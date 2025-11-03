Capello: “La Roma ha dimostrato che può stare in vetta, sarà una sorpresa per tutto l’anno” (VIDEO)

Fabio Capello, doppio ex di Roma e Milan, ha commentato a Sky Sport la sfida di San Siro elogiando la prestazione dei giallorossi nonostante la sconfitta di misura. L’ex tecnico ha riconosciuto nella squadra di Gasperini i tratti distintivi di un gruppo in crescita e già profondamente plasmato dal suo allenatore.
Secondo Capello i giallorossi possono dire la loro in questo campionato. “La Roma ha dimostrato che può starci. Ha una squadra che ha nel DNA quello che Gasp vuole vedere: grande determinazione, voglia, sacrificio da parte di tutti. Soulé e Dybala hanno corso e pressato nel recupero palla, ed è un segno. Secondo me questa Roma sarà una sorpresa per tutto l’anno”.
Capello ha sottolineato anche un aspetto tattico che, a suo avviso, avrebbe potuto cambiare il corso della partita: “Forse qualcosa in più Gasperini poteva farla, mettendo prima una punta: ci sono stati molti cross, ma non c’era un colpitore vero. Anche sui calci d’angolo non è stata mai pericolosa. Però la Roma mi è piaciuta molto”.
GUARDA IL VIDEO
LEGGI ANCHE – Capello: “Roma da scudetto ma servono rinforzi precisi” (VIDEO)
Non sono un Fautore del modulo con Dybala falso nove. Secondo me il centroavanti ci dovrebbe sempre stare.
Se a gennaio non prendono un attaccante che sfonda la porta manco in Champions arriviamo
questa volta Condivido quasi tutto
manca un dettaglio..
il lavoro di. Gasp va supporto con il mercato di Gennaio perché una stagione intera così non la reggi
minimo serve Zirkzee perché abbiamo visto che con un 9 di movimento come Dybala quanto la Roma.diventi pericolosa
non meno importante sarebbe un ricambio all’altezza dei due di centrocampo EA e Kone
questo sarebbe il minimo sindacale
Dovbick ora deve cambiare.passo e qualche segnale.negli ultimi tempi si é visto e ancora ci credo
qualcuno dovrà essere ceduto in prestito perché trovi spazio per giocare e penso a BALDANZI che secondo me ha un buon potenziale ma giocando scampoli di partita ogni tanto non troverà mai la quadra
ripeto tutto questo é fondamentale perché tutte le 4 competitor non ci aspetteranno e sono tutte ben attrezzate
la juve con Spalletti
il Napoli con Conte
il Milan con Allegri che non stimo ma le sue squadre i punti li fanno
questi non ti regalano nulla
Vero. La Roma ha asfaltato il Milan: il mondo in cui i calciatori rossoneri hanno esultato, ti fa capire quanto sia stato difficile per loro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.