti, ma per me più forti non sono. Il gol? Quando parte Leao è difficile fermarlo, a volte ci sono anche le prodezze dell’avversario e un gol così ci può stare. La reazione c’è stata, poi hai sbagliato quel rigore. Dybala si fa male e ora c’è un altro problema. E’ vero che lui è il più bravo, ma non è che abbia inciso in modo così determinante in questi anni nonostante quello che prende. Secondo me da quando è a Roma Dybala ha più ricevuto che dato…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “A me la partita è piaciuta. La Roma ha avuto il merito di non perdere la trebisonda. Il pari avrebbe forse fotografato meglio i valori in campo, ma il Milan non ha rubato niente. La Roma a me non è dispiaciuta, però se non tiri in porta fatichi a fare gol. La squadra c’è, serve trovare qualcuno che la metta dentro…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita bella e interessante, la Roma non esce ridimensionata, per 35 minuti come ha ammesso lo stesso Allegri è stata nettamente superiore al Milan. La Roma però deve chiedersi come mai non trasforma in oro quello che costruisce. Ieri hanno costruito davvero tanto…”

Paolo Marcacci (Radio Radio): “La Roma ha perso perchè non ha inflitto il colpo del kappaò a un Milan tramortito. Poi il Milan si rigenera soprattutto a livello temperamentale, e si produce il paradosso che Svilar sia stato più impegnato di Maignan. Il rigore? Dybala con quella ricorsa lascia intendere dove avrebbe tirato. La Roma ha fatto petting, ma alla fine gode il Milan…”

Redazione Giallorossi.net

