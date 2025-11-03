Roma, occhi su Jeremy Arévalo: contatti avviati con la famiglia del talento del Racing Santander

La Roma guarda già al futuro. In vista della sessione invernale di calciomercato, il club giallorosso ha messo nel mirino Jeremy Arévalo, attaccante classe 2005 del Racing Santander, protagonista di un ottimo avvio di stagione in LaLiga2 con 7 gol in 12 presenze.

Secondo quanto riportato da Marca, la Roma avrebbe avviato i primi contatti con la famiglia del giocatore nelle ultime settimane. Persone vicine al giovane talento sarebbero state invitate nella Capitale per discutere di un possibile futuro insieme e per valutare il progetto sportivo più adatto alla sua crescita.

Nato in Spagna ma con origini ecuadoriane, Arévalo ha già esordito con la Nazionale Under 20 dell’Ecuador e viene considerato uno dei prospetti offensivi più interessanti del campionato spagnolo.

Per ora non ci sono trattative ufficiali, ma il valore del giocatore è già importante e la concorrenza, soprattutto in Spagna, è ampia. La Roma osserva con interesse e valuta il colpo in prospettiva, con l’idea di anticipare la concorrenza sul mercato.

Fonte: Marca