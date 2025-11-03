Capello: “La Roma ha dimostrato che può stare in vetta, sarà una sorpresa per tutto l’anno” (VIDEO)

Fabio Capello, doppio ex di Roma e Milan, ha commentato a Sky Sport la sfida di San Siro elogiando la prestazione dei giallorossi nonostante la sconfitta di misura. L’ex tecnico ha riconosciuto nella squadra di Gasperini i tratti distintivi di un gruppo in crescita e già profondamente plasmato dal suo allenatore.

Secondo Capello i giallorossi possono dire la loro in questo campionato. “La Roma ha dimostrato che può starci. Ha una squadra che ha nel DNA quello che Gasp vuole vedere: grande determinazione, voglia, sacrificio da parte di tutti. Soulé e Dybala hanno corso e pressato nel recupero palla, ed è un segno. Secondo me questa Roma sarà una sorpresa per tutto l’anno”.

Capello ha sottolineato anche un aspetto tattico che, a suo avviso, avrebbe potuto cambiare il corso della partita: “Forse qualcosa in più Gasperini poteva farla, mettendo prima una punta: ci sono stati molti cross, ma non c’era un colpitore vero. Anche sui calci d’angolo non è stata mai pericolosa. Però la Roma mi è piaciuta molto”.

  3. questa volta Condivido quasi tutto
    manca un dettaglio..
    il lavoro di. Gasp va supporto con il mercato di Gennaio perché una stagione intera così non la reggi

    minimo serve Zirkzee perché abbiamo visto che con un 9 di movimento come Dybala quanto la Roma.diventi pericolosa

    non meno importante sarebbe un ricambio all’altezza dei due di centrocampo EA e Kone

    questo sarebbe il minimo sindacale

    Dovbick ora deve cambiare.passo e qualche segnale.negli ultimi tempi si é visto e ancora ci credo

    qualcuno dovrà essere ceduto in prestito perché trovi spazio per giocare e penso a BALDANZI che secondo me ha un buon potenziale ma giocando scampoli di partita ogni tanto non troverà mai la quadra

    ripeto tutto questo é fondamentale perché tutte le 4 competitor non ci aspetteranno e sono tutte ben attrezzate
    la juve con Spalletti
    il Napoli con Conte
    il Milan con Allegri che non stimo ma le sue squadre i punti li fanno

    questi non ti regalano nulla

  4. Vero. La Roma ha asfaltato il Milan: il mondo in cui i calciatori rossoneri hanno esultato, ti fa capire quanto sia stato difficile per loro.

