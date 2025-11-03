Capello: “La Roma ha dimostrato che può stare in vetta, sarà una sorpresa per tutto l’anno” (VIDEO)

Fabio Capello, doppio ex di Roma e Milan, ha commentato a Sky Sport la sfida di San Siro elogiando la prestazione dei giallorossi nonostante la sconfitta di misura. L’ex tecnico ha riconosciuto nella squadra di Gasperini i tratti distintivi di un gruppo in crescita e già profondamente plasmato dal suo allenatore.

Secondo Capello i giallorossi possono dire la loro in questo campionato. “La Roma ha dimostrato che può starci. Ha una squadra che ha nel DNA quello che Gasp vuole vedere: grande determinazione, voglia, sacrificio da parte di tutti. Soulé e Dybala hanno corso e pressato nel recupero palla, ed è un segno. Secondo me questa Roma sarà una sorpresa per tutto l’anno”.

Capello ha sottolineato anche un aspetto tattico che, a suo avviso, avrebbe potuto cambiare il corso della partita: “Forse qualcosa in più Gasperini poteva farla, mettendo prima una punta: ci sono stati molti cross, ma non c’era un colpitore vero. Anche sui calci d’angolo non è stata mai pericolosa. Però la Roma mi è piaciuta molto”.

GUARDA IL VIDEO

LEGGI ANCHE – Capello: “Roma da scudetto ma servono rinforzi precisi” (VIDEO)